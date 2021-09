František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Do utkání jsme šli s cílem odčinit první porážku v soutěži. V úvodu byla cítit lehká nervozita, která ovšem brzkými brankami opadla a do konce utkání jsme byli lepším týmem.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Jsem rád, že jsme utkání proti neoblíbenému soupeři zvládli. Musím hosty pochválit za výbornou organizaci hry, která nám dělala veliké problémy. My jsme sice opticky hráli víc na míči, ale do šancí jsme se moc nedostávali naopak Hlinsko bylo nebezpečné po brejcích. Naštěstí se nám podařilo jednu z mála šancí proměnit a hektický závěr ustát bez obdržené branky. Pro nás cenné tři body z hodně poučného utkání, které nám ukázalo, na čem pracovat.

DIVIZE, skupina C

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.