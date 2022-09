Laguna Pardubice pomýšlí na medaile. Startuje Liga mistrů malého fotbalu

Ještě nikdy v historii Ligy mistrů malého fotbalu se český celek neprobojoval dál než do čtvrtfinále. To hodlají fotbalisté z Laguny v černohorském městě Herceg Novi změnit. Do tohoto turnaje vstoupí již dnes večer. Celá Liga mistrů potrvá do nedělního večera.

Laguna bude chtít v Lize mistrů útočit na medaile. | Foto: Jaroslav Kára