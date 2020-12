Zda to bude reálné, to se ukáže až podle konkrétních okolností, které nebudou zdaleka jen fotbalové, nicméně na základě čerstvě zveřejněné termínové listiny se o to OFS pokusí.

Podobně jako krajské soutěže budou rovněž ty okresní prodlouženy oproti tradičním zvyklostem, hrát se bude do samotného závěru června.

Vloženým kolům se tentokrát nevyhneme

A teď konkrétně k jednotlivým soutěžím. Select okresní přebor potřebuje odehrát celkem sedmnáct zbývajících kol. Začátek byl stanoven na víkend 13. – 14. března a nejprve přijdou na řadu čtyři dějství, která se nestihla na podzim. Od 10. – 11. dubna potom plynule naváže odvetná část trvající do 26. – 27. června, přičemž na první červnový čtvrtek je zařazen vložený termín v pracovním týdnu (bude to úředně 14. kolo). A zapomenout nelze ještě na jeden podzimní dluh, duel Cerekvice – Hradec byl odložen kvůli karanténním opatřením v cerekvickém klubu a tohle měření sil bude dohráno do poloviny března, tedy ještě předtím, než prodloužené jaro oficiálně odstartuje.

Obdobný případ nalezneme také v Select III. třídě. Tady jde o zápas Vendolí – Křenov a platí pro něho stejná termínová pravidla jako o soutěž výše. Maratónské jaro obsahující celkem osmnáct kol je orámováno totožnými daty jako okresní přebor, tedy 13. – 14. března začátek a 26. – 27. června konec, počítá se přitom se dvěma vloženými čtvrtky (27. května a 10. června). Tyto termíny v pracovní dny si kluby budou moci změnit na základě vzájemných dohod a bez manipulačních poplatků.

V kategorii dospělých zbývá ještě Pohár OFS Svitavy, jenž zná čtyři semifinalisty – TJ Opatov, TJ Mladějov, Sokol Borová a Sokol Morašice. Los semifinálových dvojic se koná v lednu na valné hromadě OFS, úřední termín je stanoven na 13. května, ale vzhledem k nedostatku časového prostoru povolí STK odehrání těchto utkání v případě vzájemné dohody klubů v rámci mistrovské soutěže. Finále by se mělo sehrát 16. června na neutrálním hřišti.

Mladším žákům ubude třetina programu

Asi „nejsnadnější“ situace je v okresním přeboru dorostu, kde by se měla bez větších potíží dohrát tři nesehraná utkání z podzimu plus devět naplánovaných do jarní části. Zahájení je určeno na 17. – 18. dubna, do té doby by měl být „zlikvidován“ dluh Semanín – Dlouhá Loučka/Křenov odložený na podzim z jiných než koronavirových příčin. Soutěž skončí 26. – 27. června.

V okresním přeboru starších žáků zůstala z podzimu čtyři kompletní nesehraná kola a jedno utkání navrch (Březová nad Svitavou – Koclířov). Tím by měly jarní boje začít, oficiální start je na pořadu 3. – 4. dubna a do programu byla zařazena i dvě vložená kola (9. a 23. června). I v této soutěži se nejdříve dohrají podzimní kola a po nich budou následovat odvety.

Největším oříškem se ukázal být premiérový okresní přebor mladších žáků. Plánovaný tříkolový systém se ukázal být neuskutečnitelný, vždyť na podzim se stihlo pouze osm kol a nadto bez čtyř dalších utkání zrušených kvůli karanténám nebo z jiných důvodů. Proto řídící komise rozhodla o tom, že herní model změní na dvoukolový, přičemž budou dohrány i zmíněné čtyři zápasy (ve třech případech se to týká smolařů ze Sebranic, tamní tým si dosud zahrál jen čtyřikrát). Jaro se tedy vměstná do rozmezí 17. – 18. dubna až 19. – 20. června a předtím by měly být smazány dohrávky.

Plány by tedy byly, nyní půjde o to, jestli bude fotbalistům přáno je realizovat. A to nejenom kvůli případným zákazům a vládním opatřením, všichni si jsou také vědomi, že polovina března je značně „vachrlatá“ ohledně počasí a stavu hracích ploch.

Snad by ale fotbalový osud mohl zase jednou ukázat svoji vlídnější tvář, že…

Disciplinární komise OFS Svitavy si teprve na závěr svého čtyřletého funkčního období nechala největší „nadílku“. Mladějovského fotbalistu Michala Suchého potrestala zastavením závodní činnosti na 18 měsíců. Trest se mu začal počítat od letošního 13. září a vyprší mu o rok a půl později, tudíž v březnu 2022. Navrch komise přidala ještě peněžitou pokutu 3500 korun. Důvodem k tomuto mimořádnému „flastru“ bylo jednání jmenovaného hráče vůči asistentovi rozhodčího v duelu okresního přeboru Mladějov vs. Jevíčko.

Co říkají fotbalové normy

Od ročníku 2020/2021 platí novelizace Soutěžního řádu FAČR, která se vypořádává se situací, kdy se nepodaří dohrát všechny zápasy dané mistrovské soutěže. V takovém případě platí pravidlo nadpoloviční většiny odehraných zápasů:

Ustanovení § 19 Soutěžního řádu FAČR o postupech a sestupech se použije jen tehdy, pokud se v soutěži do ukončení soutěžního ročníku odehraje více než polovina všech plánovaných utkání.

V případě, že některé z družstev odehraje méně než polovinu svých plánovaných utkání, nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení konečného pořadí umístilo na místě spojeném s právem postupu.

SŘ FAČR nově řeší také otázku, jak stanovit pořadí družstev v soutěži, kterou se nepodaří ke stanovenému termínu řádně dohrát a po ukončení ročníku nemají její účastníci shodný počet odehraných zápasů.

V případě, že všechna družstva v soutěži neodehrají stejný počet utkání, rozhoduje o jejich pořadí postupně vyšší podíl z počtu bodů a počtu odehraných soutěžních utkání; přičemž takto vypočtený koeficient zaokrouhlený na tři desetinná místa se považuje za počet bodů.