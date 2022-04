Domácí Mocní kačeři přitom v Hněvotíně dobře začali, do vedení je poslal ve čtrnácté minutě Lukáš Kaďorek, po srovnání Stolína vrátil Olomouci vedení zkušený Tomáš Janotka. Jenže pak už stříleli góly pouze hosté, ještě do přestávky skóre obrátili.

„První poločas byl vyrovnaný, hráli jsme docela dobře, ale jak je naším zvykem i podle minulého zápasu, konec první půle a druhá byly horší. Přestali jsme se soustředit, nabírat hráče, vypadnuté balony po střelách nebo mém zákroku jsme špatně dohrávali, co se týče postavení vzadu, dobíhání vypadnutých míčů, některé jejich góly jsme vytvořili sami. V tom byl největší průšvih, stejné chyby jsme udělali i minule proti Baníku,“ uvedl gólman Kalina a připomněl předchozí prohru 3:5.

Po přestávce navýšili skóre Stolín, Josef Stránský a Martin Hruška.

„Nemyslím, že by docházely síly, ale Pardubice na nás nalezly, druhý poločas byly suverénně lepší, musím uznat jejich kvalitu, kluci jsou sehraní, vycházely jim signály, hráli zkušeně. Vypadli jsme z koncentrace, trochu nás vystrašilo, jak na nás vlezli druhý poločas, bohužel jsme nezvládli utkání zremizovat, nebo otočit. Hrajeme úplně jiný fotbal než na podzim, máme nějaké nové kluky. Musíme se poučit, jsme domluvení, že uděláme technicko-taktickou poradu, trénink, máme i přátelský zápas, což nám může pomoct a nachystáme se na play-off,“ pronesl olomoucký gólman.

Pardubice si z Hané odvezly teprve druhé vítězství v sezoně. „K úspěchu podle mě vedl týmový výkon, prostě jsme makali jeden za druhého, zodpovědně jsme hráli odzadu, sedlo to a vyhráli jsme,“ radoval se Stolín.

Pamako sice už nemůže postoupit do play-off, ovšem poskočilo na pátou příčku dva body před Jihlavu, kterou přivítá v poslední kole základní části. „Všechny nás strašně mrzí, že nepostoupíme do další fáze, tým si sedá, začali jsme se víc poznávat a rozumět si na hřišti. Předváděli jsme už dobré výkony, na což chceme navázat doma s Jihlavou a vyhrát,“ doplnil pardubický hráč, jemuž prospěl přesun z hrotu útoku na křídlo.

„Vždycky jsem hrál hrušku nahoře, ale křídlo mi asi sedělo víc,“ dodal.

Olomouc ze čtvrté příčky tabulky východní skupiny ztrácí jen bod na třetí Ostravu, ta má ovšem jedno utkání k dobru. Do konce základní části se však utká s Blanenskem a Brnem.

„Ne že bychom se smiřovali se čtvrtým místem, každý zápas chceme zvládnout a vyhrát, ale klíčový cíl pro nás v této sezoně byl postup do play-off, což se naštěstí povedlo, můžeme to zaklepat. Jestli budeme třetí, nebo čtvrtí, už je jedno. Máme Blanensko, které je suverénně nejlepší v naší skupině. Uvidíme, jak to dopadne, jsme rádi za play-off a uděláme vše, abychom v něm uspěli,“ doplnil Kalina.

Olomouc Mighty Ducks – Pamako Pardubice 2:6 (2:3)

Branky a nahrávky: 14. Kaďorek, 27. Janotka (Kryl) – 20. Stolín (Krátký), 28. Šmíd (Rosůlek), 29. Mužík (Hruška), 36. Stolín (Krátký), 37. Stránský (Mužík), 51. Hruška (Mužík). Rozhodčí: Sýkora. ŽK: Šuba (Olomouc).

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Marek Pešák, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl (C), Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Tomáš Malenda, Lukáš Vychodil, Tomáš Janotka. Pamako Pardubice: Nicolas Šmíd – Lukáš Krátký, David Lát, Marek Jech, Jan Málek, Jan Rosůlek (C), Josef Stránský, Ladislav Mužík, Martin Hruška, Jiří Stolín, Daniel Svěrák.