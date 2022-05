Roh. Bělá – Heř. Městec 0:8

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Stejně jako před týdnem jsme nezvládli druhý poločas. Tentokrát bychom s naším výkonem neporazili ani tým z pralesní ligy. Jsem velmi zklamán z ostudného výkonu a přístupu některých našich hráčů. Nemám ani koho chválit.“

Hor. Ředice – M. Třebová 1:2

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „V utkání jsme narazili na velmi kvalitního soupeře. Z naší strany to bylo nejlépe odehrané utkání jara. Ve druhém poločase jsme neproměnili několik brankových příležitostí a soupeř nás v závěru potrestal vítěznou brankou.“

Lanškroun – Moravany 4:0

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Musím říct, že jsme první poločas po taktické stránce zvládli velice dobře. Škoda jen, že jsme nevyužili samostatný brejk a inkasovali z trestného kopu. Dokonce jsem si po půlce myslel, že to bude první zápas v Lanškrouně, kdy se na nás nebude kopat penalta. Bohužel jsem se mýlil a opět to byl, dle mého, rozhodující moment utkání. Děkuji hráčům za bojovný přístup a tvrdě odpracovaný výkon.“

Holice – Třemošnice 1:1

Jiří Tesař (trenér Holic): „Převážně se hrálo na jednu branku, a to soupeře. Ten naprosto zodpovědně bránil, což v tabulce dokazuje fakt, že mají velmi málo obdržených branek. Oni hrozili především z brejků, který i dokázali využít. Chtěli jsme ve druhé půli, za stavu 1:1, vítězství zlomit v náš prospěch, ale neproměněné gólovky nás v této snaze zabrzdili a ztratili jsme dva body.“

Proseč – Pardubičky 1:8

Tomáš Mrázek (sekretář Pardubiček): „Konečně jsem po dlouhé době naplno bodovali, a to především díky snové první půli. Pět utkání jsme se neskutečně trápili v koncovce a zdá se, že se nad námi fotbalový pánbůh slitoval. V první půli nám vyšlo prakticky vše a po zásluze jsme vysoko vedli. Nutno podotknout, že skóre 0:7 bylo pro domácí ještě milosrdné. Po změně stran se hra již uklidnila a góly padaly pouze z pokutových kopů. Za první poločas musíme před kluky smeknout. Fotbalové srdce muselo všem přítomným plesat.“

Sestava kola: Cabal (Svitavy) - Prokop (Holice), Nevřala (Heřmanův Městec), Čížek (Svitavy), Jablečník (Třemošnice) - Grepl (Česká Třebová), Skalický (Lanškroun), Svoboda (Pardubičky) - Holub (Mor. Třebová), Jirásek (Heřmanův Městec), Severa (Litomyšl)

I. A třída

Souboj dvou okresních zástupců. A to mezi Přeloučí a Lázní Bohdaneč. Domácí z toho vyšli lépe, když dvěma brankami rozhodli o dalším jarním vítězství. Rosice se praly o vítězství, ale v přestřelce, kdy padlo osm branek, se s Dolním Újezdem rozešly smírně. Libišany po pohodlné výhře nad rezervou Ústí míří za postupem do nejvyšší krajské soutěže.

Rosice n. L. – Dolní Újezd 4:4

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Soupeř sice je z vrchní části tabulky, ale na hře to nebylo poznat. Utkání bylo vyrovnané a bojovné. Celkově bylo osm až devět šancí, které jsme si vytvořili. O tu jednu branku jsme si zasloužili vyhrát a beru to jako ztrátu bodů. “

Libišany – Ústí n. Orlicí 5:0

Petr Šmeral (trenér Libišan): „I přes problémy se sestavou jsme podali zodpovědný výkon, který vedl k jasné výhře. Soupeř hrál organizovaně a fotbalově, i přes to si vytvořil minimum gólových šancí. Chválím celý tým za zodpovědnost ze kterého vynikl, ve skvělé formě hrající ,Ondřej Kraják.“

