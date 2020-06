Mnohé krajské kluby ovšem hrají v současné době takřka v dokonalém „utajení“ před sportovní veřejností, tudíž přehled sehraných utkání, neřku-li bližších podrobností, je pohříchu značně „děravý“.

Přátelské zápasy:

TJ Svitavy – FK Kunštát 1:1 (branka: Válek). Svitavy: Jílek – Veselský, M. Čížek, J. Novák, A. Novák, Horák, Samek, Bartoš, Chlup, Válek, Ehrenberger (střídali: Czehowský, F. Čížek, Brázda, Tůma). „Hrál se výborný zápas, ve kterém byl Kunštát lepší jak v kombinaci, tak v rychlosti, nevyužil však svoje brankové příležitosti,“ okomentoval závěrečný červnový svitavský zápas vedoucí mužstva Oldřich Palla. Hosté otevřeli účet z nařízeného pokutového kopu, domácí srovnali Válek z poslední akce utkání.

Sokol Rosice nad Labem – SK Pardubičky 1:2 (branky: Krátký – Svatoň, Krejčí). Rosice: Vlček – F. Bartoš, Lejsek, Dobrovolný, Krátký, Pokorný, Jiří Růžička, Pitterle, Kosek, Novotný, M. Pešek (střídali: J. Pešek, Prokůpek, Rousek, Pipek, Tichý, Gärtner). Pardubičky: Zahradník – Froš, Strnad, Luptovský, Norek, Suchochleb, T. Svoboda, Bartoníček, Hofman, Svatoň, Tuťálek (střídali: Havelka, Martan, Krejčí, Jonáš).

Další výsledky: FC Hlinsko – FC Žďár nad Sázavou 3:2, SK Holice – FC Libišany 3:5 (za domácí: Václavek, Řehák, Rožek), Jiskra Litomyšl – FK Proseč 3:4 (za domácí: Gyömber, Klejch, Derka), SK Lázně Bohdaneč – Sokol Nepolisy 5:5, TJ Svitavy B – FK Kunštát B 4:1 (Cabal, Bednár, Pikovský, Jukl), TJ Svitavy U19 – Sokol Březová nad Svitavou 4:1 (Doleček 2, Brázda, Janko – Milota).

Turnaj ve Svratouchu: Svratouch – Svratka 2:5, Herálec – Skuteč 3:2. Nedělní program byl zrušen kvůli přívalovému dešti.

Ústí nad Orlicí – Letohrad 3:0

Od úvodních minut se hrálo převážně na polovině divizního soupeře, který svoji taktiku založil především na rychlých protiútocích. S těmi si ale stabilizovaná obrana Jiskry většinou bez problémů poradila a co prošlo, s jistotou řešil gólman Jeřábek. Po několika nevyužitých příležitostech poprvé domácí gólově udeřili po čtvrthodince hry, kdy po dobře rozehraném rohu vrátil Souček od zadní tyče míč před branku, kde se z otočky nekompromisně prosadil Falta – 1:0.

Obranu Letohradu v prvním poločasu hodně trápil Tichý na hrotu útoku. Po jeho pěkné přihrávce se ve vápně neprosadil Skalický, jenž vzápětí mohl skórovat znovu, když po centru Špatenky pálil z deseti metrů vysoko nad branku. O chvíli později se na druhé straně odvážným průnikem přes několik obránců prezentoval hostující Ráliš, jehož střelu výtečně vyrazil na roh Jeřábek. Ve 30. min. byl po centru Mayera ve výskoku uvnitř šestnáctky faulován Tichý, který sám bezpečně proměnil nařízenou penaltu – 2:0.

Domácí fotbalisté pokračovali v náporu. V 34. minutě se po přihrávce Součka mohl mezi střelce zapsat i Mayer, mířil však hlavou těsně vedle. Potom se znovu v dobrém světle představil ústecký brankář, když u pravé tyče zneškodnil tvrdou střelu Kabourka. Těsně před poločasovým hvizdem se po rohovém kopu Langera prodral přes obránce k hlavičce Lněnička a na jeho pokus gólman Martinovský nedosáhl.

