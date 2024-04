Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tým Enteria. | Foto: archiv firmy

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Pardubicka, který se uskuteční 16. dubna v Pardubicích, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali kapitánové týmu Enteria Martin Hošek a Jan Dušek?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Zaměstnanecké ligy se účastníme několik let, náš první ročník byl dokonce i dlouho na vítězné vlně. Na zájezd to bohužel nebylo. Třeba se to letos podaří.

Zaměstnanecká liga Deníku - logo.Zdroj: DENÍKJdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Jsme sportovci, jsme úspěšní v našem oboru, tedy stavebnictví. Jdeme vyhrát. Kolegové fotbalisté si to určitě zaslouží. Práci za ně nikdo neudělá, přesto si najdou čas reprezentovat náš holding.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým je složen z kolegů, zaměstnanců. Tedy fotbalových nadšenců, amatérů. Ale kdo v mládí nekopal nebo se teď nekouká na fotbal? Takže teoreticky jsme určitě připraveni na výbornou. Uvidíme, jak nám sedne trávník.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Na týmu se neshodneme, ale na tématu ano. Tím jsou manželky a přítelkyně slavných fotbalistů (smích).

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA: Foxconn málem odjížděl s prázdnou. Nakonec bral titul

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Asi to není úplně hvězda v tom pravém slova smyslu, ale chtěli bychom určitě někoho zkušeného, kdo by vnesl klid mezi nás mladé a divoké. Takže bychom sáhli po japonském fotbalistovi jménem Kazujošiho Miuru. Je mu 56 a je nejstarší profesionální fotbalista na světě.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Slovy klasika (Jardy Nohavici) „a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu“.