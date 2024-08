Lázně Bohdaneč - Heřmanův Městec

neděle 18. 8. 2024 17:00

Krajský přebor

V neděli se od 17 hodin utkají v Bohdanči dva ambiciózní týmy. Bohdaneč v prvním kole brala bod za remízu v Lanškrouně, ačkoliv dvakrát vedla. Ale když si tým dokáže nechat vstřelit dvě branky během jediné minuty, tak jen těžko může počítat s výhrou. Heřmanův Městec by naopak nejraději hodil první kolo hodně daleko za hlavu. Ve Vysokém Mýtě dostali hráči od místního “béčka” bůra. Před sezonou přivedli Jana Jeřábka, zkušeného ligového fotbalistu a určitě nebudou chtít dostávat podobné příděly. Získá v neděli první body Heřmanův Městec, nebo si Bohdaneč v domácím prostředí vše pohlídá?

Rosice nad Labem - Stolany

sobota 17. 8. 2024 17:00

1.B třída

V 1. B třídě se utkají domácí Rosice a loňský postupující tým Stolany, který postup nakonec odmítnul. Stolany chtějí přebudovat kádr. Přesto ale doma dokázaly v prvním kole rozdrtit Hrochův Týnec 4:1. To sobotní hostitel z Rosic vyhrál venku. Sice jen 1:0, ale sebevědomí si výhrou v Načešicích určitě nahnal. "Je léto, takže příprava je složitější. Každý se na nás ale chce jako na loňského vítěze vytáhnout. Soutěž je letos velmi kvalitní. Poslední 3, nebo 4 zápasy jsme v Rosicích vyhráli, ale hraje se nám tam vždy těžko V domácím prostředí jsou vždy dobré. Mají kvalitní útočníky bratry Bartoše. Chceme určitě vyhrát, ale hrajeme venku, takže každý bod bude pro nás dobrý," vzdává hold soupeři trenér Hluchník ze Stolan.

Horní Ředice - Velké Hamry

neděle 18. 8. 2024 17:00

4. liga skupina C (dříve Divize C)

Nováček v divizi, Ředice, hrál v 1. kole v Hlinsku, které slavilo 40. výročí od doby, kdy hrálo první zápas ve třetí nejvyšší lize Československa. Díky prohře Ředic 0:2 mohli pamětníkům nadělit k výročí pěkný dárek. Ředice budou chtít v prvním divizním utkání před vlastními fanoušky prohru odčinit. Ač mají v kádru třeba zkušeného brankáře Lindra, který dlouhé roky působil v Hradci Králové, nebudou to mít vůbec lehké. V neděli totiž přivítají soupeře z Libereckého kraje Velké Hamry. Ty loni v skončily podle nového pojmenování soutěží ve 4. lize s luxusním náskokem na 3. místě.

"Je to historický mezník v historii klubu a očekáváme i velký zájem veřejnosti. Vidíme, jak jsou lidi kolem natěšení. Patnáct let se nikde kolem divize nehrála. Po sportovní stránce je to pro kluky nová zkušenost. Chceme vyhrát samozřejmě každé utkání, ale uvědomujeme si sílu soupeře. Má ve svých řadách velmi kvalitní hráče. Samotné utkání pak ale ukáže, jak jsme se připravili a na co máme. Do utkání jdeme s pokorou a nohama na zemi. Jsme určitě realisti," těší se na historický zápas předseda klubu Drahoslav Drábek.

