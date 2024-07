V Pardubicích se bude v sobotu 27. července od 17:00 hrát první domácí zápas letošního ročníku I. fotbalové ligy. Domácí FK budou hostit Městský fotbalový klub z Karviné. A na co se mohou fanoušci kromě fotbalu těšit? Třeba na premiérový prodej nových dresů.

Ač se jedná teprve o druhé ligové kolo, s velkou pravděpodobností se již bude jednat i o velkou bitvu. Je dost pravděpodobné, že to bude „záchranářský“ souboj. Pardubice i Karviná jsou totiž mnohými pasováni jako adepti na sestup z nejvyšší fotbalové soutěže.

Pardubičtí fotbalisté budou chtít vyhrát a získat tři body díky podobně bojovnému výkonu, který předvedli minulý pátek na Spartě. Ač prohráli 1:2, předvedli velmi dobrý výkon a nejednoho experta překvapilo, že poslednímu mistrovi dokázali vzdorovat. Prohra o jeden gól tedy nebyla žádnou tragédií. Naopak by to pardubické hráče mohlo povzbudit a nakopnout již do nejbližšího utkání.

Na sobotu se nepřipravují pouze fotbalisté. Důraz na poctivou přípravu klade vedení klubu i na komfort a zábavu pro fanoušky. Mluvčí FK Pardubice Radek Klier řekl, že klub chce udělat vše proto, aby se fanoušci cítili na stadionu co nejlépe.

„Diváci budou mít k dispozici odpočinkovou zónu za východní tribunou a na stejném místě si budou moci děti zatrénovat s mládežnickým trenérem Josefem Průchou,“ vyjmenoval Klier možnosti, jak využít čas před zápasem.

Děti si mohou odnést vzpomínku nejen ze samotného zápasu, ale mohou se i vyfotit s oblíbeným maskotem Perníčkem, který se bude procházet v okolí stadionu. Během poločasové přestávky se Perníček promění ve zkušeného snajpra, protože bude střílet na tribunu trička z pardubického fanshopu.

Ten bude mít otevřeno už před zápasem a diváci ho najdou v pokladně CFIG Areny a ještě i v dalších dvou stáncích na stadionu.

„Premiéru bude mít prodej nových dresů, a to ve všech třech barevných variantách: v červené, bílé i černé. K dostání budou jak originály, tak i (levnější) repliky,“ pobídl Klier fanoušky k tomu, aby si pořídili dres podle svých preferencí.

Když bude horko a nejenom tehdy, se mohou plnoletí fanoušci pardubického fotbalového klubu osvěžit oblíbeným pivem Pernštejn, který se bude čepovat u stánků s občerstvením.