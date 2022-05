Holice – Pardubičky 1:1

Jiří Tesař (trenér Holic): „Soupeř disponuje velmi mladým a houževnatým týmem, který nám nedával moc prostoru a času na kvalitní kombinaci. Bohužel jsme nebyli kompletní a někteří hráči museli nastoupit se zraněním. To se samozřejmě na hře projevilo. V prvním poločase se hrál celkem pohledný fotbal a po hezkých brankách skončil nerozhodným výsledkem – 1:1. V druhé půli se hrálo nahoru a dolů s řadou nepřesností na obou stranách. Oba týmy si vytvořily šance ke vstřelení branky, ale kvůli nepřesnosti v zakončení a výborných výkonů obou gólmanů zůstal stav nezměněný. Myslím si, že bod je po výkonu obou mužstev zasloužený, byť jsme chtěli vyhrát my i Pardubičky.“

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Na perfektně připraveném hřišti jsme vstoupili do zápasu aktivně a ve čtvrté minutě jsme se ujali vedení. Norek z půlky hřiště přehazoval domácího brankáře a trefil tyč, ale dobíhající Valenta už míč dopravil do odkryté brány. Bohužel po vstřeleném gólu jsme ustoupili od naší kombinační hry a domácí začali mít více za hry. V sedmnácté minutě, z rychlého protiútoku, vyrovnali. Po zbytek prvního poločasu se hra vyrovnala a hrál se kombinační fotbal, který se musel divákům líbit. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět aktivně. Podle mě jsme byli pohyblivější, ale bohužel se nám nepodařilo vstřelit gól i když jsme si k tomu šance vytvořili.“

Sestava 23. kola podle Deníku: Trkal (Choceň) - Urban (Litomyšl), Linhart (Chrudim B), Norek (Pardubičky) - Petrlík (Třemošnice), Kaufman (Moravany), Storchous (Mor. Třebová), Pecháček (Lanškroun) - Ptáček (Lanškroun), Svoboda (Svitavy), Štanglica (Choceň)

Chrudim B – Rohovládova Bělá 5:0

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Rezerva Chrudimi byla po celý zápas lepší a lépe kombinovala. K výraznému vítězství přispěly naše individuální chyby. Nezopakovali jsme podzimní výkon se stejným soupeřem, kdy jsme sahali po bodu.“

Moravany – Luže 2:1

Tomáš Semerád (trenér Moravan): „V týdnu jsme se připravovali na to, že hosté mají dobré vstupy do zápasu, ale bohužel ani to nestačilo. Věnovali jsme hostům celý první poločas a jednobranková ztráta byla, po první půli, ještě milosrdná. Po přestávkovém rozboru jsme zápas dokázali otočit. Jsem rád, že jsme to zvládli za tři body a můžeme se v klidu soustředit na další utkání.“

I. A třída

Ve druhé nejvyšší krajské soutěži se potkali rivalové z Lázní Bohdaneč a Rosic nad Labem. Duel skončil jednoznačným výsledkem bohdanečských fotbalistů a stále pokukují po první pozici. Ta je ale stále zatím obsazena Libišany, které tentokrát nedovolily nic oslabenému Zámrsku a nasázely soupeři sedm branek.

Svitavy B – Přelouč 3:3

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Jako na houpačce, tak bych hodnotil dnešní zápas. Radost střídalo zklamání. Utkání ovlivnilo naše zbytečné vyloučení. Dovolím si tvrdit, že vývoj utkání by byl zcela jiný pokud bychom vedli o dvě branky a měli o jednoho hráče navíc. Za takových podmínek bychom zápas dotáhli do vítězného konce. Potom však přišla další kritická situace, ztráta koncentrace a soupeř během deseti minut výsledek otočil. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat v závěru utkání a bereme bod. Pochvala směřuje pro Březinu, Voženílka a Pištoru.“

Lázně Bohdaneč – Rosice nad Labem 5:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „Byl to zápas jednoho mužstva. O výsledku jsme rozhodli v podstatě už v první půli. Když ve druhém poločase dostal po ostrém zákroku, jako poslední hráč, červenou kartu obránce hostí, nebylo co řešit a došli jsme si pro tři body.“

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Soupeř si zasloužil vyhrát, ale osobně nejsem spokojený s výkonem všech rozhodčích. Červená karta pro nás byla zbytečná a velmi ovlivnila zápas. V negativním slova smyslu bylo třešničkou na dortu pětiminutové nastavení, které bylo vzhledem k průběhu zápasu zbytečné. Uznávám ale kvalitu soupeře.“

Zámrsk – Libišany 0:7

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Na hrbolatém terénu jsme se dostávali pomaleji do tempa a přes zahuštěnou obranu nám vázla kombinace. I přes to jsme si v prvním poločase vytvořili zhruba sedm jasných gólových příležitostí, ale dokázali jsme využít pouze dvě. V druhé půli už to byla pouze otázka na kolik naroste skóre v náš prospěch. Chválím celý kolektiv za poctivý přístup k zápasu.“

I. B třída - skupina A

Přelovice udrželi jednobrankový náskok a doma porazily Nasavrky. Horní Jelení si odvezlo těžce vydřený bod z Rozhovic. Řečany hrály se Stolany vyrovnané utkání, byť výsledek o tom nevypovídá. Herně na Stolany měly, ale vinnou vlastních chyb si nakonec hosté ovezli tři body.

Choltice – Chvojenec 2:0

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Musím prvně říct, že jsme dojeli na zápas v obnovené sestavě po nemocích a zraněních a bylo to znát. Prvních třicet minut jsme byli lepším týmem na hřišti, což se podepsalo i na výsledku. Mohli jsme vstřelit pět branek, ale bohužel jsme je neproměnili. Naštěstí dvě šance padli na úrodnou půdu a dva góly jsme dali. Soupeř hrozil především z dlouhých míčů, ale náš brankář si s tím poradil. Kaňkou na zápase je červená karta, ale i v deseti jsme výsledek udrželi. Bojovali jsme a vítězství jsme si zasloužili.“

Rozhovice – Horní Jelení 1:1

Rostislav Kchop (trenér Hor. Jelení): „Do Rozhovic jsme odjížděli za situace, kdy na lavičce seděl jeden zraněný hráč a naši veteráni. Tomu jsme museli přizpůsobit naši hru a soustředit se především na bránění. Domácí se ujali vedení po dlouhém autovém vhazování do vápna, kde zakončovali hlavou. Do poločasu jsme vyrovnali díky Klusákovi. Navíc jsme si vytvořili dvě obrovské šance, ale poprvé jsme selhali v zakončení a podruhé nás vychytal domácí gólman. Ve druhé půli to bylo o dobývání našeho bloku, ale vyjma rohů jsme soupeře do ničeho nepustili. Po několika prohrách je to pro nás těžce vydřený bod. Kluci si sáhli na dno a udělali, nejen mně, velikou radost.“

Řečany nad Labem – Stolany 1:3

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „V zápase, kdy se Stolany daly porazit jsme tahali za kratší konec. Museli jsme stále dotahovat po zbytečných chybách a soupeři jsme vedení o dvě branky prakticky darovali. Po změně stran jsme sice brzy snížili, bohužel však kvalita byla na straně hostů a nám tentokrát nebylo přáno.“

Přelovice – Nasavrky 1:0

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Naše hra byla v první poločase neurovnaná a především nepřesná. Ve druhé půli se naše hra o něco zlepšila a díky tomu jsme dokázali vstřelit jedinou branku zápasu. Se štěstím jsme výhru poté udrželi.“