Ani po přestávce se obrázek hry příliš nezměnil, domácí měli výraznou převahu, pokusy Letohradu ohrozit branku soupeře byly velmi sporadické. V 49. minutě byl po ideální přihrávce Mayera blízko gólu Špatenka, ale o centimetry na míč nedosáhl. Následně si oba borci Jiskry pohlednou akci zopakovali, po Mayerově vyzvání však Špatenka z několika kroků v stoprocentní šanci trefil ležícího brankáře. V 57. min. nastřelil Vaňous nečekaným přímým kopem z úhlu břevno. Hosté mohli snížit po rohovém kopu, leč Smíšek poslal odražený míč zblízka nad. V závěru mohli ještě zvýšit náskok Ústí Chleboun i Souček, ovšem na konečném výsledku se už nic nezměnilo. O výsledku nebylo pochyb.

Branky: 14. Falta 30. Tichý (PK), 44. Lněnička.

Letní pohár senátora Miroslava Antla:

Skupina A: Horní Jelení – Horní Ředice B 4:1 (3:1). Branky Seidenglanz, Šimek, Cach, Šlesiger – Šolta. Horní Ředice B – Holice B 2:4 (1:4). Branky: Šolta, Dostál – Černý 2, T. Velinský, Valenta. Jaroslav – Horní Jelení 2:3 po pen. 8:9 (2:1). Branky: Peška 2 (1 z pen.) – Cach, Seidenglanz. Skupina B: Valy – Staré Hradiště 3:1 (2:1). Branky: Drábek, Jezdinský, Volejník – Ondřej. Starý Mateřov – Paramo Pardubice odloženo na 25.6. v 18.00. Skupina C: Dříteč – Ostřešany 3:4 (3:1). Branky: Balog, Linha, Michňák – Vohradník 3, Pulpán. Ostřešany – Nemošice 2:1 (1:0). Branky: Dufek, Vohradník – Rydval. Býšť – Dříteč odloženo. Skupina D: Rohoznice – Kojice 1:2 (1:2). Branky: Franc – Klička, Munzar. Bukovka – Křičeň odloženo.

Satelitní turnaj SK Tetov:

Tetov – Semín 3:2. Branky: Novotný, Andrei, Louda – Živný, L. Slabý. Újezd – Nové Město 2:3 pen. Branky: Boura, Černý – R. Šimák 2. Radovesnice II – Selmice 0:3, kontumačně. Ostatní výsledky: Bělušice – Klamoš 1:5, Převýšov – Krakovany 0:5.

Konečné pořadí ve skupinách – A: 1. Klamoš 15 bodů (skóre 26:6), 2. Tetov 9 (23:13), 3. Převýšov 6 (12:13), 4. Semín 5 (11:17), 5. Bělušice 3 (5:27). Skupina B: 1. Selmice 12 (15:12), 2. Nové Město 11 (15:8), 3. Krakovany 9 (21:10), 4. Újezd 5 (15:16), 5. Radovesnice II 0 (1:22).

Finálový turnaj – o 9. místo: Radovesnice II – Bělušice (pá 17:00), o 7. místo: Újezd – Semín (so 10:00), o 5. místo: Krakovany – Převýšov (so 12:00), o 3. místo: Tetov – Nové Město (so 14:00), finálové utkání: Klamoš – Selmice (so 16:00, vše hřiště Tetov).

Nejbližší program:

Středa 17. června: Pardubice B – Kolín (18:00, hř. Dolíček), Holice B – Jaroslav (19.:00), Staré Hradiště – Starý Mateřov (18:00), Paramo Pardubice – Mikulovice (17:00). Čtvrtek 18. června: Rohovládova Bělá – Újezd (18:00, hř. Dolíček), Pardubičky – Roudnice (18:00, hř. Ostřešany), Kojice – Řečany nad Labem (18:00). Pátek 19. června: Ústí nad Orlicí – Holice (18:00), finálový turnaj OFS Pardubice mladších přípravek – U9 (od 16:15, hř. Dolíček).