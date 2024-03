Vítězná premiéra. Pardubická CFIG Arena vůbec poprvé přivítala na svém trávníku reprezentanty do jednadvaceti let. Ti v přátelském utkání proti Severnímu Irsku dominovali a vybojovali tak v generálce na zápas o Euro s Islandem vítězství 3:0.

Atmosféra v CFIG Areně během přátelského zápasu mezi Českem a Severním Irskem. | Video: Tomáš Mach

Česko U21 – Severní Irsko U21 3:0 (2:0) Branky: 17. Sejk (Karabec), 34. Sejk (Karabec), 79. Halinský. Rozhodčí: Peter Kráľovič – Tomáš Vorel, Tomáš Straka. Diváci: 2892. Česko: Kinský – Chaloupek, Koželuh, Prebsl, Labík – Vydra, Icha – Višinský, Karabec – Sejk (C). Náhradníci: Horníček, Vágner – Vitík, Křičfaluši, Šín, Křišťan, Kabongo, Slončík, Halinský, Alijagič, Ševčík. Severní Irsko: Barnsley – McClelland, McConville, Stewart – Allen, Archer, Casey, Devenny, Johnston (C) – McGuckin, Taylor. Náhradníci: McMullan, Charles – Fogarty, E. Magee, Farquhar, Sloan, Annett, Robinson, B. Magee, Lindsay.

V základní sestavě Česka nastoupili i dvě stálice pardubického týmu Marek Icha a Antonín Kinský.Zdroj: FB/Česká fotbalová reprezentaceUtkání začali s míčem na kopačkách domácí a brzy se také dostali k prvnímu ohrožení severoirské brány. Labíkova střela však narazila na blokádu obránců.

Češi i nadále diktovali tempo hry a jen těsně mimo tři tyče mířil v 16. minutě Václav Sejk. Kapitán domácího týmu si však spravil chuť hned o minutu později, když z malého vápna rozvlnil síť – 1:0.

Ofenzivní choutky ukázali v polovině prvního dějství i hosté. Suchopárkovi svěřenci ale dokázali veškeré snahy utnout v zárodku a Kinský tak zůstal bez výraznější práce.

Odměna za předvedený výkon na sebe nenechala dlouho čekat a Češi se dočkali i druhé branky v zápase. Velkou zásluhu na tom měl opět Adam Karabec, který si připsal již druhou asistenci a stejně jako v prvním případě síť rozvlnil Václav Sejk.

Nová krev, stejná síla

Do druhé půle vyběhla osmice nových hráčů na české straně, a tak by se dalo říct, že zápas v uvozovkách začal od nuly. Severní Irsko taktéž protočilo sestavu a dostalo se do vůbec první výraznější šance. Z pokutového území zakončoval Stewart, ale pardubický odchovanec a v současnosti brankář portugalské Bragy Lukáš Horníček předvedl skvělý zákrok.

Po úvodním lehkém opaření se ale Lvíčata vrátila zpátky do tempa a začala mít hru pod kontrolou. V obrovské příležitosti se vyskytl Alijagič, ale na poslední chvíli uklouzl a nestihl tak zakončit mezi tři tyče.

Fanouškům domácího týmu zatrnulo v průběhu 67. minuty. Annett totiž dostal dokonalý pas za obranu a po obhození brankáře Horníčka mohl jít sám na odkrytou klec. Strážce české brány však tento "nálet" utnul dovoleným způsobem a skóre se tak neměnilo.

Netrvalo ale dlouho a šanci si opět připsali domácí. Severoirskou bránu orazítkoval z hranice velkého vápna Koželuch. Lvíčata nakonec čekali na třetí gól zápasu "až" do 79. minuty. Na přímý kop si nejlépe na zadní tyči počíhal Denis Halinský a se zakončením již neměl problém - 3:0.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka si následně již pohlídali pohodlné vítězství a v generálce na kvalifikační zápas o Euro zvítězili 3:0.