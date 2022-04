V třetiligové soutěži čeká na Jiskru Ústí nad Orlicí první jarní střet s jiným soupeřem než s béčkem profesionálního klubu. Rozepisovat se o tom, jak nutně by v Brozanech potřebovala zabodovat, je zbytečné, každému je to jasné. Stejně jako skutečnost, že bez vstřelené branky to možné nebude. Pro pardubickou rezervu platí v podstatě totéž v bledě modrém, neboť se sérií jarních porážek vážně namotala do pásma existenčního ohrožení a ve Zbuzanech na ni rozhodně nečeká jednoduchá úloha.