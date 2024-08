Potvrdí hradečtí votroci papírové předpoklady, ukáží proč mají jeho hráči o tolik vyšší cenu? Nebo se Pardubáci semknou a s odhodláním a týmovou hrou vyrazí po derby vstříc lepším zítřkům a umístění v tabulce? Odpovědi dostanou fanoušci v sobotu od 20:00 na pardubickém Letním stadionu.

Podle specializovaného fotbalového serveru Transfermarkt má kádr pardubického trenéra Saňáka hodnotu 161 milionů korun. To svěřenci hradeckého trenéra Horejše by se dali zpeněžit částkou 218 milionů korun. I v rozpočtu na sezonu mají navrch hradečtí. Zatímco černobílí mohou v této sezoně počítat minimálně v rozpočtu se 180 milionovou injekcí od sponzorů a města, pardubičtí najdou v klubové kase částku do 160 milionů korun. A to je rozdíl, na kterém může záviset příchod minimálně dvou kvalitních hráčů.

Hráči FK Pardubice nastupují k utkání. | Video: Ondřej Cigánek

Nejcennější je podle Transferarketu v aktuální sezoně z obou kádrů Adam Vlkanova. Toho by mohli hradečtí zpeněžit přibližně za 25 milionů korun. Pardubičtí mají svůj klenot ve „Zlatanovi“. Tomáše Zlatohlávka by mohli prodat za 10 milionů. Jen pro srovnání se špičkou první ligy - kádr Slavie je odhadován na více než 2 miliardy a svého nejcennějšího hráče by Pražané mohli monetizovat za stejnou částku, jako Hradec Králové celý kádr dohromady - za 220 milionů korun…

Deník vybíral hráče z jednotlivých řad, kteří mají odehráno nejvíce minut v sezoně, nebo se v posledních zápasech dostali do základní sestavy a porovnal jejich cenu.