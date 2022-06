Laguna Pardubice. Klub, který je znám nejen fotbalovým fanouškům. Z týmu plného sportovních nadšenců z hospody se vypracoval až ke kádru jednich z nejlepších fotbalistů v Pardubicích. Nutno podotknout, že osmadvacet let od založení, zůstal z původní party pouze jeden nadšenec a v týmu se prostřídalo až kolem sta hráčů. To však nic nemění na dobré náladě, která tento tým provází.

"Atmosféra se určitě nezměnila. Máme ambice něco dokázat a dotáhnout to na vrchol. Tým se postupem let neustále zkvalitňoval. Na druhou stranu však všichni hráči musí být takoví, že jsou i v osobním životě do pohody. Máme tým takový, že spolu hrajeme, ale zároveň si dojdeme do restaurace či spolu jedeme na dovolenou," říká pro Deník manažer týmu a jeden ze zakladatelů týmu Laguny, Luděk Hanč.

Jaké máte pocity po zisku devátého titulu?

Jsme strašně rádi, že se nám to letos povedlo. Před sezonou jsme omladili a oživili tým, kde máme teď velmi zkušené hráče a zároveň mladé perspektivní fotbalisty. Výborně si to sedlo a v současnosti soupeře přehráváme jak nasazením, tak i technickými dovednostmi. Musím opravdu pochválit přístup všech hráčů a za to jim patří velké dík.

Minulý rok titulové boje nevyšly, tak co jste v letošní sezoně změnili?

Bylo covidové období. Zápasy se hrály jinak, bylo to celkově kratší. Jeden turnaj jsme se bohužel nesešli a doplatili jsme na špatný termín. Samozřejmě i soupeři byli aktivní a našlapaní. Letos to nebylo jinak, ale po doplnění kádru jsme si to pohlídali.

Laguna ovládla pardubickou malou kopanou již podeváté.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Sázka na intuici

Je až nevídané, že během posledních devíti let jste získali osm titulů. Jaký na to máte recept?

Je to zásluhou velkého optimismu a chutí namotivovat se k co nejlepším výkonům. Máme partu složenou z téměř nejlepších fotbalistů v okolí Pardubic.

Čeká vás vrchol malé kopané v podobě republikového mistrovství. Pomýšlíte na vítězství?

Nejedeme se zúčastnit, ale jedeme se porvat o titul. Rozhodně bychom chtěli se probojovat do Ligy Mistrů, která se letos bude hrát v Itálii. Máme problém, že jsme aktuálně bez sponzora, ale věříme, že se někdo nový objeví a popřípadě nám pomůže i město či kraj. Věříme ale, že nového partnera, který nás podpoří, najdeme.

Malá kopaná: Laguna se poměřila s Evropou

Fungujete jako amatéři, je těžké se potkávat na tréninky a zápasy v plné sestavě?

Samozřejmě je to velmi složité, jelikož všichni trénují i ve svých klubech. Od roku 1994 co jsme Lagunu zakládali, tak máme pevně daný trénink v pondělí. Scházíme se v Ohrazenicích, ale na druhou stranu ti hráči jsou tak kvalitní, že to zvládají natrénovat během jednoho tréninku. Máme samozřejmě nacvičené některé situace, které využíváme, ale většinou to je intuitivní a spíše se snažíme něco vymyslet přímo na hřišti.

Sledoval jste pozorně výkony českého týmu na ME v Košicích?

Ano velmi. Měli jsme tam i zástupce od nás, a to Honzu Rosůlka. Je škoda, že to s Rumuny nedopadlo. Já když vzpomínám na Ligu mistrů, když jsme byli ve Slovinsku a potkali jsme se s nimi, tak oni opravdu tím sportem žijí. Oni jsou v tom velmi silní a vyzrálí.

Byl jste s vaším spoluhráčem v kontaktu?

Psali jsme si a celou dobu jsem ho podporoval přes mobil. Předával jsem mu i některé své pocity z celého turnaje.

Slavit mohli pouze chvíli. Již 9. 7 je čeká republikové mistrovství v Plzni.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Káru potáhnou dál

Jak se Laguna vyvíjela za těch několik let, že v současnosti máte v kádru i české reprezentanty.

