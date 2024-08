Krajský přebor

SK Lázně Bohdaneč - FK Jiskra Heřmanův Městec 4:0 (2:0)

V obrovském dusnu se začalo opatrně, ale díky důrazu a tlaku do brány šli domácí záhy do vedení. Do poločasu mírnou převahu zhodnotili a potvrdili druhým gólem. Ve druhé půli se hra vyrovnala ale případný nápor hostí zmrazil chytrým gólem Klátil. Když dal 4. gól Klouda, bylo rozhodnuto. Utkání přineslo vysoké nasazení a ukázalo odolnost hráčů.

Branky: 21. Hundák, 41. Panchártek, 77. Klátil, 80. Klouda

ŽK: 15. Klátil, 34. Kejmar, 67. Polák – 8. Hauf Ondra, 58. Dvořáček Tom

Okresní přebor Pardubice

Nemošice - Řečany n. L. 4:2 (3:0)

Domácí tým jasně dominoval v 1. poločase a díky třem brankám si vytvořil rozhodující náskok pro vítězství. Druhý poločas byl vyrovnaný a Řečany v něm snížily na 4:2.

"V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem a měli převahu, kterou jsme vyjádřili třemi góly. Ve druhém poločase jsme sice polevili, ale soupeře jsme k obratu nepustili," shrnuje trenér domácí Nemošic Milan Ujec.

Branky Lhoták, Linha, Lorenc a Bříza za domácí, za hosty Munzar a Sajdl.

ŽK 1:4

Nemošice: Vaculík-Lhoták (64‘ Takáč), Bělohlav(82‘ Hurt), Čejka, Dunda, Dusil (82´Matějka, Janeček, Linha(82‘ Rejmont, Lorenc(73‘ Sokol), Němec, Bříza.

55 diváků

Rozhodčí Navrátil, Klamta, Kosina.

3. třída okres Pardubice

TJ Valy - Ostřešany 6:1 (2:0)

Domácí z Val předvedli velmi dobrý vstup do nového ročníku a díky šesti brankám do sítě Ostřešan si připsali první vítězství naprosto zaslouženě.

Branky: Jezdinský Jiří 2, Klas 2, Cumpana, Semelka - Křivka.

ŽK: 1:2

TJ VALY: Rejduga Antonín - Kot, Pleskot, Volkl, Hývl - Jezdinský Jiří, Volejník, Vojtíšek, Kocourek - Cumpana, Klas.

Střídali: Šanda, Semelka, Synek, Jeřábek, Hačko, Pattathur.

Rozhodčí: Šebetka - Málek Pavel.

Diváci: 125 diváků.

4. třída Holicko

Veliny - Slovany Pardubice 2:2 (1:)

Výsledkem zápasu 2:2 a tedy remíza je pro oba týmy zaslouženým výsledkem. Zajímavostí zápasu je, že dva góly padly v samém závěru utkání. Nejprve domácí Vojtěch Koubek poslal domácí v 85. minutě do vedení, ale v minutě 90. srovnal na zaslouženou remízu svým druhým gólem utkání Daniel Musil.

branky: Vaněk, V. Koubek - Musil 2x

ŽK 0:2

rozhodčí: Hendrych

sestava domácích: Šafránek - Pecka, Hájek, R.Bareš, M.Bareš - Tomáš, Faltys, Vaněk, V.Koubek - Trojan, Jozíf

střídali: Mádlo, Fajtšák

Diváků: 65