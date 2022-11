Byla to pro nás povinná výhra, potřebovali jsme body, soupeře jsme k ničemu nepustili. Od začátku jsme byli na balonu hlavně my a do poločasu bylo rozhodnuto.

Nebylo vám soupeře trochu líto při výsledku 10:0?

Trochu ano, ale byl to poslední zápas v sezoně, chtěli jsme vyhrát, zahrát si fotbal a udělat si žízeň a dobrou náladu na závěrečnou rozlučku. Takže jsme je moc nešetřili.

Co pro vás znamená hattrick?

Je to motivace. Tři góly pro mě znamenají úspěšný osobní výkon. V tomto zápase jsem to ale bral spíš jako nutné minimum vzhledem k průběhu utkání, než abych to nějak oslavoval.

Máme co zlepšovat

Vzpomenete si, kdy jste ho vstřelil naposledy?

Největší radost mi udělal hattrick minulou sezonu v Mněticích, kdy jsme ještě v padesáté minutě prohrávali 0:3 a v sedmdesáté jsem dával na konečných 3:3

Můžete popsat vaše trefy?

První gól byl po úspěšné kombinaci a přihrávky od spoluhráče do malého vápna. Druhý gól jsem proběhl na půlce obranou a šel sám, gólmana jsem obešel kličkou. Třetí byla střela k tyči z velkého vápna.

Popřípadě budete si nějakou z nich pamatovat?

Ty góly nebyly ničím výjimečné, tak asi ne.

Jak hodnotíte podzimní část?

Podzim jsme začali dost špatně, po čtyřech kolech jsme měli na "účtě" tři prohry… Pak už ty výkony byly lepší. Nakonec jsme ve středu tabulky, ale neporazili jsme nikoho nad námi, takže je tam ještě co zlepšovat a dohánět.

Miloš Křovák při své druhé zálibě, v brankářské helmě.Zdroj: archiv sportovce

Jen málo hráčů mě předběhne

Pojďme k vám? Dáváte si nějaké osobní cíle?

Ano. Chci být do třetího místa v tabulce střelců. Na zápas si dávám také konkrétní cíle, většinou počet gólů. To mě pomáhá motivovat se jednak k zápasům, tak i k přípravě a tréninkům. Bohužel ještě se mi nepovedlo snad žádnou sezonu odehrát celou a bez zranění. Což plnění cílů dost komplikuje.

A týmové cíle máte?

Nechci mluvit za celý tým, na postup už ztrácíme hodně bodů. Takže sehrát se, udržet se v horní části tabulky a další sezónu postup.

Kde všude jste působil?

Jako žák chvíli v Libišanech. V dorostu jsem si dal pár let pauzu a jinak celou dobu působím v Opatovicích.

Kde vidíte vaše silné stránky?

Asi rychlost. I přes můj věk je v téhle soutěži málo hráčů, kteří mě předběhnou.

Naopak. Máte určitě i nějaké slabiny, jaké to jsou?

Moc se nehrnu do hlavičkových soubojů, zejména obranných nebo ve středu hřiště. Když jsem si naposledy řekl že vyhraju hlavičku, na pohotovosti mě sešívali dohromady.

Koukal jsem, že hrajete hokej a konkrétně chytáte. Netáhlo vás to nikdy do brány i ve fotbale?

Zkoušel jsem to. Má kariéra fotbalového brankáře skončila už v žácích, kdy jsem si zapomněl brankařské rukavice v autobuse. Od té doby hraji v útoku.

Jakou soutěž hrajete v hokeji?

Chytám amatérskou ligu hlavně v Jaroměři a občas někdy i v Hradci Králové. V sezoně 2012/2013 jsem si párkrát vyzkoušel Krajskou ligu, když jsem dvě sezóny jezdil jako druhý gólman přímo v týmu Jaroměře. Což beru asi i jako svůj nejlepší sportovní úspěch, vzhledem k tomu že jsem s hokejem začal v 21 letech.

Co jiného rád děláte ve volném čase?

Volného času moc nemám. Jsem rád, když stíhám fitko, trénink a občas hokej. Asi žádné jiné záliby co stojí za zmínku nejsou.