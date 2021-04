Měl mu zlomit nos. A z disciplinárky by odešel s nižší károu… Obránce pražské Slavie Ondřej Kúdela však zvolil v utkání proti Rangers FC mírnější formu msty za likvidační hru domácích. Něco mu pošeptal. Proč něco? Protože jen on a Glen Kamara ví co… Finský útočník tmavé pleti tvrdí, že zaútočil na jeho rasu. Český reprezentant pak namítá, že mu jenom vynadal. Disciplinární komise UEFA se ovšem přiklonila na stranu Kamary, který měl navíc Kúdelu napadnout v útrobách stadionu.

Zatímco záložník Rangers dostal trest na tři zápasy klubové úrovně, tak Kúdela vyfasoval rovnou desítku, která se týká i zápasů na mezistátním poli, takže s největší pravděpodobnosti přijde o EURO. A co na to říkají zástupci fotbalového hnutí v Pardubickém kraji? Zjevný nepoměr vynesených trestů je také hodně zaráží.

Martin Brůna, fotbalista TJ Svitavy a trenér české futsalové reprezentace U19:

K situaci ohledně údajného rasismu ze strany hráče pražské Slavie, stejně tak trestům, které byly UEFA vydány, se snažím přistupovat objektivně a ideálně s pochopením všech zainteresovaných stran. Nicméně stejně jako většina národa jsem názoru, že se jedná o neadekvátní postih pro Ondřeje Kúdelu a velmi nízké tresty za prohřešky hráčů Rangers FC, především Kamary, pokud jsou tedy tvrzení o fyzickém napadení hráče Slavie za přítomnosti zástupce UEFA zcela pravdivá a za účasti svědků. Vynesením trestů dala UEFA najevo, že nejenom ve sportovním světě, ale i civilním životě, lze slovní napadení klasifikovat jako závažnější než fyzické, a to bez jasných důkazů, které jsou v každém sporu nutností k prokázání viny nebo neviny. Otevřeně musím říci, že pro prokázání rasismu, stejně tak jakéhokoli obvinění, které mají skončit trestem, musí být doloženy jasné důkazy a svědectví. V tomto případě ovšem tak postupováno jistě nebylo a jedná se stále o tvrzení proti tvrzení. V případě, že se pletu, očekávám od UEFA předložení důkazů o opaku. Nerozumím, že UEFA k tomuto závěru přistoupila. Sám komisař UEFA při vyšetřování konstatoval, že obvinění nebylo prokázáno. To abychom se všichni na světě začali bát, že kdokoli mě obviní z jakéhokoli skutku, nebude soudem přihlédnuto k nedostatku důkazů a jako řádný občan se dostanu do vězení na základě domněnek či křivého obvinění. Nelze Slavii radit, jak má postupovat, nicméně z mého pohledu by se měl klub a Kúdela bránit právními kroky, ať to stojí, co to stojí. Protože přijetím trestu se dostáváme do role, kdy v případě budoucích sporů v projevech údajného rasismu bude vždy přihlédnuto k současnému případu a může být v budoucnu využit jako precedent k podobným událostem. Dovolím si citovat Morgana Freemana: „Rasismus skončí, až o něm černoši přestanou mluvit.“ Pod to se klidně podepíšu.“

Zdeněk Kocman, fotbalový mládežnický trenér, nyní TJ Sokol Libchavy.

„Verdikt UEFA mě hodně překvapil. Trest pro Kúdelu je ve srovnání s trestem Kamary velmi vysoký. Vždyť je tam vlastně dvojí potrestání, jak pro klubové soutěže, tak pro ta reprezentaci. Tomu skutečně nerozumím. Myslím si, že kauzu dost rozvířil Kamarův právník, který se v tom angažoval. Byla to nejspíše diplomatická práce v podání všech zúčastněných, nicméně je těžké to hodnotit bez přesných informací.“

Petr Vladyka, bývalý prvoligový fotbalista (mj. Slavia Praha), nyní hráč SK Spartak Slatiňany.

„Myslím si, že je to silně nespravedlivé. Nikdo do dneška kloudně neví, co Kúdela řekl a za ruku před pusou dostat deset zápasů, to mi přijde strašné. A trest za prokázané napadení? To je ještě horší. Nevím, zda jsme my Češi viděni v očích UEFA jinak, tomu bych ale už vůbec nerozuměl…“

Radovan Kroulík, trenér fotbalistů TJ Svitavy.

„Podle mého názoru je to nespravedlnost. Zřejmě měli hráči skotského týmu lepší právníky. Bohužel jsme malý stát směrem na východ. Ptám se, jak by celá tahle kauza asi dopadla, kdyby místo Slavie stál ve stejné situaci třeba Bayern, Real nebo Juventus… Zdá se mi, že se to v dnešní době s rasismem trochu přehání. V právu se nevyznám, takže těžko soudit. Z laického hlediska je však mezi vynesenými tresty velký nepoměr: Kúdela versus fyzické napadení od Kamary, likvidace Koláře a celé chování Rangers, a to včetně trenéra.“

Lukáš Hořínek, rozhodčí Pardubického KFS.

„Případ znám jen z českých médií, takže nevím, co všechno je pravda. Kúdela dostal vysoký trest, tak na základě čeho? Nevíme! Jestli mu bylo ublíženo, tak se musí bránit. Má se rozhodnout pouze na základě faktů. Barva kůže nemá být zohledňována, protože to je potom také rasismus.“

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl.

„Osobně jsem sice zarytý fanoušek Sparty, ale z tohoto je mi smutno. Kúdela je potrestán za neprokázaný a domnělý rasismus deseti zápasy, oproti tomu Kamara třemi zápasy za plánovaný fyzický útok, kterému přihlíželi činovníci UEFA. Kam se poděly spravedlnost a zdravý rozum? Pro mě ukázka toho, kam až může vést jednostranný boj proti rasismu. Bohužel to tak dnes chodí. Co mně vadí nejvíce je to, že se naprosto zapomnělo, co „fotbalisti“ Rangers předváděli celé utkání a hlavně na likvidační zákrok Roofea, který za „pokus o vraždu“ Koláře dostane čtyři zápasy. Těžko hledat spravedlnost. Na druhou stranu určitě je i chyba na straně Kúdely, který, ať řekl co řekl, se měl za tohoto stavu udržet. Ale trest, který ho připraví o Euro za něco, co mu nikdo neprokázal, je naprosto absurdní…“