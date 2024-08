Protagonisté utkání i experti se shodují, že klíčovým momentem zápásu byla červená karta pro Tomáše Petráška.

Jak k tomu došlo? Petrášek podcenil dlouhý nákop Surzyna, který letěl až k vápnu Votroků. Nechal si míč odskočit a když jej chtěl odkopnout, místo míče trefil na samé hranici vápna chodidlo Tomáše Solila. Pro oba aktéry to byl velmi nepříjemný zážitek. Pro Petráška tuplovaný, protože po jeho zákroku rozhodčí nařídil penaltu a udělil mu žlutou kartu, protože se domníval, že se situace odehrála v pokutovém území.

Zásah VAR nakonec ukázal, že se souboj odehrál přeci jen ještě před velkým vápnem. Rozhodčí tedy původní druhou žlutou kartu pro navrátilce do dresu Votroků vzal zpět a udělil mu přímou červenou kartu za zmaření zjevné gólové šance. Pro Petráška je to horší, protože může kvůli přímé červené očekávat ještě dodatečný trest, jaký potkal v předchozích kolech jeho spoluhráče Juliše a Kučeru.

"Prohra nás velmi trápí. Po té červené kartě jsme se sice ještě dostali díky vyrovnání do zápasu. Ale bohužel. Disciplína nás velmi sráží a máme s tím problém. Všechno to ale pramení z hrubých chyb," hodnotil trenér Votroků Horejš zlomový bod utkání, díky kterému se Pardubicím podařilo zápas zlomit na svou stranu. Hradečtí v této sezoně dostali již třetí červenou kartu, z toho druhou venku. Problémy s disciplínou nemají jen hráči. I realizační tým Hradce často dostává v utkáních žluté karty a derby s Pardubicemi nebylo výjimkou. "Těžko se mi o tom mluví, to říkám upřímně. Na něco jsme se připravovali, ztratili jsme kvůli tomu tři body a přišli jsme o dalšího hráče, který bude mít v dalším utkání stopku," vypočítal Horejš trpce co červená karta zapříčinila.

Vojtěch Patrák, jenž vstřelil krásný první gól Pardubic prozradil: "Nechci říct, že by byl neobratný, klobouk dolů před jeho kariérou, ale trošku jsme se připravovali, že má horší obratnost. Chtěli jsme tedy využít prostory za ním a dávat do prostoru za něj míče," prozrazuje Patrák i to, že se na hříšníka Petráška tým speciálně připravoval."

Václav Kotal ještě loni pod lízátky trénoval rovněž i on našel zlom zápasu právě ve vyloučení bývalého reprezentanta. "Myslím si, že zápas velmi ovlivnilo vyloučení Petráška. Do té doby byl Hradec v poli o něco lepší, vedl i na střely. Nebyl to sice žádný festival příležitostí, ale to je derby. Byl to boj a Hradec měl do vyloučení navrch."

Na tiskové konferenci po zápasu přiznal Jiří Saňák, že když se hrálo v plném počtu na obou stranách, tak jeho tým lepší nebyl a zápas byl více bojovný. "Myslím si, že když Hradec hrál v 11 lidech, byl to boj o každý metr. Rozhodčí nás o poločase upozorňovali, abychom trošku uklidnili našeho Zlatohlávka, protože sváděl mnoho tvrdých soubojů s Petráškem. Prý to bylo dost na hraně. Nakonec se to vyřešilo samo tou červenou," glosoval vtipně trenér Saňák, který byl evidentně díky výhře nad rivalem v dobrém rozmaru.

Filip Čihák nyní válčící za černobílý Hradec zmiňoval, že i když hráli v 10 lidech, dokázali se hradečtí do zápasu vrátit, když právě on vyrovnal na 1:1. "Dneska jsme naštěstí nehráli v deseti 80 minut. Dneska to byla spíše smůla," nehledá žádné závažné důvody za červenou kartou pro Petráška jeho spoluhráč Čihák, který několik sezon strávil i v Pardubicích.

Rovněž bývalý trenér Pardubic Krejčí neviděl jiný klíčovější moment, než bylo vyloučení Hradce. "Myslím si, že to hodně ovlivnilo zápas. Určitě to byla pro Pardubice výhoda. Není to náhoda, že Hradec v této sezoně už potřetí nedohrával kompletní," viděl Jiří Krejčí jednoznačný moment zápasu v 52. minutě.

Vše tedy nahrává tomu, že červená karta pro Petráška, kterou obrdžel v 52. minutě byla klíčem k vítezství Pardubic nad Hradcem, který si do té doby udržoval mírnou převahu, i když pár minut předtím inkasoval branku od Patráka.