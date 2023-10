Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Měli jsme katastrofální vstup do utkání, kdy jsme snad za 20 vteřin obdrželi branku. Tahle situace zamává se zkušeným týmem a nás to také poznamenalo. Chyběla nám pohybová agresivita a nemohli jsme se dostat do hry. Bohužel jsme ještě jednou inkasovali a čekal nás obtížný úkol. Po té se naše hra začala zlepšovat a měli jsme tři ložené šance, ale bohužel jsme neproměnili. Druhý poločas už z naší strany snesl měřítko. Byla tam rychlost, herní odvaha a zaslouženě jsme snížili. Šance pak byli na obou stranách. Věřili jsme, že utkání minimálně zremizujeme. Pak ale přišla chyba v rozehrávce, kterou soupeř potrestal. Na druhou stranu chceme, aby naši hráči kombinovali i od vlastní branky a tohle se prostě někdy stane."

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Utkání, které jsme bezpodmínečně potřebovali vyhrát, bylo od první minuty v naší režii. Bohužel kvůli naší střelecké nemohoucnosti a vstřelené jediné brance jsme se o vítězství strachovali až do samotného závěru. Trefili jsme dvě tyčky, nevyužili dva samostatné úniky a spálili jsme řadu dalších příležitostí. Naopak v defenzivě jsme soupeře do ničeho závažného nepustili."

Krajský přebor

Holice - Choceň 2:2

Petr Kopa (trenér Holic): "Úvod utkání nám vyšel skvěle a po 30 minutách jsme vedli už o dva góly. Bohužel jsme, ale ještě do poločasu obdrželi branku a tak jsme věděli, že nás čeká ještě spousta práce. A to se potvrdilo hned v úvodu druhého poločasu, kdy po 10 minutách soupeř vyrovnal. Hra v tu chvíli byla vyrovnaná a nikdo se moc do šancí nedostával. V poslední desetiminutovce jsme měli několik slibných příležitostí, ale střeleckou mušku jsme neseřídili přesně. Remíza je tak spravedlivá pro obě mužstva."

Svitavy - Libišany 4:1

Jiří Kaufman (trenér Libišan): "V prvním poločase se hrálo vyrovnané utkání a mohli jsme jít dvakrát do vedení, ale gól jsme nevstřelili. Soupeř se následně dvakrát prosadil. Ve druhé půli přidaly Svitavy i třetí branku a následně se hrál otevřený zápas. Byli jsme rádi, že jsme to dohráli se ctí. Domácí hráli běhavý a důrazný fotbal."

Pardubičky - Litomyšl 0:3

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Chtěli jsme navázat na poslední výsledky z domácího prostředí, kdy se nám herně dařilo, jenže místo toho jsme v první půli předvedli zatím nejhorší výkon podzimu. Chyběl pohyb a především chuť. Vrcholem všeho pak byl gól v poslední vteřině první půle, po naší hrubé chybě. Ve druhé půli jsme pohyb zlepšili a začali jsme si vytvářet i šance, jenže místo vyrovnání přišla druhá branka hostů a bylo rozhodnuto. Pochválit tentokrát mohu pouze velmi dobře hrajícího Bobka."

Moravany - Přelouč 3:3

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Z naší strany to nebyl povedený zápas. Stále čekáme na výhru, která bohužel nepřichází. Vedení 3:1 by si zkušený tým pohlídal. Ve hře máme hodně nepřesností, chybí nám klid na míči. Náš tým ale musí stále bojovat a věřit ve svoje schopnosti, jiná cesta není. Nikdy to nedělám a nebrečím, ale těch absencí v sestavě už máme opravdu moc a někteří hráči dokonce nastupují do zápasu s velkým sebezapřením. Těch si moc vážím."

Horní Ředice - Heřmanův Městec 4:1

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): "Roli favorita jsme potvrzovali od začátku, kdy jsme na soupeře vletěli a vypracovali si několik gólových příležitostí. Proměněná šance přišla však až ve 25. minutě, kdy se za vápnem přesnou střelou k tyči prosadil Pithart. To nám dosti odlehčilo a do poločasu jsme přidali ještě dva góly. Druhý poločas jsme si už hlídali a zaslouženě vyhráli."

Lázně Bohdaneč - Vysoké Mýto B 0:0

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Soupeři přijeli s jasnou taktikou bourat, bránit a především nedostat gól. To jim, bohužel, vyšlo beze zbytku. Naši borci za celý zápas nevymysleli, jak na ně, a když už to vypadalo na náznak šance, dopadlo to nezdarem. A tak bereme jen bod."

I. B třída - skupina A

Choltice - Opatovice nad Labem 1:2

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "doplníme"

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas v Cholticích byl jedním z těch, kde jsme si vítězství museli tvrdě vybojovat. V první půli jsme byli mírně lepší, ale promarnili jsme několik šancí, které co do výsledku mohly být pro nás fatální. Vedli jsme jen o branku a to se nám mohlo druhý poločas, v kterém byli domácí hráči lepší, vymstít. Nakonec to pro nás dopadlo příznivěji než pro domácí a tak tři body vezeme domů my."

Rozhovice - Rosice nad Labem 7:0

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Dostat někde takový výprask, není moc ke komentování. Dostali jsme dvě hloupé branky a naopak my jsme ze dvou ložených šancí nedokázali srovnat. Poté už to bylo jednoznačné a vezlo se to s námi. Snad to příště bude lepší."

Svratouch - Horní Jelení 2:2

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Na malém ale krásném pažitu nás čekal boj o každý metr. Chtěli jsme hrát, soupeř byl v hlubokém obranném bloku,který jsme překonali jen jednou. Nedokázali jsme odskočit o další branku a pak nám nevyšel vstup do druhé půli,kdy jsme dostali gól a najednou měl Svratouch křídla a dal další branku. Naštěstí jsme před koncem srovnali a vezeme bod,ale podle mě je to zbytečná ztráta!"

Přelovice - Přelouč B 1:1

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Hrálo se oboustranně opatrné utkání, ve kterém se hosté ujali vedení. Nám se naštěstí podařilo vyrovnat. Nedokážeme proměnit gólové šance, což nás stálo další dva body."

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Vyrovnané utkání, ve kterém mohli zvítězit oba celky. V 70 minutě nás poslal do vedení hlavou Machačný a v 80 minutě domácí srovnali na konečných 1:1 z pokutového kopu."