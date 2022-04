David Petrus, hrající za Živanice, je na prvním děleném místě tabulky produktivity ČFL. Do sítě soupěřů nasázel jedenáct branek během devatenácti zápasů. „Tuhle statistiku už neřeším. Řekli mi to kluci v kabině, ale pro mě je přednější výkon celého mužstva, a že mi drží zdraví," říká živanický snajpr.

V derby jste nasázeli pět branek pardubické rezervě, jak s odstupem času hodnotíte to utkání?

Tak jinak než kladně se to hodnotit nedá. My jsme potřebovali vyhrát, ale rozhodně jsme nečekali jednoduché utkání. Uvědomovali jsme si, že je reprezentační přestávka a nevěděli jsme s jakou sestavou přijedou. Je to pro nás velmi cenné vítězství. Pomohly nám rychlé góly a myslím, že pak jsme hru už kontrolovali.

Vy sám jste vstřelil hattrick. To asi peněženka zaplakala?

(úsměv) No abych pravdu řekl, tak ani nevím kolik pokladník bude chtít. Něco tam určitě ale hodit budu muset.

Vy jste za Pardubice hrál, měl jste zvláštní motivaci se ukázat?

To už asi ani ne. Já hraji proti Pardubicím rád. Teď už z hráčů skoro nikoho neznám, ale trenéry a ostatní činovníky ano. V podstatě je to pro mě zápas jako každý jiný, s rozdílem toho, že se s pár lidmi z týmu znám.

Nerýpl jste si do bývalých kolegů z trenérského štábu Pardubic?

Ne, to já nedělám. Ani ve spojení jsem s nikým z nich nebyl. Jenom jsme si vyměnili pár zpráv, v přátelském duchu, s Pavlem Černým.

Po poločase jste střídal, už jste nechtěl zatloukat další hřebík do rakve nebo vám chtěl trenér dát před dohrávkou klid?

Vynucené střídání to nebylo. Máme široký kádr a byli jsme s trenérem domluvený, že Štěpa (Pavel Štěpánek) tam půjde deset minut po pauze. Tentokrát jsem hrál od prvních minut já, minule zas on. Tak to u nás chodí. Jinak hladký průběh zápasu prostřídaní podpořil. Teď máme další utkání a čím méně hraju, tím líp pro moje zdraví.

David Petrus v dresu Živanic.Zdroj: fb sportovce

Na návrat do Pardubic už nemyslím

Co říkáte na výkony Pardubic ve Fortuna lize?

Samozřejmě že sleduji a poslední zápasy ještě víc. Je to těžká pozice, v jaké se Pardubice nachází. Teď mají důležitý utkání před sebou. Nemají to jednoduché a určitě vědí, že musí bojovat. Věřím tomu, že to zvládnou. Uklidní se a s vyčištěnou hlavou se zachrání.

Chybí jim střelec, nepomýšlel jste na návrat do vyšších pater?

(rozesměje se) Já na návrat? V třicetipěti letech určitě ne. Nikdy jsem se netajil tím, že by mě zajímalo ukončit kariéru právě v pardubickém dresu, ale to už je pryč. Já jsem nadmíru spokojený v Živanicích. Hrajeme hezký fotbal a máme i dobrou partu, což je základ.

David Petrus ještě v dresu pardubického celku.Zdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

Síť jste letos rozvlnil už jedenáctkrát a patří vám dělená první pozice ve statistikách ČFL. Jak moc vám na téhle statistice záleží?

Musím se přiznat, že tuhle statistiku ve svém věku už neřeším. Kluci mi to řekli v kabině. Pro mě je důležitý především to, že jsem zdravý a ty zápasy můžu v klidu odehrát. Jsem rád, že nás to všechny baví, to je nejdůležitější.

Bavíte se v kabině o postupu?

Já osobně jsem o postupu v kabině nezaznamenal jediné slovo. To mě ani nenapadlo, že bychom s Živanicemi postoupili. Je to vyrovnaná soutěž. Každý může prohrát či vyhrát s každým. Museli bychom mít formu a podařit se nám zápasy s týmy nad námi. Stát se každopádně může všechno. Ztrácíme šest bodů, tak uvidíme jak to dopadne. Cíl to pro nás ale není.

Jakým zakončením nejraději trefujete zařízení?

(smích) To určitě nemám oblíbené zakončení. Většinou to u mě je tak, že buď dám gól ze všeho, a nebo z ničeho.