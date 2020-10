Injekce. Mladý tým z Horních Ředic se zase jednou vytáhl. Čápovi svěřenci obrali o bod Holice. Na jejich hřišti. A historie se ptát nebude na to, že Kopeckého tým nebyl ve stoprocentním zdravotním stavu. Pardubičky i Moravany vyhrály celkem hladce. Debakl naopak utrpěla Rohovládova Bělá.

Krajský přebor

Holice – Horní Ředice 1:1, penalty 6:5

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Z pohledu fotbalového fanouška je určitě tento výsledek překvapením. Nicméně vzhledem k určitým problémům i zdravotnímu stavu některých našich opor a hlavně průběhu utkání, musíme tyto dva body s pokorou brát. Zápas jsme měli dobře rozjetý, vypracovali jsme si šance a šli jsme do vedení. Soupeř byl ale houževnatý a my vedení nepotvrdili. Naopak v úvodu druhé půle nás zaskočila laciná vyrovnávající branka, která hosty povzbudila. Poté se naše snaha změnila v křeč, která vyústila přísným vyloučením našeho hráče. Vytvořili jsme si sice mírný tlak i v devíti v poli, bohužel naše brankové příležitosti zůstaly nevyužity. Naopak Ředice nás mohly z brejků potrestat. Penalty jsou loterie a tentokrát vyšly nám. Rozhodně ale spokojeni nejsme a máme do víkendu co napravovat.“

Antonín Čáp, trenér Horních Ředic „Odehráli jsme velmi náročné utkání a jsem nadmíru spokojen s naším předvedeným výkonem. Samozřejmě, že jsme k domácím měli velký respekt, a to z pozice postavení v tabulce i hráčské kvalitě. Holice jsou jeden z nejlepších týmů krajského přeboru. Mají hodně šikovných hráčů, individuálně i technicky vyspělých a zkušeného trenéra a proto jsme se na tento zápas důkladně připravovali. Přijeli jsme s nějakou strategií, taktikou a hlavně bojovat o co nejlepší výsledek. Domácí asi zaslouženě po prvním poločase vedli, měli více brankových příležitostí. Náš nástup do druhé půle byl neskutečný. Hned ve 47. minutě jsme Sytkem vyrovnali, čímž jsme soupeře zaskočili. Také po změně stran byli domácí lepší na šance a my měli v některých momentech hodně štěstí. Nakonec jsme dali veškeré síly do toho, abychom výsledek udrželi a bod si zaslouženě odvážíme. Pokud bychom uspěli v penaltách, tak by byl ten druhý z říše snů. V zápase jsme fungovali jako tým, byli jsme kompaktní a za to chci chlapcům poděkovat. Nejen jim, ale hlavně i divákům, kteří nás přijeli podpořit.“

Choceň – Rohovl. Bělá 8:0

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Choceň nám vrátila loňskou prohru i s úroky. Její hráči byli ve všem lepší. V prvním poločase nás trápil Fikejz. Ve druhém jsme na jeho začátku inkasovaly během tří minut tři slepené góly a výprask byl na světě. Není koho chválit, snad jen zkušeného Deutsche, některé hráče jsem nepoznával. Zvládli jsme zápasy s aspiranty na postup, pak přijde taková ostuda.“

Pardubičky – Proseč 5:1

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Výsledek sice hovoří jasně, nicméně v první půli to z naší strany nebylo ideální. O gól jsme si vyloženě koledovali. Po změně stran se herní projev o něco zlepšil a zápas jsme celkem v poklidu dovedli do vítězného konce. Jak jsem již naznačil, spokojenost panuje tentokrát především se třemi body, hra trochu vázla.“

Moravany – Č. Třebová 4:1

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Začátek utkání byl v režii hostů, kteří nás přehrávali kombinační hrou. Svoji aktivitu korunovali vedoucím gólem. To jim paradoxně uškodilo. My jsme totiž převzali iniciativu na své kopačky a dostávali jsme se do šancí. Ještě do konce prvního poločasu se nám podařilo nepříznivý stav otočit. A ve druhé půlce jsme svůj náskok navýšili. Nebyl to ale vůbec jednoduchý zápas, proto si tří bodů vážíme. Pochvalu zaslouží celý tým za bezvadný kolektivní výkon.“

I. A třída

Libišany – Přelouč 6:1

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Vstup do utkání nebyl podle našich představ neboť jsme soupeře pustili do vyložené šance, kterou však zneškodnil Šimon. Z jedné strany na druhou se přelévala hra jen prvních deset minut. Po první vstřelené brance Fidrou jsme získávaly herní převahu která vyústila v další góly. Střelec zápasu Fidra vstřelil v prvním poločase čtyři branky, jak se říká v suchém triku. Poločasový výsledek stanovil Lukáš Kraják. Druhá půle se už odehrála v poklidu a hostům se podařilo vstřelit čestný gól v 82. minutě. Konečnou podobu utkání stanovil v samotném závěru Bořke.“

