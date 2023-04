Tomáš Kašpar vstřelil hattrick po čtyřech letech. Stačilo mu sedmnáct minut

KANONÝR VÍKENDU - ROZHOVOR/ Dobrý rodák. Tím je Tomáš Kašpar (35), který brankově táhne svoje rodné Sezemice za vysněným postupem do I. B třídy. Tentokrát si tento útočník smlsnul na Mikulovicích, kterým ve druhém poločase nasázel hattrick za sedmnáct minut a zařadil se tak mezi kanonýry Deníku. Mladý sezemický tým se může na Tomáše Kašpara spolehnout především v jeho mentorském přístupu, který ke spoluhráčům má. V rozhovoru pak prozradil, jaké si dává cíle do sezony či co je jeho receptem na vstřelený hattrick.

Tomáš Kašpar zlepšuje své výkony, když má v zádech své děti. | Foto: archiv sportovce

Na hattrick proti Mikulovicím vám stačilo pouhých sedmnáct minut. Můžete popsat jednotlivé branky? První branku jsem zaznamenal po narážečce s Tomášem Vykoukalem, který mi krásně prostrčil balón mezi obránci a já pak už jen přehodil vyběhnutého gólmana. Druhý gól padl střelou k tyči. Obránci přede mnou mě zavřeli prostor ke střele nártem, tak jsem vystřelil bodlem podél jednoho z nich a zapadlo to za tyč. Třetí gól byla střela z vápna. Z levé strany mi opět přihrál Tomáš Vykoukal a já z první střílel do protipohybu gólmana. Jak celkově ten zápas hodnotíte? Zápas hodnotím spíše průměrně. Mikulovice hrály ze zajištěné obrany se snahou o brejky. Nám se moc nedařilo překonat jejich obranný val. I když jsme si nějaké šance vytvořili, nepřetavili jsme je v góly. Tím pádem byl zápas otevřený. Jednobrankové vedení je vždy ošemetné a to se potvrdilo na začátku druhého poločasu, kdy nás hosté z brejku potrestali vyrovnávací brankou. Byl to spíš boj. Čím to, že jste utkání zlomili v takovém velkém stylu? Přece jen po 57 minutách to bylo 1:1. Máme vcelku mladý tým, takže jsme si po inkasované brance řekli pár věcí a začali opět hrát tak, jak nás nabádá trenér – trpělivě a zodpovědně. Po té jsme začali soupeře opět přehrávat. Určitě nám pomohli i naši fanoušci, kteří nás neustále tlačili za vítězstvím. Výsledkem byly 4 branky. Hlavně se nezranit Prali jste se také s podmáčeným terénem? Na to jaké v týdnu panovalo počasí, bylo hřiště ve skvělém stavu. Za to patří obrovské uznání těm, kteří se o hřiště v Sezemicích starají. Nesmí chybět otázka, zda si vás pokladník po utkání našel. Za kolik jste to měl? Samozřejmě nějaké narážky padly. Nic konkrétního. Uvidíme, s čím kluci přijdou (úsměv). Jak jste na tom ohledně hattricků? Je to premiérová záležitost či jste na to už zvyklý? Nějaký hattrick už jsem vstřelil. V mužské kategorii jich moc nebylo. Poslední byl téměř na den přesně před čtyřmi lety. To si pamatuji, protože to bylo první utkání, na které se byl podívat můj starší syn. Teď byli přítomni oba synové. Přišli těsně před moji první brankou, takže to bude asi díky nim. Lukas se třikrát pověsil do vzduchu a hattrickem rozhodl záchranářský souboj Máte vymyšlenou nějakou oslavu branky nebo to neřešíte? Oslavu vymyšlenou nemám, je to spíše emoční záležitost. Sezemice se nachází zatím na třetí příčce v okresním přeboru. Brali byste postup? Vršek tabulky je velmi vyrovnaný, takže pomýšlet na postup je příliš brzy. Ale kdyby ta možnost nastala, asi by se využila. Jak jsem říkal, máme mladý tým a kluci by si vyšší soutěž určitě zasloužili. Vy konkrétně si nějaké osobní cíle dáváte? Mým hlavním cílem je hlavně se nezranit. Po vleklých zraněních kotníků je to pro mě to nejdůležitější. A samozřejmě předat nějaké zkušenosti a rady mladším spoluhráčům. Jak dlouho působíte v Sezemicích? Jelikož jsem se tady narodil, tak jsem tady i s fotbalem začínal a s malou odlukou zde hraji stále. Ve starších žácích jsem okusil ligu na FK Slovan Pardubice. Po té jsem působil v dorostu Tesla Pardubice. V kategorii mužů jsem nastupoval za FC Titanic Srch a SK Holice. V srdci Slavia a Arsenal Pojďme k vám. Jaké jsou vaše silné stránky? Silné stránky asi nemám. Jedině snad univerzálnost. Hrál jsem snad na všech postech, i pár zápasů odchytal. Naopak, co byste potřeboval zlepšit? Zlepšit určitě fyzičku a shodit nějaká ta kila. V mém věku už to není snadné (smích). Máte nějaký fotbalový vzor? Určitě Zinédine Zidane a Tomáš Rosický. Klamta jako Lewandowski. Na vstřelení hattricku mu stačilo pouhých osm minut Fandíte i konkrétnímu týmu? Jsem veliký fanoušek Slavie Praha a také Arsenalu. Koho tipujete na vítězství ve FORTUNA:LIZE? Jelikož jsem fanoušek Slavie, tak musím samozřejmě říct, že titul vyhrají sešívaní. Sledujete i druhou stranu tabulky? Věříte v záchranu Pardubic? V záchranu Pardubic věřím a doufám v ni. Teď, když se podařil postavit stadion, byla by škoda, kdyby se zde liga nehrála. Navštívil jste již nový stadion? Stadion jsem bohužel nenavštívil. Měl jsem jít na Slavii, ale bohužel jsem onemocněl. Určitě se tam ještě podívám.

