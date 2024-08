Aktuální tři kola fotbalové ligy byla pro pardubické fotbalisty jako den a noc. Na Spartě předvedli nebojácný výkon (přesto prohra 1:2). Doma proti Karviné pak ukázali hru silnou jako třikrát převařený sáček čaje (prohra 0:1). A v neděli na jihu Čech opět zářili.

Alespoň v prvním poločase.

Začali totiž tak, jak by pravděpodobně nikdo neočekával. Ve 23. minutě dával gól Vojtěch Patrák na 3:0 a Dynamo bylo na ručník. „První poločas jsme zvládli skvěle, ale bylo tam několik momentů, kdy jsme trochu vypnuli,“ řekl hrdina zápasu a střelec posledního pardubického gólu.

Před utkáním zaznívaly hlasy, že trenér František Straka budějovické hráče vyhecuje a vyblázní do výkonu, kterým své pardubické soupeře sfouknou jako svíčku. „Ve druhém poločase na nás budějovičtí doslova vlétli a my nedokázali odpovědět. Asi bylo vidět, že jsme trochu tahali nohy, ale takové upracované vítězství je nejdůležitější,“ uvědomuje si Patrák, že výkon jeho týmu měl ještě rezervy.

Jaký je to pocit, vyhrát a ještě dát gól?

Je to krásný pocit. Čekal jsem na to už velmi dlouho. V tréninku mi to šlo a normálně jsem góly dával. Už mě pomalu napadalo, jestli si nedávám na zápas opačně kopačky. Konečně jsem ale dnes vstřelil gól a ještě byl důležitý. Za to jsem velmi rád.

Můžete popsat svůj gól a celou tu gólovou situaci?

David Huf mi sklepnul do lajny míč. Věděl jsem, že tam už je proti mě jen obránce Havel. Udělal jsem kličku na střed. Bylo to jeden na jednoho a snažil jsem se prostřelit brankáře.

Vítězství se pro vás nerodilo lehce. Jak dnešní zápas, který byl o dvou úplně rozdílných poločasech hodnotíte?

První poločas jsme zvládli skvěle. Ano, bylo tam ale několik momentů, kdy jsme trochu vypnuli. Ve druhém poločase na nás budějovičtí doslova vlétli a my nedokázali odpovědět. Asi bylo vidět, že jsme trochu tahali nohy, ale takové upracované vítězství je nejdůležitější. Ale bereme tři body.

V této sezoně máte první body a první výhru současně. Jak vám to pomůže do dalších zápasů?

Samozřejmě se nám bude lépe pracovat, když máme tři body, než kdybychom měli nula bodů. Myslím si, že pořád máme, co zlepšovat a příští týden půjdeme na Slovácko.

Je to ta nejlepší pozvánka pro fanoušky, aby přišli v neděli na domácí stadion, kde od 14:30 vyzvete zmiňované Slovácko?

Určitě ano. Chceme tyto tři body z Budějovic potvrdit doma. Minulý domácí zápas proti Karviné jsme je moc nepotěšili. Ale teď už chceme proti Slovácku další tři body.