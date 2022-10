Krajské fotbalové výsledky: Přelouč obrala Ředice, Libišany přejely Lanškroun

Na špici tabulky nejvyšší krajské fotbalové soutěže je to znovu „fifty – fifty“. Jinými slovy, dominující celky Libišan a Horních Ředic se bodově porovnaly. Libišany se nenechaly nijak rozhodit týden starou porážkou v Horních Ředicích, naopak do následujícího duelu nastoupily s tím větším odhodláním. A Lanškroun to krutě odskákal.

TJ Jiskra Litomyšl. vs. Sokol Moravany. | Foto: Deník/Radek Halva