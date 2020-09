Jednou za čtrnáct minut. Přesně v takových to intervalech se trefovali holičtí fotbalisté minulý týden do sítě soupeřů. Nejdříve v dohrávce počastovali pěti góly Luži a poté nasypali Svitavám osm branek. V přeboru zvítězily už jen Pardubičky, a to až v penaltové nadstavbě.

Krajský přebor

Holice – Svitavy 8:3

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Máme za sebou druhý anglický týden a přes určité obavy, jak tento nápor zvládneme, jsem s vystupováním týmu spokojen. Nebylo to jednoduché. Hlavně v posledním utkání se Svitavami jsme se první poločas hledali a trvalo nám to docela dlouho, než jsme se dostali do herní pohody. A to přes vedení 3:1. Druhá půle už byla o něčem jiném. Kluci do ní vlétli jako vítr a dařilo se nám zužitkovat i složité ofenzivní akce, které se musely divákům líbit. Na výsledku má ale také podíl soupeř, který přes narůstající skóre chtěl se stavem zápasu něco udělat. Hrál ofenzivně, a také proto z toho vznikla takováto přestřelka.“

Třemošnice – R. Bělá 4:1

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Nezopakovali jsme výkony z minulých dvou utkání proti lídrům soutěže Lanškrounu a Holicích. Bídný herní projev a doslova odfláknutý zápas proti bojovné Třemošnici. Góly jsme soupeři darovali po hrubých individuálních chybách. No a když jsme se mohli dostat do zápasu, tak neproměníme ani penaltu. Je nás sice jako do mariáše, ale to neznamená, že to na hřišti odchodíme!“

Pardubičky – Č. Třebová 4:4, penalty 3:2

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Což o to, divákům se utkání muselo líbit. Pro trenéry to ale byl klasický horor… Pokud to řeknu jednoduše, dali jsme sedm gólů a skončilo to 4:4. Hosté totiž vyrovnali z přísné penalty a pak jsme jim tři branky doslova připravili svými hrubkami. Ve druhé půli jsme Českou mačkali jako citrón a po zásluze vyrovnali. I tak si ale myslím, že jsme měli ještě pátý gól přidat. Naštěstí byl tentokrát fotbalový bůh spravedlivý a bonusový bod jsme získali v penaltách. Exceloval Zahradník, který hned tři pokusy chytil.“

H. Městec – Moravany 3:2

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „V první poločase jsme se ocitli na pouti. Domácí s námi točili a odskákali jsme to jen jedním gólem. Po změně stran se role obrátila. Dokázali jsme otočit skóre, ale pak jsme nechali soupeře lacino vyrovnat. Na konci jsme už byli lepším týmem a měli jsme možnost urvat tři body. Paradoxně jsme v poslední minutě inkasovali ze standardky.“

Lanškroun – Hor. Ředice 3:0

Antonín Čáp, trenér Horních Ředic „Kluci bojovali, makali a za to je musím pochválit. Do 44. minuty vše vypadalo z naší strany velice dobře. Mohli jsme jít i do vedení, kdy Hrubý šel sám na brankáře. V závěru prvního poločasu jsme nedohráli situaci a po faulu se pískala penalta. Nechci tento moment moc komentovat, každopádně to byla důležitý pro další vývoj zápasu. Začátek druhé půle začal pro nás nešťastně a záhy jsme prohrávali už 0:3. Tento velmi nepříznivý stav nás hodně nakopl a domácím jsme místy hodně zatápěli. Vytvořili jsme si dvě šance. Hráli jsme až do konce, ale když nedáme žádnou branku, tak nemůžeme uspět. Výkon z naší strany byl dobrý, vracíme se však bez bodu.“

I. A třída

Libišany – Tatenice 6:1

Petr Kuric, předsda Libišan: „Hned od úvodu jsme si vytvořili drtivý tlak a soupeře k ničemu nepouštěli. Bohužel jsme se trápili v koncovce téměř čtyřicet minut. Pak se vždy jednou trefili bratři Krajákovi a stanovili poločasový stav. Ve druhém poločase jsme pokračovali v náporu a konečně jsme prolomili i střeleckou smůlu. Po hodině hry už jsme vedli o čtyři 4:0 a potom během dvou minut jsme posunuli skóre až na 6:0. Bohužel jsme čisté konto neuhájili, nula padla v předposlední minutě.“

