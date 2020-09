Když zazvonil telefon, že se má hlásit po rozpuštění fotbalové reprezentace v nově složeném týmu, neměl ani čas nad tím přemýšlet. Následoval rychlý přesun na Hanou. I když strávil zápas proti Skotsku jen na střídačce, má za sebou dvacetiletý záložník Tomáš Solil další reprezentační zkušenost.

Dříve prošel několika mládežnickými výběry, hrál na evropském šampionátu hráčů do 19 let. Nyní si poprvé zatrénoval s A-týmem. A přihlížel zápasu Česka proti Skotsku (1:2).

Co vám řekl trenér David Holoubek na konci srazu?

Už od začátku nám členové realizačního týmu v čele s panem Holoubkem říkali, že na to máme a můžeme se ukázat. Věděli jsme, že to není jen tak poskládaný tým, ale že můžeme uhrát i nějaký výsledek. Tím jsme se řídili. Po utkání jsme mohli mít hlavu nahoře. Jen škoda, že výkon nepřinesl nějaké body.

Kdy jste se vůbec dozvěděl o nominaci do reprezentace?

Byl jsem hodně překvapený. Vše se seběhlo narychlo. Byli jsme na prodlouženém víkendu s přítelkyní v Liberci. Zrovna jsme se někam chystali, když zvonil telefon, že se mám sbalit a jet do Olomouce. Museli jsme hned jet, stavil jsem se doma. Tam jsem se jen najedl a hned vyrážel do Olomouce.

Příjezd se tady nesl ve znamení testů na covid-19?

Přijel jsem krátce před osmou hodinou. Hned jsme pocítili přísná opatření. Museli jsme jít na pokoj, kde jsme čekali asi do deseti na testování. Všechny nás postupně otestovali.

A dlouho jste nemohli ani opustit pokoj, je to tak?

Do dalšího dne jsme čekali na výsledky. Nemohli jsme se s nikým stýkat, jídlo jsme dostávali za dveře. Jen na nás zaťukali, že můžeme jíst. Když potom přišly kolem jedné hodiny výsledky, tak následoval společný oběd, mítink a videoporada. Odjeli jsme na trénink, už to bylo v celkem normálním režimu. Byli jsme rádi, že můžeme na hřiště. Druhý den před zápasem jsme nacvičovali standardky a večer se vrhli na zápas.

Jak to český tým vaším pohledem zvládl?

Byl to dobrý výkon, škoda, že jsme neuhráli bod. Myslím, že jsme se Skotsku minimálně vyrovnali. Šancí jsme možná měli více.

Zápas jste sledoval ze střídačky, kolem vás prázdné tribuny. Co si budete nejvíce pamatovat?

I když se tým skládal takhle narychlo, tak se sešla dobrá parta. Jsem rád, že jsem tam mohl být. Nějak jsem s tím počítal, že nemusím zasáhnout do utkání, i když bych si to přál. Je dobré být součástí týmu a podpořit kluky. Všichni jsme to nějak plnili. To byl účel, aby vše fungovalo.

Jaký byl návrat do Pardubic? Odchytl si vás hned pokladník, abyste za první nominaci něco zaplatil?

Když jsem přijel po srazu, tak se něco začalo řešit. Přesnou částku ovšem zatím neznám.

Máte před sebou velký zápas. Jak se na sobotní duel se Slavií těšíte?

Myslím, že se těšíme hodně. Bude to pro nás zase nová zkušenost. Doufám, že obstojíme.

Kde vidíte největší sílu pražského týmu?

Jsou sehraní, Slavia je velmi sebevědomý tým. Je těžké něco vypíchnout. Mají skvěle poskládaný tým i do Evropy. Musíme se s tím poprat.

V lize to navíc potvrdila v prvních dvou kolech…

Víme, na co si musíme dát pozor. Bude důležité, abychom na začátku neinkasovali. Postupně tam potom něco můžeme vymyslet i my.

Jak jste si vůbec v prvním utkání zvykli na nový „domácí“ stadion?

Pro nás bylo důležité, že jsme vyhráli první zápas na Bohemce. Je to dobré pro určité sebevědomí a vnitřní pocit. Nemusíme se ničeho bát.

Měl jste dobrý pocit i ze souhry vás a spoluhráčů v záložní řadě?

Zvládli jsme to jako tým dobře. V první půli jsme pár míčů vyházeli, ale po přestávce už jsme soupeře přehrávali a konec si zkušeně pohlídali. Celkově jsme fungovali dobře.

Zápas se hraje ve Vršovicích v sobotu večer. Věříte, že přijede ještě více diváků než na předchozí zápas s Teplicemi?

Myslím, že určitě. Jen moje rodina má dost vstupenek. Přijede rodinná podpora, ale i další fanoušci. Myslím, že bude hodně lidí.