Nová aréna už byla potřeba dlouhé roky. Až ve městě na soutoku Labe a Orlice vyroste, zvedne se o fotbal velký zájem, což přiznávají i hráči z regionu. „Hrozně moc se těším. Když to půjde skloubit, tak určitě na fotbal zajdu,“ říká třeba obránce Týniště nad Orlicí Tomáš Repák. Doplňuje ho hořický záložník Jiří Šedivý: „Do Boleslavi je to přece jen z ruky. Doufám, že na nový stadion v Hradci budeme jezdit pravidelně.“

Richard Jukl o fotbalové aréně v Hradci: Po Slavii budeme mít druhý nejlepší stadion



Pomalu dvacet let sleduje a osobně se o realizaci nové arény snaží Richard Jukl, generální manažer prvoligového fotbalového klubu. „Stavíme nadčasový multifunkční stadion, který splňuje všechna naše přání,“ říká bývalý ligový fotbalista a nynější šéf klubu. Richard JuklZdroj: FC Hradec Králové



Ve vedení fotbalového klubu jste od roku 2004. Během té doby se mluvilo o několika projektech výstavby nového stadionu. Až nyní nová aréna pomalu doznává konečné podoby. Jak za ty roky vnímáte vývoj realizace?

Myslím si, že po těch všech peripetiích, které jsme absolvovali a kterými jsme si prošli, si troufám tvrdit, že možná stálo za to stavbu oddálit. Ve finále stavíme nadčasový multifunkční stadion, který splňuje všechna naše přání, jaký stadion jsme chtěli v Hradci. Stadion splňuje parametry UEFA kategorie 4. Můžeme zde hrát zápasy reprezentací, evropské poháry, což ne na každém stadionu u nás je možné. Stadionů, které toto umožňují a splňují, je u nás šest, možná osm. Za nás tedy panuje maximální spokojenost, byť jsme si museli projít velkými úskalími.



V čem bude podle vás nový stadion výjimečný, a to i z pohledu vzhledu?

Shodnu se všemi lidmi, kteří se o výstavbu zajímají a kterým není lhostejná architektura, že zde zůstanou lízátka. I když se na nových stadionech už takové osvětlení nedělá, využívá se osvětlení obvodové, tak tady bude zachována dominanta Hradce, která sem neodmyslitelně patří. Dokonce to ani nebudou nová lízátka, ale ta původní, která jsou repasovaná. To bude první prvek, který je dominantní pro architekturu. A druhým je plášť stadionu. Mysleli jsme si, že za ty peníze nebudeme schopni udělat celý obvodový plášť, nebo minimálně jen z jedné strany, tak nakonec aréna bude celá pokryta obvodovým pláštěm a zapadne do prostředí v Malšovicích.



Dále se zmiňuje multifunkčnost. Jaké akce bude možné v Malšovicích uspořádat?

Je potřeba to rozdělit na multifunkčnost vnější a vnitřní. Vnější multifunkčnost je jednodušší, protože jsme v malšovickém areálu, máme kousek Orlici, Flošnu a toto prostředí vybízí k tomu, aby tento Park Orlice byl využitý k víceroakcím, jako jsou Dožínky, výstavy, veletrhy burzy, festivaly… To vše tady zůstane zachované a prostor na tyto akce je zde naprosto ideální. Chceme zde pořádat také koncerty, ale v omezeném počtu, protože na hrací ploše můžeme udělat během jednoho týdne jeden dva koncerty, a to ještě v době, kdy se nehraje fotbal, jinak trávník bude zničený. Zde počítáme s kapacitou až 25 tisíc lidí. Koncerty uvnitř stadionu by byly v menším obsazení do tisíce.



Dostane se také na další kulturní akce?

Dále to mohou být divadelní představení, promoce… Pro tyto účely bude k dispozici sál V.I.P., který umožní pořádat firemní akce, kde se vejde 800 až 1000 lidí. Mimo kulturně společenských akcí budou v útrobách stadionu také tři tělocvičny, které ale nebudou tak velké. Mohou je využít pro cvičení například maminky s dětmi, yoga a další. Tělocvičny nebudou nositelem extra příjmů. Hlavní příjem by měl být z výše uvedených, kulturně společenských akcí.



Jaké další přednosti stadionu byste vypíchl?

Například světelné tabule, které budou na protilehlých krátkých tribunách a budou tak velké, že se na nich dají přenášet záběry z hrací plochy, z koncertů a podobně. Dokonce budou větší než na Slavii, nebo v Plzni, když si to porovnáme. V útrobách tribun, které se mohou otevřít i pro akce venkovního rázu, pak máme prostory s bufetem a sociálním zázemím. Pro partnery bude k dispozici zatím 12 skyboxů s možností rozšíření o další dva. Veřejnost bude moct využívat outdoorové hřiště na venkovní ploše u vstupu stadionu. Okolo stadionu bude pomyslný ovál, který ovšem bude afaltový, protože tartanový by se zničil. Plochy kolem stadionu bude možnost využít k volnočasovým aktivitám a sportování Hradečáků.



