Co se v Liberci stalo? Domácí Ahmad Ghali v 68. minutě vystihl přihrávku Patráka, která směřovala na volného Kalabišku, ale kvůli velmi podmáčenému terénu uklouznul a podmetl nohy Kalabišky. Přitom mu přisedl levý kotník a sám se bolestivě narazil. Po zásahu VAR dostal Ghali za zákrok červenou kartu.

„Vyšetření ukázala, že Honza má zlomenou lýtkovou kost,“ vysvětluje sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel, který byl a je s hráčem v kontaktu. „Zůstal v liberecké nemocnici, kde ho hned v pondělí čeká operace,“ upřesňuje Zavřel pro web FK Pardubice.

Zranění vypadalo od prvního okamžiku vážně a informace z liberecké nemocnice to bohužel potvrdily. „Přejeme Honzovi, aby operace dopadla dobře, přesto je faktem, že jeho léčba a rekonvalescence se bude počítat v řádu měsíců.“

Jan Kalabiška přišel do pardubického týmu na začátku sezóny a okamžitě se stal jedním z jeho lídrů. Vstřelil dvě ligové branky a standardně podával kvalitní výkony. Jeho 299. ligové utkání však mělo smutnou dohru. Nejenom pardubičtí věří, že na metu 300. odehraných zápasů to dotáhne v plné formě co nejdříve a nejlépe ještě v průběhu této sezony.