My jsme tým založili roku 1994, kdy se parta lidí scházela v hospodě. Byli jsme lidi, kteří se fotbalem nikdy neživili, ale většinou jsme sportovci byli. Od kánojistů, veslařů až po novináře. Dali jsme to dohromady a začali hrát. Postupem času se složení velmi změnilo, když jsem zůstal ze staré party pouze já. Vystřídalo se v Laguně až přes sto hráčů. Dopracovalo se to až k té dokonalosti v jaké to aktuálně je. Luděk HančZdroj: Deník/Luboš Jeníček

Vy jste tým zakládal. Pamatujete si kde klub vznikal a podle čeho název vznikl?

Název vznikl podle restaurace, kde jsme se scházeli a různě debatovali. Byla to hospůdka ve Sladkovské ulici a jelikož jsme se na všem domlouvali tam, tak jsme podle naší „klubovny“ pojmenovali i nový tým.

Kolik původních členů se ještě stále angažuje?

Na soupisce jsem už pouze já, ale bývalí členové klubu nás bedlivě sledují a jezdí nás podporovat na utkání či další jiné turnaje.

Nevadí vám posun od „hospodských“ hráčů po ty vrcholné fotbalisty, neztratilo to tím atmosféru?

To určitě neztratilo. Máme ambice něco dokázat a dotáhnout to na vrchol. Ten tým postupem let se neustále zkvalitňoval. Na druhou stranu však všichni hráči musí být takoví, že jsou i v osobním životě do pohody. Máme tým takový, že spolu hrajeme, ale zároveň si dojdeme do restaurace či spolu jedeme na dovolenou. Jsme neustále amatéři, nikdo za to nemá ani korunu. Proto je pro nás důležitá i ta osobní stránka.

Laguna ne a ne najít přemožitele

Jak probíhá nábor k mistrům pardubického Pamaka?

Hráče oslovuji vyloženě já. Některé fotbalisty si vyhlídneme, jdeme se podívat na zápas a poté ho oslovíme, zda by chtěl být součástí našeho týmu. Zároveň však připomínám, že je pro nás velmi důležitá i ta osobní stránka člověka.

Roste zájem o malou kopanou?

Když je to sportovec, tak ten zájem má. Myslím si, že to je neustále atraktivní a dobrý sport. Může se střídat hokejově. Mohou to hrát i rádoby amatéři či si to hodně sportovců dává jako druhou disciplínu.

Až jednou vy s kopanou skončíte, tak věříte, že to po vás někdo přebere a bude tím stmelovacím článkem týmu?

Zatím jsem tím stmelovacím článkem stále já, ale věřím, že až skončím, tak máme v týmu lidi, kteří to po mně přeberou. Tu káru určitě někdo potáhne dál (úsměv).

Jak budete užívat volno po konci sezony?

Nějaký čas si určitě odpočinek dáme, ale nesmíme usnout na vavřínech. Máme některé turnaje, které nás čekají a především 9. 7 mistrovství republiky, které chceme vyhrát. Dovolená nás tedy čeká až o prázdninách.

Od rádce po psychologa

Povězte mi jaký jste šéf. Jste na kluky tvrdý?

Jsem na ně přísný, ale spíše co se týče životosprávy před zápasem. Chci aby tam ta kvalita byla a před utkáním neexistuje aby hráči pili alkohol.

Sám stále hrajete. Jak se udržujete ve formě?

Momentálně se udržuji různými druhy sportu, ať už to je plavání, běhání či jízda na kole. Já samozřejmě ještě aktivně hraji. Kdybych nehrál, tak už se tomu nevěnuji a svoji pozici bych předal některému následovníkovi.

Jakou máte nejhezčí vzpomínku na malou kopanou?

Já se vždy dívám dopředu než dozadu. To co bylo, tak na to člověk samozřejmě vzpomíná rád. Byly to krásné časy, ale největší radost mi dělá, když vidím na svých spoluhráčích, že jsou šťastní a baví je to.

Luděk Hanč (s pohárem v ruce) by se rád opět podíval do Ligy mistrů.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Váš syn Matyáš je pevným členem pardubického rezervního mužstva. Jezdíte ho podporovat?

Ano, stíhám to. Jezdím na každý zápas, který hraje.

Nezkoušel jste ho lanařit do Laguny?

On v pozici profesionálního fotbalisty má zakázanou malou kopanou. Takže bohužel ne a kopli jsme si spolu naposledy na Vánoce.

Radíte mu v kariéře?

Byl jsem mu rádcem. Teď už spíše jsem takový mentální kouč.