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Utkání jsme si prohráli vlastní nezodpovědností. Jasně, Libišany jsou kvalitativně někde jinde, ale jestli jim to soupeři takto umožňují, tak se nedivím, proč je válcují. Místo, abychom se vytáhli, tak jsme se zase zostudili. Uškodila nám situace z první minuty, kdy jsme zahodili samostatný únik. Hráči si patrně mysleli, že soupeř bude lehkomyslně hrát po celé utkání. Zvolili jsme se hurá fotbal a domácí v prvním poločase pět šancí ze šesti využili. Po změně stran už nebylo o co hrát. Libišany nás nějak nepřevyšovaly. Jenže naši hráči si hráli tu svoji hru a za chaos byli trestáni.“

Polička – Rosice n. L. 2:2, penalty 6:5

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „Je to pro nás ztráta. Nedali jsme stoprocentní šance a přišli tak v Poličce o dva body. Inkasovali jsme v závěru první půle po standardní situaci. Po přestávce přišla řada našich šancí, které jsme neproměnili. Míč končil u domácího gólmana nebo na brankové konstrukci, i v dalších situacích jsme selhali. Vstřelili jsme jen dva góly z penalty, ale především ve druhém poločasu jich mělo být víc.“

I. B třída - A

Choltice – Rozhovice 0:4

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Nešlo to. Máme devět hráčů mimo. Ne však kvůli koronaviru, ale zraněním. K obvyklým plastikářům přibyl po Svratouchu Franta Völkl. Zatímco karanténa při nákaze covidem trvá deset dní, tak my to máme na delší dobu. Ale až se všichni uzdraví, můžeme si zahrát na tréninku jedenáct proti jedenácti (hořký úsměv). Do utkání s Rozhovicemi jsme tak museli nasadit dorostence, a ti se opravdu nemohou rovnat hráčům soupeře. Kluk co teď vychodil devítku, měl čelit Radimu Holubovi? Kořenu, co hrál ve Spartě Ligu mistrů… Nedivím se, že byl pořádně vykulený. Hosté byli jasně lepší, škoda, že jsme jim dva góly darovali. Paradoxně kiksy udělali starší hráči. Po prvním poločase to mohlo být nerozhodně, bohužel naše střela se odrazila od břevna na brankovou čáru. Po přestávce už jsme nestíhali. Kluci bojovali za každého stavu, ale teď už ví, že jen to na I. B třídu nestačí.“

Srch – Stolany 1:1, penalty 6:5

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „Proti kvalitnímu soupeři jsme podali velmi dobrý týmový výkon s vynikajícím Mičjanem v bráně. Určitě tomu prospělo přeskupení hráčů v sestavě na tento zápas. Při troše štěstí, jsme mohli dokonce plnohodnotně bodovat. Ač máme nakonec jen bod, tak děkuji týmu za dobře odvedenou práci.“

Rváčov – Hor. Jelení 5:5, penalty 6:5

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Po tomto zápase je asi nejspokojenější náš pokladník. Zůstatek mu naskákal o 800 Kč za pozdní příchody na sraz až po červenou trenérovi. Zápas se hrál za fujavice. V první půli byli na větru domácí. My jsme jim nabídli den otevřených dveří, čehož dokonale využili a vyhráli ho 3:1. Tak, jak jsme dovedli rychle ve druhé půli skóre vyrovnat, tak jsme si zase rychle nechali dát další dva góly a opět jsme o dva prohrávali. V ten moment jsem se rozhodl obětovat pro mančaft. Nechal jsem si dát za kritiku rozhodčího druhou žlutou kartu a opustil lavičku. Hráči to pochopili a spolu se střídajícím Motyčkou to byl ten potřebný impulz k tomu, abychom ještě jednou vyrovnali… V penaltách nás podržel Jozl, který dvě chytil a dva body byly naše. Nutno však zcela vážně říct, že domácí byli lepší, měli šancí na dva zápasy a prohra je pro ně nakonec krutá. Nás body těší o to víc, že jsme se dokázali vyrovnat se spoustou nepříjemností, které nás v tomto zápase potkaly…“

Řečany – L. Bohdaneč 2:5

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Přijel k nám velmi kvalitní soupeř, který měl více ze hry. Ale na šance bylo utkání vyrovnané. Výsledek opět vypadá jednoznačně, bohužel příčinou bylo, že Bohdanečtí své šance, které jsme jim sami nabídli nekompromisně trestali. Nám v úspěchu však stálá buď branková konstrukce nebo gólman.“

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Od začátku zápasu jsme se chtěli prezentovat dobrým pohybem a rychlou kombinační hrou. Na tohle téma jsme také hovořili s hráči před utkáním. Nutno říct, že si své úkoly plnili velmi dobře. Zatlačili jsme soupeře a v podstatě ho do ničeho nepustili. Vytvořili jsme si náskok a kontrolovali průběh zápasu. Škoda chvilkové ztráty koncentrace a zbytečných gólů v naší síti.“