Otec a jeho dcera. Znáte to. Tohle spojení funguje od přírody. A je úplně jedno jestli jsou děti malé nebo pak dospělé. Klukům to ale nemusí být líto, protože ti mají své mámy… Ale zpátky k tátům a děvčatům. V jedné rodině se své „holčičce“ tak věnoval, až vyhrála fotbalovou Tip ligu čtenářů Pardubického deníku. Pochopitelně se jedná o nadsázku. JINDŘICH DUBIŠAR si jenom vypůjčil její kupon. Na něj se nebál více riskovat, což mu nakonec přineslo zasloužený triumf. Nutno podotknout, že zcela zaslouženě. Vždyť Jana Dubišarová vyhrála způsobem start – cíl.

Zasloužila se o zápis do historie Tip ligy vaše dcera, nebo je to čistě vaše práce?

Většinou jsem hrál na její kartu. Na svůj i její kupon jsem dával podobné tipy. Přiznám se, že u ní jsem více riskoval. Nakonec získala o patnáct bodů víc než já. Na své jméno jsem obsadil čtvrté až šesté místo.

Jaké byly vaše největší dosavadní úspěchy?

Tip ligu hraji od začátku. Sem tam jsem vyhrál kolo. Jednou jsem byl čtvrtý v zimní Tip lize. V konečném pořadí fotbalové jsem se poprvé podíval do desítky.

Jste dlouholetý hráč. Jak si vysvětlujete, že jste uspěl až letos na podzim?

Těžká odpověď. Každý půlrok se v každém kole snažím natipovat co nejzodpovědněji. Většinou dávám tipy až v pátek po rozmyslu a prozkoumání statistik. Takže jsem nedělal nic jinak. Asi mi pomohl start. Nepamatuji se, že by někdo, vedl od třetího do posledního kola. Většinou se hráči na čele střídají.

Jak dlouho vám trvá než daný kupon natipujete?

Nejsem příznivcem nějakého dlouhého přemýšlení ale chvilku mi to trvá. Někdy si říkám, jestli by nebylo lepší dát na první dojem. Kouknout a vzít to od vrchu dolů. Nicméně stejně se pak na zápasy příští týden zase poctivě připravím.

Tipujete podle intuice či srdce?

Spíše podle intuice. Nechám se však kolikrát ovlivnit statistikami, zdravotním stavem nebo karetními tresty jednotlivých týmů. Neváhám vsadit proti zástupci pardubického okresu.

Měl jste to jako sportovci, že vám podařený začátek dodal sebevědomí?

Já bych zmínil jinou věc. Na začátku se mi dobře tipovalo, protože tam byly lehčí zápasy. Hlavně v krajském přeboru. Slabší týmy jako Rohovládova Bělá, Pardubičky a Horní Ředice vesměs prohrávaly. Jenže pak se skladba zápasů změnila a už se tipovalo hůř.

Jak se vám dívalo na tabulku, když Jana Dubišarová zářila ještě po devátém kole na čele s patnáctibodovým náskokem?

Koukalo se na to pěkně. Navíc jsme vyhráli jedno kolo. Tajně jsem doufal, ale bylo mi jasné, že ještě nemáme vyhráno. Tip liga je nevyzpytatelná soutěž a nás čekala ještě čtyři kola.

A obavy se naplnily, viďte?

Přesně tak. Když se blížil konec, tak nejdříve z patnácti bodu bylo dvanáct, pak hned šest a před posledním už jsme vedli jen o tři.

V jaké jste vstupoval náladě do závěrečného dějství?

Každopádně je horší držet vedení, než soupeře z první příčky sesadit. Musím se přiznat, že jsem se s celkovým prvenstvím trochu loučil.

Jakou jste zvolil taktiku pro poslední kolo?

Tipoval jsem tak, že nejbližší pronásledovatelé rovněž už nebudou riskovat. A že budeme dávat podobné tipy. Když se někde zrodí překvapení, tak ho neuhádne nikdo z nás.

Na který tým se vám nejlépe sázelo?

Dobře se sázelo na vítězství Holic. Ze začátku na prohry všech již zmíněných nováčků v krajském přeboru. Docela dobře se mi sázelo také na Moravany, i když mě jednou pěkně vypekly. Rovněž Živanice byly ze začátku v pohodě. A nesmím zapomenout na utkání pardubického áčka i béčka.

Co vám naopak dělalo největší problémy.

Okresní soutěže. Když jsem viděl na kuponu posledního kola Chvojno a Jaroslav, tak jsem si říkal, že může být trojtip (úsměv).

Jste nedočkavý a pátráte po odehraných zápasech ihned, nebo si počkáte na noviny?

Přiznám se, že jsem zjistil jednu věc. Na internetu jsou k dostání už průběžné stavy i krajských či okresních soutěží. Takže mi to v sobotu či neděli večer nedá a už hledám, jak to dopadlo. Dříve jsem čekal na noviny.

Nicméně po posledním kole jste musel čekat až do středečního vydání Deníku. Byl jste netrpělivý?

