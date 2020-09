TOMÁŠ SVATOŇ totiž může do světa rozhlásit: Přihnal jsem se, dal jsem hattrick a odfrčel jsem… Pardubičky díky jeho produkci zdolaly Heřmanův Městec 5:1.

Pohled do zápisu o utkání vypovídá o tom, že se na jednom postu protočila hned tři jména. V základní sestavě nastoupil Dojčán, ve čtvrté minutě ho střídal Svatoň, kterého pro druhou půli nahradil Šprachta. Ve většině případů se jedná o změny z důvodu zranění. Jenže…

„Měl jsem to v neděli hektické. Pracuji pro jeden nadační fond a ve Starých Čívicích jsme pořádali benefiční festiválek. Vystupovaly tam tři kapely, takže jsem celý den lítal. S trenéry jsem byl dohodnutý, že si z něho odskočím na první poločas,“ vysvětluje Tomáš Svatoň.

Jak už to bývá na podobných akcích, program se zpozdí. Navíc musel jet přes celé Pardubice.

„Měl jsem přijet o půl páté, maximálně ve tři čtvrtě. Jenže práce se mi protáhla a na hřiště jsem dorazil až pět minut před celou. Trenérům se to moc nelíbilo, protože museli hned na začátku obětovat jedno střídání. Ale myslím, že se jim to vyplatilo,“ směje se.

A měrou vrchovatou. Svatoň se totiž zapsal do střelecké listiny třikrát, ve 14., 20. a 35. minutě.

„Několik hattricků jsem už v kariéře dal, ale za půl hodiny poprvé. Všechny góly padly po hezkých akcích. Dva jako přes kopírák. Nejdříve Tomáš Svoboda a pak Honza Bartoníček zatáhli po straně balon, poslali do šestnáctky přízemní centr a já to trefoval. A třetí gól už si pořádně ani nevybavuji.“

Patrně proto, že se blížil konec první půle a Svatoň už byl duchem zpět na festivalu.

„Určitě. Bylo super, že jsem nemusel moc přemýšlet o fotbalu. Když byl balon v obraně, tak jsem přemítal, co ještě musím po návratu zařídit. Pro mě to bylo lepší. Než přijít na fotbal a být znuděný, že rozcvička a taktická porada trvají hodinu a půl. Kdyby to takhle mohlo pokračovat dál, tak bych to snad preferoval,“ říká z hecu.

Útočník Pardubiček tak nabízí recept pro ostatní fotbalisty i trenéry. Jít na plac přímo z auta…

„Vůbec jsem se nerozcvičil a vlítl do zápasu. Trenéři mi říkali, že jsem blázen. Já jim odvětil, že jsem za ten den rozcvičený až dost. Ráno jsem měl Pamako a pak jsem na akci nachodil asi čtrnáct kilometrů,“ obhajuje Svatoň svoji fyzickou připravenost.

Otázkou je zda-li ho spoluhráči a trenéři v kabině nepřemlouvali, aby zůstal, když mu to takhle lepí.

„Kluci věděli, že musím odjet, takže ani ne. Akorát mi jeden z trenérů Tomáš Mrázek povídal v průběhu prvního poločasu, že mám dát hattrick a pak můžu jet. Tak jsem se ho zeptal v pětatřicáté minutě, jestli už můžu odjet,“ přidává k dobru kanonýr prvního zářijového víkendu Tomáš Svatoň.

Kanonýr víkendu - pálili ostrými

Dospělí – 3 góly

Tomáš Svatoň (Pardubičky), Jindřich Václavek (Holice) – oba krajský přebor, Martin Štainer (Přelouč B) – okresní přebor, Jakub Černý (Holice B), Sebastián Kvapil (L. Bohdaneč B), Čeněk Žák (Pardubičky B) – všichni III. třída, Filip Petránek Dolany), Pavel Ťopek (Dolany), Matyáš Vašíček (Lány na Důlku) – všichni IV. třída Holicko, Zdeněk Hrbek (Řečany n L. B) – IV. třída Přeloučsko.

Mládež –6 gólů

Matěj Štorek (FK Pardubice) – Česká liga žáků U 12 D, Ondřej Doležal (Přelovice), Vojtěch Novotný (Pardubičky) – oba krajský přebor st. žáků.