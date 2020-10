Nejpřesnější odhad měla při shodě bodů v devátém dějství TIP ligy čtenářů Pardubického deníku Eva Pýchová.

Tomáš Souček v dresu West Ham United, který dotáhl v posledních deseti minutách třígólové manko. | Foto: ČTK

Koho by to kdy napadlo… TIP liga čtenářů nejen Pardubického deníku se z týdne na týden proměnila z ryze české soutěže na ryze zahraniční. Zavinil to, koronavirus. Respektive vládní opatření, která zavřela fotbalové zápasy od těch republikových po ty v nejnižších soutěžích. Je potěšující, že většina tipérů výzvu přijala, i když po „prvním“ kole se jim museli z některých výsledků protáčet panenky. Vítězkou celkem devátého dějství se stala na základě nejpřesnější Supertrefy (35 celkových gólů) EVA PÝCHOVÁ z Dolní Rovně. V čele celkového pořadí pak zůstává slovenská bojovnice Terezie Roubinková. Tříčlenům družstvům nadále vévodí s dostatečným polštářem M.M.M.