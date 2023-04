Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tým Enteria. | Foto: archiv firmy

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Pardubicka, který se uskuteční v úterý 18. dubna v Pardubicích, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Luboš Zdražil z týmu Enteria?

Jaké máte ambice v turnaji?

Ambice máme jen ty nejvyšší. Turnaj chceme vyhrát. (smích)



Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Občas s kolegy probíráme taktiku u piva, takže taktickou přípravu máme zvládnutou dokonale. Na trávníku jsme ale společně nebyli. To naplno rozbalíme až na turnaji. Snad.



Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Postrachem bude naše smrtící kombinační taktika a z toho kolotoče dokáže vstřelit gól každý. Doufám, že se hlava nebude točit i nám a budeme skórovat do správné brány.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Preferuji spíš týmové sporty, nejsem individuální sportovec. Každopádně mi v poslední době udělalo největší radost zvládnutí Jizerské 50. Pro mě, jako amatérského běžkaře v celkem slušném čase. Závod byl o to víc zajímavý, že jsem mohl poměřit síly se slavnými osobnostmi.



Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Jednoznačně Sparta. Od dětství jí fandím a čas od času ji zajedu podpořit přímo do Prahy. Jsem rád, že se herně konečně zmátořila a nehraje pouze druhé housle. Očekávám napínavý souboj o titul se šťastným koncem pro Spartu.



Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Z té pomalu končící generace je to Cristiano Ronaldo. A z těch mladších vlčáků se mi líbí Matthijs de Ligt. Je rychlý a silný, má přehled, skvělou rozehrávku a na stopera je poměrně produktivní. I já hraji na pozici stopera, což je s De Ligtem naše jediná společná věc. (smích)



Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Mě nejvíce láká Španělsko. Rád bych zavítal na Santiago Bernabéu a podíval se na zápas Realu Madrid. K tomu vede ale daleká a trnitá cesta. Našim prvním úkolem je postoupit z prvního kola. V opačném případě se na ten Real Madrid podíváme akorát tak v televizi.