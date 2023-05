/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kategorií U13 odstartovala ve Vysokém Mýtě série finálových turnajů Planeo Cupu a skvěle si vedli mladíci z FK Pardubice, kteří si domů odvezli bronzové medaile. První letošní pohár pro vítěze si na východě Čech zajistili mladí fotbalisté Zbrojovky Brno. Na cestě za titulem v 11. ročníku Poháru mládeže FAČR neprohráli a i přes tři remízy se mohli pochlubit ve Zlaté skupině nejlepší bilancí.

Finálový turnaj Planeo Cupu kategorie U13 ve Vysokém Mýtě. | Video: Planeo Cup

Do Vysokého Mýta se pravidelně jezdí na finálové turnaje Pohár mládeže FAČR Planeo Cupu a letošní rok stejně jako loni patřil nejstarší kategorii U13. Čtyřiadvacet týmů je ve finálovém turnaji rozdělených do čtyř skupin po šesti týmech, kde mužstva hrají systémem každý s každým. Podle výsledků v základní části se pak jednotlivé týmy zařazují do Zlaté, Stříbrné a Bronzové skupiny, přičemž v té Zlaté se hraje o prvenství v turnaji.

Ve Vysokém Mýtě bylo po losu jasné, že se už v základní skupině odehraje derby pražských S mezi Spartou a Slavií. Duelu přidal na pikantnosti i pořádně vyhrocený souboj obou rivalů o titul ve Fortuna lize. Sparta ve Vysokém Mýtě zdolala Slavii 4:1, a když porazila Hlučín, Hradec Králové a Petřín Plzeň a remizovala se Zbrojovkou Brno, tak zamířila do Zlaté skupiny z prvního místa. Slavia skončila v základní části až čtvrtá, když kromě Sparty podlehla i Hlučínu a Zbrojovce, a do Zlaté skupiny se neprobojovala.

Spolu se Spartou si zajistila postup do bojů o medaile právě Zbrojovka Brno. Tým, který před rokem slavil v Planeo Cupu triumf v kategorii U12, měl dobře našlápnuto, aby na své prvenství navázal i v o rok starší kategorii. A povedlo se! Zbrojovka si do Zlaté skupiny přenesla remízu se Spartou a body dělila i v utkáních s Pardubicemi a Dynamem České Budějovice. K vítězství v Planeo Cupu pak „Flintu“, jak se Zbrojovce v Brně přezdívá, vynesly výhry nad Mladou Boleslaví, Slováckem, Karvinou a Fotball Talent Academy. Za Zbrojovkou obsadila druhou příčku Sparta Praha.

Velkým úspěchem skončil turnaj pro jediný zúčastněný tým z Pardubického kraje, v němž Vysoké Mýto leží, FK Pardubice. Nadějní fotbalisté z krajské metropole vykročili za bronzovými medailemi z druhé příčky v základní skupině, v níž porazili Písek, Baník Ostrava, Ústí nad Labem a Sigmu Olomouc a prohráli jen se Slováckem. Parádní výkony pak Pardubice předvedly ve Zlaté skupině, v níž ztratily body jen po prohře s Karvinou a remízou s vítěznou Zbrojovkou Brno a bylo z toho skvělé třetí místo. A pardubický Milan Mrázek navíc kraloval tabulce střelců celého finálového turnaje.

FK Pardubice (3. místo).Zdroj: Planeo Cup

Na Planeo Cup do Vysokého Mýta zavítaly i letos zajímavé fotbalové osobnosti. Bývalý reprezentant a hráč mj. Zbrojovky Brno, Slovanu Liberec, Anderlechtu Brusel, Norimberku nebo Wolfsburgu Jan Polák a trenér reprezentační osmnáctky David Holoubek navíc na turnaji podporovali své syny.

„Mám štěstí, že jsem se mohl dostavit na finálový turnaj už potřetí. Strašně si to užívám, baví mě, když vidím, jak ti kluci rostou, jak se rozvíjejí a mám z toho velkou radost. Je super, že se potkají týmy z celé republiky, kdy aspoň vidíme, jak jsme na tom ve srovnání s jinými týmy. A pak si myslím, že i když v této kategorii hrají svou soutěž na velkém hřišti, tak je dobré, že si zahrají na menším plácku, kdy můžeme vidět jejich přehled a techniku a více šancí jeden na jednoho apod. Fotbal se vyvíjí, vidíme to všude ve světě a snažíme se i u nás. Investuje se, trenéři se snaží, i když je to samozřejmě těžké. A myslím, že když jsou lidé na správných místech, tak vychováme kluky tak, jak jsme je vychovali předtím. Každý by chtěl, aby se dítěti podařilo, co si samo přeje. Budu je v tom podporovat a když se rozhodnou, že nebudou hrát fotbal, tak budu vždycky stát za nimi,“ svěřil se Jan Polák, jehož syn Dominik patřil do týmu Zbrojovky.

David Holoubek se mohl radovat se synem stejného jména ze stříbrných medailí pro Spartu a každý rok je pravidelným účastníkem finálových turnajů. „Je skvělé, že jsou lidé a investice, abychom byli schopni takový turnaj pořádat, kde se můžou konfrontovat nejlepší týmy z celé republiky. Moc si to užívám, baví mě to a jsem moc rád, že mohu přijet a vidět, jak český mládežnický fotbal roste. Vidíme tady spoustu talentovaných hráčů, kteří ale mají před sebou ještě dlouhou cestu, aby mohli být mládežnickými reprezentanty v kategorii do 18 nebo 19 let. Je tu i hodně zajímavých trenérů, kteří třeba budou za pár let v první lize.“

Součástí slavnostního vyhlášení vítězů bylo i předání šeku s částkou 50 tisíc korun, kterou Planeo Cup společně s titulárním partnerem Planeo věnoval Nadaci fotbalových internacionálů.

PLANEO CUP 2023, KATEGORIE U13 – KONEČNÉ POŘADÍ

1. Zbrojovka Brno

2. AC Sparta Praha

3. FK Pardubice

4. FC Slovácko

5. Dynamo České Budějovice

6. Football Talent Academy Praha

7. FK Mladá Boleslav

8. MFK Karviná

Nejlepší hráč: Filip Pavelka (Fotball Talent Academy)

Nejlepší střelec: Milan Mrázek (FK Pardubice)

Nejlepší brankář: Matěj Dolák (FK Meteor Praha VIII)