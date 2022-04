Jejich námitky se dají pochopit. Nicméně, my Češi, kteří jsme se nikdy agresorovi nepostavili, Ukrajince skrytě obdivujeme. Tím, jak jim pomáháme, si tak tochu žehlíme vlastní svědomí. A je tu ještě jedna zásádní skutečnost. Sloužící režimu Putina, ať už dobrovolně či rozkazem, jdou přes mrtvoly i mezi civilisty. Doslova.

Ač ten můj návrh vyzní drsně, měli by si kritici představit, jak ruští vojáci vraždí jejich syna či znásilňují jejich dceru… A nebo by se měli vžít do role ukrajinských rodičů, kteří s těžkým srdcem pouštěli svá děvčata na dalekou cestu. Do jiné země, mezi cizí lidi, s nulovou znalostí jazyka.

Stát uprostřed Evropy podruhé sehrál hlavní roli při záchraně dětí. Mě ani miliony dalších by nenapadlo, že se může historie ještě někdy opakovat. Zatímco v roce 1939 odjížděly vlaky z Prahy směr západ do Velké Británie, tak v roce 2022 tam přijíždí z východu od Ukrajiny. A nejen vlaky, ale také autobusy a nejen do hlavního města. Jako v případě výběru z Kyjeva, který našel nový domov kousek od Pardubic.

Úprk z Ukrajiny za fotbalem do Čech. Nad hlavami jim létají míče a ne rakety...

Klidně si po přečtení tohoto zamyšlení házejte po mně kamenem, jsem ale přesvědčen, že záchrana každého lidského života, především toho dětského, má cenu. Bez rozdílu a všude na světě. Stejně jako jsou Ukrajinci hrdi na svou vlast, jsem já hrdý na své krajany, kteří bezmezně obyvatelům státu v nouzi, což je ještě slabé slovo, pomáhají.