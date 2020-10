Anfield Road. Domovský stánek Liverpool FC. Kdopak by si nechtěl v tomto fotbalovém chrámu zahrát. Nestačí však jen chtít, musíte mít i štěstí. A to MILAN BAKEŠ měl. Jeho tehdejšímu zaměstnavateli Liberci naservíroval los anglického giganta v evropských pohárech. Svůj fotbalový důchod se rozhodl strávit v Moravanech.

TAHOUNEM I VE TŘIAČTYŘICETI

Populární „Baky“ nastupuje zejména za moravanskou rezervu. Táhne mu sice na třiačtyřicet, ale stále je hlavním tahounem účastníka okresního přeboru.

„Připadá mi, že čím je člověk starší, tak sezony utíkají nějak rychle. V béčku už působím pátou. Nejsem tam ve veteránském věku sám. V loňském ročníku se nás sešlo i devět čtyřicátníků v jednom utkání. Proto jsme začali do týmu zapracovávat i kluky z dorostu. Nicméně tak, jako stárne naše mužstvo, stárnou i ostatní týmy,“ všímá si Milan Bakeš.

A když je nouze zaskočí i v prvním týmu, který kope krajský přeboru. Co zaskočí, je platným členem základu.

„Kvalita soutěží jde dolů. Takže, když člověk umí zpracovat balon, nahrát a mít trochu fotbalového myšlení, stačí to i na krajský přebor. Nicméně kvůli drobným zdravotním problémům, které s věkem přicházejí, už není pohyb na takové úrovni. Těžím ze zkušeností a chytrosti.“

Moravany jsou tradiční fotbalovou baštou v okrese. Toto odvětví je pro ně alfou i omegou sportování v obci.

„Fotbal na vesnicích je pro lidi příležitostí, jak spojit příjemné s užitečným. V Moravanech je fotbal hlavní společenskou událostí už řadu let. V posledních letech jsme se zaměřili na práci s mládeží ve spolupráci s dalšími oddíly v souklubí. Pevně věříme, že za nějakou dobu uvidíme výsledky a budeme si moci říct, že tady fotbal neskončí,“ přeje si Bakeš.

Jenže teď tuto lidovou zábavu ničí nekompromisní opatření vládních činitelů.

„Koronavirus je a bude, s tím se musíme naučit žít. Omezení, která kvůli němu vznikají mají dopad na vše. Já si to však snažím nepřipouštět. Když to stočím ke sportu obecně, tak pohyb na čerstvém vzduchu nikomu neublíží. Takže omezovat tyto činnosti mi přijde jako hloupost.“

ZAHRÁL SI NA ANFIELD ROAD

Bakeš má za sebou bohatou kariéru. Vrcholu dosáhl v Liberci. V tom Liberci, který se po letech opět podívá do Evropy. „Pro klub je to velký úspěch a moc mu to přeji. Pro český fotbal je jen dobře, že se dostal do skupiny Evropské ligy další tým. Je to podobné jako, když jsem tam působil. Stejný majitel, stejná politika, která ovšem funguje už řadu let. Opravdu tam mají čich na to, jak udělat dobře fungující tým. A to i přesto, že se tam kluci mění jako na běžícím páse a trenéři tam pracují každý rok se značně obměněným kádrem,“ vysvětluje.

Se Slovanem Liberec ho pojí velký životní zážitek. Zahrál si ve městě Betales.

„Pro Liberec to byla první účast v Evropě. Vyhráli jsme Český pohár a v prvním kole přešli přes švédského soupeře. A ve druhém jsme narazili na Liverpool. Obě utkání byla pro mě zážitkem. Hlavně kvůli atmosféře,“ zasní se Bakeš.

Ve své kariéře oblékal také pardubický dres. Zahrál si druhou ligu. Ne však v FK Pardubice ale v FK AS Pardubice. A jelikož sleduje dění od nejvyšší soutěže až po ty nejnižší, nemohla mu uniknout krasojízda Krejčího boys loňskou sezonou ve FORTUNA:NÁRODNÍ lize.

"Musím se přiznat, že mě postup překvapil. jasně, výhledově se o tom v klubu hovořilo, ale že to dopadne takhle brzo… Každopádně to bude pro klub oříšek. Řekl bych, že Pardubice se teď vezou na vlně úspěchu a euforie z loňské sezony. Povedl se jim vstup do nejvyšší soutěže i výsledkově a zatím nemusí pracovat pod tlakem. Mužstvo bez výrazných individualit sází na týmové pojetí a bojovnost a zatím to vychází," dodává Milan Bakeš.