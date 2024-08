Šéf fotbalu na Padubicku, který má v 59 klubech celkem 6200 členů, se vrátil k incidentu ze zápasu na Přeloučsku, který se odehrál loni v říjnu. "Bohužel jedno utkání IV. třídy Přeloučsko se v podzimní části vymklo ke konci kontrole a došlo k hromadné bitce," vzpomíná předseda René Živný na nesportovní události, které se odehrály na trávníku.

Jaké nová fotbalová sezona přináší změny a jaké jsou novinky v okresním fotbale?

Rozhodli jsme se vyslyšet přání klubů a po jarní anketě zavést několik novinek. Za prvé je to rozšíření opakovaného střídání kromě IV. tříd i do III. třídy mužů. Co se týká žáků, tak tam se samozřejmě potýkají všechny okresy ČR s nedostatkem mládežnických družstev na vesnicích. Ve spoustě celků není návaznost. například mají starší žáky, ale už ne dorost. Na základě toho, aby nám tito hráči nekončili, je nově dovoleno nastoupení dvou prvním rokem starších hráčů v kategorii U13 a třech v kategorii U15. Tyto jména ale musí být před soutěží zaslána ke schválení STK OFS. Novinkou jsou také střídavé starty u dívek, i když budou hrát dívčí soutěž například za FK Pardubice, stále mohou nastupovat za svůj mateřský celek v okrese a ten tak nebude obírán o dalšího hráče, potažmo hráčku. Poslední novinkou je pak miniliga U7, která se bude tradičně hrát v Lázních Bohdaneč a u níž zavádíme zápisy, jako v ostatních soutěžích. Samozřejmě i nadále bude možné u těchto minipřípravek nastoupit i bez registrace, ale základní soupiska by měla být nahrána v systému. A proč vlastně? Přínosem je to především pro klubu v systému dotací. Například NSA (Národní sportovní agentura) dává na trénujícího hráče ročně tisíc Kč, ale na toho, který odehraje alespoň šest soutěžních utkání, téměř čtyři tisíce.

Jaké jsou dopady restrukturalizace soutěží? Co to znamená pro kluby?

Náš okres to zatím nijak nepostihlo. Restrukturalizace se teprve na FAČR rozebírá, diskutuje a připravuje, k nám dolů to ale zatím nijak nedopadlo. Zatím maximálně můžeme řešit, jestli do budoucna dojde ke změně názvů soutěží - Okresní přebor na 8. ligu, III. třída na 9. ligu a IV. třídy na ligu desátou. Ale to je ještě daleko.

Stal se v loňské sezoně během nějakého utkání nějaký incident?

Bohužel jedno utkání IV. třídy Přeloučsko (Zdechovice - Staré Čívice) se v podzimní části vymklo ke konci kontrole a došlo k hromadné bitce. Disciplinární komise OFS se k tomu postavila čelem a rozdala adekvátní, dokonce několikaleté tresty. Doufám, že takový incident na hřišti se již nebude opakovat.