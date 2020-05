Není pochyb ani o tom, že se jednotlivé týmy pokusí odehrát i přípravné zápasy, zde však musí vyčkat na přesnou specifikaci všech navazujících podmínek, neboť nelze ztratit ze zřetele, že zatímco hřiště se snad otevírají, tak kabiny a sprchy zůstávají i nadále uzavřeny a nebudou k dispozici. Nicméně i tak je to oproti minulým týdnům přece jen zřetelný posun kupředu a lze tudíž jenom doufat, že okolnosti budou nadále příznivé a fotbalový život se vrátí na scénu.

Deník oslovil jednotlivé kluby z nejvyšší krajské fotbalové soutěže dospělých s otázkami týkajícími se aktuální nepříznivé situace a jejich pohledu na věc. Přinášíme další várku odpovědí.

1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Sportovci v kolektivních odvětvích se dlouho nesměli scházet. Jak u vás řešíte komunikaci: vedení – trenér, trenér – hráči, vedení – hráči, klub – fanoušci a podobně?

4. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (turnaje, přátelská utkání, tréninky)?

Chtěli jsme být na bedně, ale zdraví je přednější

TJ LUŽE

Jaroslav Gála, předseda

1. V amatérském fotbale snad ani jiné řešení nebylo možné. Samozřejmě nás to trochu mrzelo, chtěli jsme v téhle sezoně skončit na bedně. Zdraví je ale přednější.

2. Došlo k úplnému ukončení sportovní činnosti. Jak se projeví dlouhá pauza do budoucna? To nedovedu nyní posoudit, věštil bych ze skleněné koule. Doufám ale, že se s tím vyrovnáme. Co se týče zdravotního stavu hráčů a ostatních členů oddílu, tak nemám informaci, že by se pandemie někoho dotkla.

3. Vedení klubu komunikovalo prostřednictvím mobilů či sociálních sítí. Výbor se sejde i fyzicky, ale nebojte, na programu nebude zabíjačka. Jen práce, aby se klub dostal co nejdříve do normálu. S hráči komunikuje člen výboru, který je zároveň v realizačním týmu družstva. Členskou základnu informujeme prostřednictvím vývěsní skříňky a webových stránek.

4. Umožní-li to vládní opatření, počítáme s obnovením tréninkové činnosti A týmu. Následně se připojí i rezerva a dorostenci, pravděpodobně společně. U dětí jsem na rozpacích. Někteří rodiče nedočkavě vyhlížejí, kdy začneme trénovat, naopak jiní se ještě bojí děti pustit do kolektivu. Samozřejmě počítáme s přípravnými zápasy či s účastí nebo zorganizováním menšího turnaje. Vše ale záleží na postoji vládních úředníků. Osobně si myslím, že by vláda měla především ve sportu opatření více uvolnit. Pomůže to v boji s tím svinstvem. Mějme na mysli, že sport neposiluje jen tělo, ale i ducha a chceme-li pandemii porazit, musíme být silní po všech stránkách.

Hráči mohou mít problém s adaptací na zátěž

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC

Antonín Čáp, trenér

1. Myslím, že rozhodnutí o ukončení amatérských soutěží je rozumné a plně ho respektujeme. Vždyť jde nejen o zdraví hráčů, ale nás všech. Zpočátku jsem nesouhlasil, podle mého názoru to bylo předčasné, věřil jsem v dohrání soutěže. Asi ale nešlo čekat dál a situace se musela řešit. Pokud říkáme všichni, že zdraví v tuto chvíli je jednoznačně na prvním místě, musíme se tím řídit. Teď už to mám jinak, z mého pohledu bude těžké začít i podzimní sezonu. Nechci být pesimista, situace je ale složitá.

2. Určitě se dotkla hodně. Jak z ekonomického, tak i z hráčského. Z hlediska ekonomického by mohl odpovědět spíše prezident klubu. Z hlediska hráčského jsme samozřejmě přišli o spoustu tréninkových jednotek a herního vytížení. A to nejen u dospělých, ale i u jiných kategorií. Áčko je v pořádku, jen mám strach, že po tak dlouhé době budou mít někteří hráči problém se adaptovat na fyzickou a herní zátěž.

3. Kolektivní sport je v době karantény. nachází ve složité situaci. Fotbal je o komunikaci trenéra s hráči i vedením, někdy i s fanoušky. A to teď není možné. Stejně jako všichni ostatní jsme byli doma uvězněni omezením pohybu. Třikrát týdně jsme trénovali a o víkendu byl zápas a najednou nemůžete nikam. Využíváme hlavně mobilní telefony. Každý hráč se připravuje individuálně podle sebe: posiluje, běhá. A především zranění hráči, kteří se zotavují, se dají do pořádku.

4. Všichni čekáme, jak se situace začne uvolňovat. Začínáme skupinovými tréninky, ale lepší by bylo trénovat hromadně. Budeme shánět přátelská utkání, abychom se dostali do herního tempa. Bude to předběžná podzimní příprava. Těšíme se, až karanténa skončí a nebudeme se ve všem hlídat.

Jak to situace dovolí, chceme trénovat

FK SPARTAK CHOCEŇ

Petr Zahálka, trenér

1. Chtěli jsem celý ročník dohrát, ale dané okolnosti nám to bohužel nedovolily. Rozhodnutí FAČR plně respektujeme. V dané situaci to bylo jediné rozumné řešení.

2. Samozřejmě se pandemie dotkla nás všech. Ze dne na den se vše zastavilo. Vzhledem k situaci, kdy jsme nevěděli, jak dlouho omezení potrvají, jsme nastavili doporučený individuální běžecký plán.

3. Komunikace probíhá přes různé společné skupiny. Jak s vedením klubu, tak i s hráči.

4. Jakmile to situace dovolí, začneme se společnými tréninky. Do konce června chceme pravidelně trénovat a sehrát několik přátelských utkání.