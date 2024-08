Ondřej Cigánek dnes 10:44

Poprvé od roku 2017, kdy vyběhnul trávník v červenobílém dresu, opouští pardubické barvy útočník Pavel Černý, kterému bude v lednu už 40 let. Jeden ze strůjců postupu do 1. ligy v roce 2020 odchází na hostování do MFK Chrudim, kde bude k dispozici již pro víkendový šlágr druhé nejvyšší soutěže. Chrudim zajíždí do Varnsdorfu, aktuálně 5. týmu soutěže.