Vzhledem k tomu, že jsem uhodl jen pět zápasů, tak jsem ve výhru moc nedoufal. Ve středu ráno jsem šel do schránky pro noviny a po nalistování stránky s celkovým pořadím jsem se zaradoval. Stačilo se podívat na titulek Jana Dubišarová zuby nehty uhájila prvenství. Zhluboka jsem si oddechl. V opačném případě bych se nehroutil, kdyby to nevyšlo. Je to jen hra a nejdůležitější je se jí bavit.

Vaše pouť podzimní Tip ligou připomíná „romanťák“. Z poklidného příběhu, drama a nakonec happyend.

Naše výhra bylo příjemné překvapení. Už jsem tomu nevěřil, o to panovala větší radost. V celé rodině. Tip ligu totiž hraje i manželka. Výhru bych chtěl také poslat do nebe Jirkovi Maštalířovi. Také on soutěžil v Tip lize. Navíc jsme spolu hráli fotbal a stolní tenis.

Ve finále ho ti jeho pěkně vypekli

Stačilo být věrný… Druhý v pořadí podzimní Tip ligy čtenářů Pardubického deníku se jmenuje David Jansa. Mohl však celkově zvítězit…

„Je to moje nejlepší umístění. Tipujeme spolu s tátou a musím přiznat, že ve fotbalovém dění se lépe orientuje on. Sejdeme se a společně natipujeme. Radíme se a táta má většinou konečné slovo. Skončil jsem před ním, i když on je opravdu větší fotbalový odborník. Vzal to sportovně a byl spokojený, že alespoň někdo z rodiny něco vyhrál. Mohlo to být však to nejlepší. V posledním kole totiž nevěřil Bohdanči, ačkoliv jsme z Lázní Bohdaneč. A oni vyhráli. Kdybychom vsadili na výhru, tak jsem celkově první, protože bych měl při shodě bodů vyšší bodový přírůstek v posledním kole. Tak to mě trochu naštvalo. Bohdaneč ale máme rádi. Táta tam chodí na fotbal, já po přestěhování do Pardubic už tolik ne.

Co se týče podzimního výsledku, tak ze začátku to moc nešlo. Pak jsme se prodrali nahoru a začali šlapat Janě Dubišarové na paty. Hodně bodů mi přinesly Holice. Chodil jsem tam i do školy, tak mi přirostly k srdci.“

Sázka na zvrat nakonec nevyšla

Třetí jenom o nižší bodový přírůstek v posledním kole. Lukáš Sadovský se přes velké manko mocně dotahoval na vedoucí příčku, risk mu však nevyšel.

„Tip ligou se bavím od jejího začátku. Tuším, že jsem vynechal asi jen dvakrát. Už jednou jsem byl v první desítce. Umístění na stupních vítězů je ale mým největším úspěchem. Ještě po osmém kole jsem ztrácel osmnáct bodů na vedoucí hráčku. Na celkové prvenství už jsem si moc nevěřil. Nicméně od druhé příčky to bylo vyrovnané. Nakonec se situace vykrystalizovala tak, že před posledním kolem mi chyběly k podzimnímu triumfu jen tři body. Nakonec jsem velmi spokojený, že jsem dosáhl i na tu třetí příčku.

Bylo velmi zajímavé sledovat, jak doháníme Janu Dubišarovou. Určitě je to lepší, než být první a neustále se obávat a netipovat odvážně. Naopak já jsem v závěrečném dějství zariskoval, ale zrovna ty zápasy z nižších tříd mi nevyšly. Jsem z Holic, takže mám velkou radost z toho, jak hrály. Pokaždé jsem vsadil v jejich prospěch. Ano, jsem patriot, nicméně, když se jim loni nedařilo, dokázal jsem dávat i proti nim…“

Linhovi se smáli naposledy a nejlíp…

Shoda aneb po vzoru nositele jména. Vítězem soutěže tříčlenných družstev, která již je pevnou součástí fotbalové Tip ligy čtenářů Pardubického deníku se stal FK Pardubice A. Přesně klub s tímto názvem vyhrál podzimní část ve druhé lize. Pod sázkařským triumfem jsou oficiálně zapsáni členové jedné rodiny, dokonce jednoho příjmení: Linhovi. Vítěznému trojlístku velí Milan.

„Hrál jsem na všechny z nás. Kluci občas zavolali nějaký svůj tip, ale stejně jsem si bral poslední slovo. Už jsme několikrát sahali po celkovém prvenství, ale vždy nám těsně uniklo. Po drtivou většinu celé soutěže jsme figurovali na vedoucí příčce. Jenže pak jsme v jednom kole propadli. Dal jsem tam na všechny kupony čtyři dvojky a ony vyšly čtyři jedničky. A situace se vyvinula tak, že jsme po jedenáctém dějství najednou ztráceli dvanáct bodů. Přehnali se přes nás Horčičkovi a přeskočili nás i Mimoni. Před posledním kole jsme ztráceli tři body. Nakonec jsme udělali jednadvacet bodů a o tři zvítězili. I díky FK Pardubice A, kam rád chodím. Až na dvě remízy, které ze zásady nedávám, jsem uhádl všechny zápasy.