Letohrad B – Přelouč 7:2

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Letohrad na nás vytasil nejsilnější možnou sestavu. V první půli se hrál oboustranně kvalitní fotbal. S jedním podstatným faktem. Zatímco domácí své šance proměňovali, my nikoliv. Klíčoví hráči soupeře, hlavně Kabourek, se stali těmi rozdílovými. Rovněž po změně stran jsme hráli otevřený fotbal, ale dohnat třígólové manko už bylo moc. Výsledek je pro nás až krutý, nicméně rezervě vycházelo úplně všechno. Vyhrála zcela zaslouženě.“

Zámrsk – Rosice n. L., nehráno

Utkání bylo odloženo z důvodu karanténních opatření v rosickém týmu.

I. B třída - A

Choltice – Svratouch 0:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Inkasovali jsme hned ve dvacáté vteřině, když se nedohodli stopeři. Od té doby jsme celých devadesát minut dobývali jejich bránu. I když devadesát… Po změně stran se hosté nakýblovali před vlastní šestnáctku a hráli s námi házenou. Kouskovali hru, zdržovali, polehávali na hřišti, míče kopali do lesa. A především hráli strašně tvrdě. Nebojím se říct, že jako prasata. Přišli jsme o další dva hráče. Přesto jsme mohli vyrovnat, ale trefili jsme jen břevno. Jenže v ten den bychom nedali gól snad ani do půlnoci…“

Rváčov – Srch 3:2

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „Ztratili jsme dobře rozehraný zápas. V první půlce jsme byli více na míči a využili jsme dvě brejkové situace. Ve druhém poločase nám chyběl pohyb a herní disciplína. Domácí tým nás porazil jednoduchými nákopy za obranu a také bojovností. Každá branka v naší síti pramenila z individuální chyby našeho hráče. Čeká nás dlouhá cesta ke zlepšení.“

Řečany – Hor. Jelení 6:1

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Do zbraně museli opět veteráni. Na hřišti to však nebylo vůbec znát. Ba naopak, hned z první střely jsme se ujali vedení. Následovaly další šance a zvýšení náskoku. Pak nás zabrzdila neproměněná penalta a soupeř z ojedinělého útoku snížil. Jenže druhá půle byla z naší strany ještě lepší. Bank krásnými brankami dovršil hattrick. Mezitím stihl zahodit další pokutový kop. Musím ještě zmínit Bendžikův gólový volej z poloviny i Wiesnerův slalom přes celé hřiště. Konečně jsme se fotbalem mohli bavit. Základem však byla organizace hry a plnění povinností každého jednotlivce. Chválím všechny, navíc Kašprišina, Wiesnera a Banka.

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Zasloužená výhra domácích, kteří nás předčili ve všech řadách. My jsme byli dopředu bezzubí a vzadu jsme se dopouštěli chyb. Soupeř hrál s mnohem větším zápalem a jednoduchou hrách nás přehrával. Z naší strany to byl propadák, buďme rádi, že přišel až v sedmém kole… Budu doufat, že to je pro nás kopanec, který nás posune k lepšímu projevu a ne naopak. Pro mě byl celkově tento zápas zklamáním.“

Nasavrky – Bohdaneč 1:0

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Máme v nohách druhý anglický týden v řadě. Nejdříve jsme hráli s Rozhovicemi. Jednalo se o kvalitní a tvrdý fotbal od vápna po vápnu. Z naší mírné převahy vyplynulo několik dobrých šancí, které jsme ale nedokázali využít. Až sílící tlak v závěru znamenal penaltu, která rozhodla. Hosty lze pochválit za to, že se nevzdali a rvali se až do poledních okamžiků. V Nasavrkách to určitě nebylo na to, abychom se vrátili s prázdnou. Bohužel nám chybělo štěstí v zakončení. Soupeř opět potrestal naše jediné zaváhání a bere všechny body.“