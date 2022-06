"Prohráli jsme, ale odehráli jsme lepší zápas než v Praze. Hráli jsme odvážněji, bohužel ta produktivita… Kdybychom z těch šancí dali gól, třeba by byl vývoj jiný," řekl kouč Jaroslav Šilhavý.

"Měli jsme nebezpečné momenty, hlavně v úvodu. Škoda, že jsme to tam nedotlačili," litoval Alex Král. "Pár momentů jsme tam měli, ale největší rozdíl byl v tom, že to, co si vytvořili, proměnili," konstatoval Václav Černý.

Češi podle očekávání nastoupili v Málaze s pěti změnami v základní sestavě oproti čtvrteční prohře 0:2 v Portugalsku. V brance dostal přednost trojka Mandous, v tříčlenné obraně se postavil na stopera Jemelka, v záloze nastoupil Zelený a na křídlech Černý s Peškem. Na španělské straně začal jen na lavičce kapitán Busquets či sedmnáctiletý supertalent Gavi.

Mistři světa z roku 2010 se představili v Málaze poprvé od listopadu 2017 a ve městě v Andalusii způsobili fotbalovou "horečku". Když se autobus s týmem přesouval z hotelu poblíž centra, lemovaly okolí stovky fanoušků. Třicetitisícový stadion byl vyprodán za 15 minut a řada dalších příznivců postávala za branami arény.

Češi začali bez respektu a tlačili se do šancí. Po čtvrt hodině aktivním presinkem donutili soupeře ke ztrátě míče a Černý nebezpečně pálil levačkou zpoza šestnáctky, gólman s námahou vyrazil. Vzápětí pelášil na španělskou branku z poloviny hřiště Kuchta. Český útočník těsněný Martínezem dokázal vystřelit, ale brankář Simón opět Španěly zachránil.

Čechy spálené gólovky musely mrzet. Španěle totiž hned z první střely ve 24. minutě udeřili. Asensio si ve vápně odstavil Jemelku a našel ve druhé vlně Solera, který nedal Mandousovi šanci. Soler měl na noze další gól, když obešel Brabce, ale nepřesně zakončil.

Po půlhodině vystřídal Sadílka záložník Král, který celou sezonu proseděl na lavičce West Hamu. Příležitost na vyrovnání nabídl Čechům gólman Simón, který chyboval ve vápně. Rozehrávku vystihl Pešek, ale přihrávku na Kuchtu zkazil.

Češi po přestávce nepolevili a vytvářeli si další příležitosti. Chyběla jim ale větší kvalita v zakončení. Součka zase zradilo zpracování, když se zjevil sám v šestnáctce. Dalekonosný projektil vyslal Král, kterým ale jen protáhl Simóna.

České myšlenky na vyrovnání Španělé rozprášili v 75. minutě. Pyrenejci rozebrali hostující defenzivu a střídající Sarabia uklízel na zadní tyči do prázdné. Hráč Sportingu Lisabon navázal na vítězný gól ze Švýcarska. Vzápětí mohl skórovat podruhé, ale technickou střelou minul. Španělé, kteří na rozdíl od Čechů postoupili na podzimní mistrovství světa, doma neprohráli už 22 utkání po sobě.

Španělsko - ČR 2:0 (1:0)



Branky: 24. Soler, 75. Sarabia. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: Carvajal. Diváci: 30.389 (vyprodáno).

Španělsko: Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso (78. Alba) - Soler (59. Gavi), Rodri, Koke (79. Busquets) - Asensio (72. Sarabia), Morata (59. Torres), Olmo. Trenér: Enrique.

ČR: Mandous - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Sadílek (30. Král), Zelený (79. Kalvach) - Černý (60. Hložek), Kuchta (60. Jurečka), Pešek (79. Tecl). Trenér: Šilhavý.