Přelouč – Lázně Bohdaneč 2:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „Tentokrát nám to vůbec nevyšlo. Od začátku utkání se nám nedařilo. Kupili jsme zbytečné chyby a z nich rezultovala penalta z které jsme dostali první branku. My jsme to nevzdali, dřeli, ale když už jsme překonali urputnou obranu domácích, tak zvonili pouze tyče. V samotném závěru, když jsme vrhli všechny síly do útoku, tak domácí vpadli do otevřené obrany a stanovili konečný výsledek střelením druhé branky. Tím pádem si připisujeme první prohru.“

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „K domácímu utkání nám přijel velice kvalitní soupeř z Lázní Bohdaneč. Hosté byli sice více na míči, ale naše mužstvo podalo velmi dobrý výkon. Opět jsme se prezentovali zodpovědnou a bojovnou hrou. Odměnou za předvedený výkon nám je další vítězství. Musím pochválit celý tým.“

I. B třída

Nejnižší krajská soutěž nabídla hned několik zajímavých výsledků. Ten nejzajímavější se zrodil v Chvojenci, když domácí nasázeli posledním Kameničkám deset gólů. Řečany nad Labem při přestřelce ve Skutči sahali po jednobodovém zisku. Hosté ale v poslední minutě nevyužili únik, čímž naděje na překvapení zhasly.

Chvojenec – Kameničky 10:0

Petr Ehl (trenér Chvojence): „Konečně jsme se po sérii porážek z jarní části dočkali plných tří bodů. Vítězství se rodilo od začátku zápasu, kdy jsme dominovali na hřišti. Na rozdíl od minulých kol jsme to dokázali převést i ve střelní branek. Soupeř sice ze začátku vzdoroval, ale ve druhé půli už působil odevzdaným dojmem. Zaslouženě tak bereme tři body.“

Svratouch – Přelovice 4:1

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Ve Svratouchu jsme se bohužel nedokázali gólově prosadit. Domácí využili snad každou šanci, kterou si v zápase vytvořili. Zápas nebyl jednoduchý, jelikož někteří hráči museli nastoupit na pozice na které nejsou až tak zvyklí. Za to jim patří díky.“

Skuteč – Řečany n. L. 5:4

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „K utkání do Skutče jsme opět přijeli v jedenácti statečných a někteří již měli zápas v nohách. Chtěli jsme favorita soutěže potrápit, což se nám ve finále podařilo, ale rozhodně tomu nic nenasvědčovalo. Brzy jsme inkasovali a jen se na nás valil jeden útok za druhým. Díky Skřivánkově brance to bylo stále přijatelné. Povedlo se nám snížit po krásné akci na jeden dotek, jenže jsme do poločasu opět inkasovali na hrozivý rozdíl tří branek. A bylo hůř, neboť jsme obdrželi po půli další trefu. Ve druhém poločase jsme naši hru zlepšili a narostla nám křídla. Soupeř znervózněl a my postupně dotahovali nádhernými brankami, obzvláště pak střela Vančury, která zapadla do šibenice. V závěru jsme mohli vstřelit vítěznou branku, ale neproměnili jsme a domácí tak uhájili náskok. Smekám předtím co kluci v jedenácti hráčích převedli.“

Hor. Jelení – Choltice 1:0

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Po zápase jsem byl opravdu zklamaný výkonem rozhodčího. Obdrželi jsme naprosto zbytečné karty, které z mého pohledu vůbec neměly být a od pětatřicáté minuty jsme dohrávali v deseti. I přes to jsme svojí bojovností a předvedenou hrou sahali po bodech. V deseti jsme byli lepším týmem a vytvořili jsme si několik příležitostí. Myslím, že na obou stranách byly tak dvě gólové šance. Soupeř nám vstřelit branku vlastně nedokázal, protože jediný gól zápasu byl vlastní, kdy náš hráč si srazil míč do sítě, po stříleném centru, v úplném závěru zápasu. Bod jsme si tedy zasloužili.“