Moravany zvou k oslavám konce prázdnin i šedesáti let fotbalu

Volejte sláva! Moravanský fotbal je stálicí v Pardubickém kraji, což dokazuje i to, že již v sobotu 2. září oslaví 60 let od svého založení. Fanoušci se mají na co těšit… Nejatraktivnějším bodem celého slavnostního dne bude exhibiční utkání moravanské staré gardy proti týmu sparťanské legendy Horsta Siegla.

Oslavy 60 let fotbalu v Moravanech. | Foto: klub