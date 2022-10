Zahrát si na hlavním stadionu byl pro hráčky obou táborů obrovský zážitek. „Já hrála doposud jen za dorost, byl to pro mě první pořádný start za áčko. A hned na stadionu, kde jsem zatím jen sbírala míče při lize chlapů. Paráda, bylo to velká pocta!” zářily oči Ludmile Vyčichlové, která se do hry dostala o půli. Podobné pocity měly všechny aktérky nevšedního klání.

Pardubičanky šly do utkání čtvrtého druholigového kola jako obrovské favoritky. Věděly, že když vyhrají, tak budou první. Po první půli vedly 7:0, poslední Teplice se ale vzchopily a dlouho to vypadalo, že díky šťastné brance Anety Kožarské druhý poločas vyhrají. „Nevím, co se stalo, ale po obrátce jsme hrály hrozně. Naštěstí jsme na konci daly tři góly a byla z toho desítka Celkově tedy můžeme být spokojené. Chceme se vrátit do ligy. Myslím, že na to teď máme. Jen doufám, že v ní zůstanou i chlapi, aby Pardubice měly ligu žen i chlapů,” usmívala se Hýlová, mládežnická reprezentantka.

To trenérce Teplic Markétě Vlastníkové moc do smíchu po debaklu nebylo. Nakonec ho ale přeci jen na tváři vyloudila, to když dostala otázku na poločasovou atmosféru v kabině. „Všechny holky byly ticho, já křičela. Ale asi to pomohlo, druhý poločas byl lepší.” Účinnost fénu potvrdila i útočnice sklářek Karolína Kolářová. „Byla tam od ní motivace, rozehrály jsme se.”

Gepardicím pomohlo i to, že je fanoušci neúnavně hnaly do boje i za krajně nepříznivého stavu. „To bylo parádní. Byli úžasní. Chtěli jsme dát kvůli nim alespoň ten jeden gól, tak jsme rády, že se to povedlo,” těšilo Vyčichlovou.

Po čtyřech kolech Teplice jako jediné nemají v tabulce ani bod, navíc děsí i skóre 3:22. „Je před námi ještě hodně zápasů. Věřím, že budeme v první čtyřce a vyhneme se tak záchraně. Teď nám nějaké holky odešly, dva mají covid, dvě jsou zraněné. Bude zase lépe!” byla trenérka Vlastníková i přes debakl a nepříznivou aktuální situaci sympatickou optimistkou.