POZVÁNKA: Nabitý atraktivním fotbalem bude nadcházející prodloužený víkend v mistrovských soutěžích. Navíc bude ještě bohatší než obvykle, protože zejména v okresních třídách využije řada klubů svátečního dne k dohrávkám zápasů odložených kvůli nezpůsobilým terénům.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa

Kam pozvat fanoušky? Co třeba na existenční bitvu letohradských fotbalistů, kteří nutně potřebují zvládnout domácí divizní bitvu proti rovněž akutně ohroženému Brandýsu nad Labem? Vysoká návštěva se čeká v Prosetíně, domácí vedou I. A třídu a na jejich stadion nyní zavítají sousedé ze Skutče, to by mělo být derby jako řemen. O špici tabulky se bude hrát také v Opatovicích nad Labem, na hřiště vedoucího celku I. B třídy skupiny A přijedou třetí Přelovice. A tak bychom mohli pokračovat dál, prostě kdo chce strávit alespoň část čarodějnického víkendu na fotbale, má rozhodně z čeho vybírat.

FORTUNA:LIGA

Neděle 15.00: České Budějovice – Pardubice.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Sobota 14.00: Dukla Praha – Chrudim.

ČFL – skupina B

Sobota 17.00: Živanice – Most-Souš. Neděle 10.15: Pardubice B – Brozany (hř. K Vinici).

DIVIZE – skupina C

Sobota 17.00: Ústí nad Orlicí – Náchod, Nový Bydžov – Vysoké Mýto, Letohrad – Brandýs nad Labem. Neděle 17.00: Hlinsko – Liberec B, Dvůr Králové nad Labem – Chrudim B.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 16.30: Pardubičky – Svitavy, Choceň – Přelouč, Lanškroun – Holice. Neděle 10.15: Moravany – Česká Třebová. Neděle 15.00: Horní Ředice – Litomyšl. Neděle 16.30: Heřmanův Městec – Libišany, Lázně Bohdaneč – Moravská Třebová. Pondělí 16.30: Vysoké Mýto B – Třemošnice.

I. A TŘÍDA

Sobota 16.30: Prosetín – Skuteč, Polička – Letohrad B, Zámrsk – Luže. Neděle 16.00: České Heřmanice – Svitavy B. Neděle 16.30: Proseč – Tatenice, Ústí nad Orlicí B – FC Jiskra 2008, Dolní Újezd – Jablonné nad Orlicí.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 14.00: Rosice nad Labem – Řečany nad Labem. Sobota 16.30: Rozhovice – Horní Jelení, Opatovice nad Labem – Přelovice, Nasavrky – Stolany, Hrochův Týnec – Rváčov, Choltice – Slatiňany. Neděle 16.30: Moravany B – Chvojenec.

I. B TŘÍDA – skupina B

Pátek 17.30: Jehnědí – Pomezí (dohrávka). Sobota 16.30: Moravská Třebová B – Březová nad Svitavou, Kunčina – Lanškroun B, Libchavy – Sloupnice, Žamberk – Semanín. Neděle 15.00: Jehnědí – Janov. Neděle 15.30: Svratouch – Dobříkov. Neděle 16.00: Jaroměřice – Pomezí.

OFS PARDUBICE

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 10.15: Srch – Rohoznice. Sobota 16.30: Újezd – Torpedo Pardubice, Přelouč B – Pardubičky B, Sezemice – Starý Mateřov. Neděle 14.30: Ostřešany – Roveň. Neděle 15.30: Křičeň – Mikulovice. Neděle 16.30: Býšť – Holice B.

III. TŘÍDA – sobota 16.30: Dašice – Dražkovice, Lány na Důlku – Horní Ředice B, Valy – Opatovice nad Labem B. Neděle 15.30: Ostřetín – Lázně Bohdaneč B. Neděle 16.30: Přelovice B – Dříteč, Jaroslav – Rohovládova Bělá, Staré Hradiště – Tetov.

IV. TŘÍDA – Holicko – sobota 16.30: Litětiny – Starý Mateřov B, Veliny – Popkovice, Moravany C – Staré Ždánice. Neděle 14.00: Slovany Pardubice – Vysoké Chvojno. Neděle 16.30: Dříteč B – Nemošice, Mnětice – Paramo Pardubice.

IV. TŘÍDA – Přeloučsko – sobota 16.30: Kojice – Dolany, Zdechovice – Lipoltice/Přelouč C, Staré Čívice – Rybitví, Jankovice – Řečany nad Labem B. Neděle 10.30: Choltice B – Újezd B. Neděle 16.30: Selmice – Semín. Pondělí 16.30: Staré Čívice – Dolany (dohrávka).

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 15.00: Sruby – Mistrovice. Sobota 16.00: Dolní Čermná – Žichlínek, Rybník – Verměřovice, Kerhartice – Albrechtice. Neděle 14.00: Česká Třebová B – Řetová, Brandýs nad Orlicí – Sopotnice. Neděle 16.00: Choceň B – Dolní Dobrouč.

III. TŘÍDA – sobota 11.00: Kunvald – Těchonín. Sobota 12.00: Černovír – Dolní Třešňovec (hř. Ústí nad Orlicí). Sobota 15.30: Boříkovice – Klášterec nad Orlicí. Sobota 16.00: FC Jiskra 2008 B – Helvíkovice (hř. Králíky). Neděle 10.00: Žichlínek B – Lichkov. Neděle 16.00: Libchavy B – Žamberk B, Rudoltice – Tatenice B.

OFS CHRUDIM

OKRESNÍ PŘEBOR – pátek 18.00: Dřenice – Miřetice. Sobota 17.00: Ronov – Načešice, Horní Bradlo – Krouna, Chroustovice – Křižanovice. Neděle 17.00: Kameničky – Heřmanův Městec B, Tuněchody – Chrast, Slatiňany B – Kočí.

III. TŘÍDA – skupina A – sobota 17.00: Svídnice – Dřenice B, Trhová Kamenice – Zaječice, Prachovice/Míčov – Bořice (hř. Prachovice), Bítovany – Bojanov, Ortel – Stolany B. Pondělí 16.00: Dřenice B – Prachovice/Míčov. Pondělí 17.00: Trhová Kamenice – Bítovany, Stolany B – Zaječice (dohrávky).

III. TŘÍDA – skupina B – sobota 16.00: Jenišovice – Rosice. Sobota 16.30: Svratouch B – Vítanov. Sobota 17.00: Holetín – Luže B, Miřetice B – Svratka. Neděle 15.00: Vraclav – Nasavrky B. Pondělí 17.00: Vítanov – Rosice (dohrávka).

OFS SVITAVY

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 14.30: Hradec nad Svitavou – Mladějov. Sobota 16.00: Cerekvice nad Loučnou – Polička B. Sobota 16.30: Boršov – Městečko Trnávka, Jevíčko – Opatov, Dolní Újezd B – Dlouhá Loučka. Neděle 16.30: Horní Újezd – Morašice, Bystré – Borová.

III. TŘÍDA – sobota 16.30: Sebranice – Linhartice, Radiměř – Němčice, Vendolí – Čistá, Koclířov – Velké Opatovice B, Staré Město – Třebařov. Pondělí 16.00: Sebranice – Staré Město, Třebařov – Vendolí (dohrávky).