Prestiž Hradce Králové na fotbalové scéně výrazně vzroste. Na jaké místo z pohledu komfortu byste stadion v rámci České republiky zařadil?

Říká se, že nejlepší stadion má Slavia Praha a my jsme v malém provedení Slavia. Nemáme u stadionu hotel, ale zázemí, multifunkce, skyboxy, oddělená patra, prostory V.I.P., to vše stadion obsahuje. Sparta má dnes po přestavbě také už velmi dobrý stadion, ale nemá tak široké spektrum využití stadionu, jelikož tam nejsou multifunkční sportoviště. Dále letenský stadion má jen V.I.P. zázemí, ale severní, východní a jižní tribunu nemají možnost pronajímat partnerům, zatímco my ano. Například v Plzni, kde je stadion nově postavený, nejsou ani skyboxy, pouze místa pro V.I.P. Troufám si tvrdit, že my a Slavia budeme mít nejlepší stadion u nás.



Jaké jiné sporty kromě fotbalu bude možné na novém stadionu provozovat?

Zde je problém ten, že travnatá plocha nesnese větší zátěž. Můžeme uspořádat sportovní akce krátkodobého rázu, například postavit podium pro basketbal, můžeme odehrát zápasy v ragby, nebo zápas amerického fotbalu. Dále se zde může konat třeba mistrovství světa psovodů. Tyto akce jsou ve světě hodně sledované.



A půjde uspořádat hokejový zápas pod širým nebem?

Nemyslím si, že bychom byli schopni hokejový zápas pod širým nebem tady uskutečnit, protože trávník by to už nevydržel. Původně jsme si mysleli, že by to bylo možné, dokonce jsme si o tom zjišťovali informace, co všechno by to obnášelo, ale fotbalová liga už začíná být také zimním sportem, kdy kromě letošního roku končíte v půlce prosince a začínáte v závěru ledna. Z těchto důvodů tedy asi není možné, aby se hokejový zápas na ploše uskutečnil. Mým záměrem a cílem je v zimním období vybudovat kluziště pro veřejnost. Tedy ledovou plochu s mantinely, kam by si lidé mohli přijít zabruslit. Prostorů kolem stadionu bude celá řada, ale v dnešní době je tato myšlenka z pohledu cen energií asi nedosažitelná.



Zmínil jste, že fotbalová liga se hraje také v zimních měsících.

Trávník určitě bude mít kvalitní vyhřívání, ale co fanoušci a diváci. Zahřejí se na novém stadionu? Prostředí jednoznačně bude komfortnější a také teplejší. Zatím tedy nepočítáme s tím, že bychom měli vyhřívané tribuny, jaké mají třeba na Spartě a v Plzni, kde jsou vyhřívané pouze V.I.P. prostory. Realizace vyhřívaných tribun není složitá. Stačí namontovat na střešní konstrukci zářiče, které zateplí prostory na tribuně. Je to jen o investici provozního nákladu. V této době ale musíme počkat, až doběhne energetická krize, pak o tom můžeme uvažovat.



A trávník?

Ten bude určitě v perfektním stavu i v zimním období. Na stadionu bude teplovodní vyhřívání trávníku, což je běžný způsob vyhřívání hracích ploch. Vyhřívání bude napojené na Opatovickou elektrárnu. Co se týká další péče v zimních měsících, je to prosvětlení hrací plochy, kdy vám po trávníku jezdí infrazářiče a tráva je jako v létě, krásně zelená.



Původně se hovořilo o tom, že nový trávník bude vysetý. Jak bude probíhat instalace hrací plochy?

Záleží na tom, jak bude časově probíhat výstavba. Samozřejmě, že levnější je vysetí, ale pokud se nestihne vyset trávník do konce března, tak se budou muset navozit koberce, protože pak by trávník nevyrostl do takové kvality, aby se mohl nový stadion k 30. červnu příštího roku předávat.



V dnešní době jsou na prvním místě zelené energie a tak dále. Bude něco z této oblasti i na stadionu?

Počítáme například s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Ze začátku jich bude jen pár, ale je tady prostor, aby se vybudovala dobíjecí stanice řádově pro padesát vozů, které by byly k dispozici návštěvníkům utkání pro dobití. Eletrosolární panely zde nejsou, ani zásobníky, které by stahovaly splaškovou vodu, ale myslím si, že až čas ukáže, jestli bude dobré to dodělat.



Fotbalové kluby se snaží, aby zápasy byly společenskou událostí. V Evropě je to běžné. Jak k tomu přistoupíte v Hradci?

Počítáme s tribunou pro rodiny s dětmi. Dokonce mám v hlavě projekt, jak dostat ženy na fotbal ve větším měřítku. Počítáme s anketou, v níž oslovíme všechny ženy bez rozdílu, jestli mají sportovního ducha, co by se jim líbilo a přilákalo je přijít na stadion. A my budeme dělat všechno pro to, abychom to na stadionu byli schopni uskutečnit. Myslím si, že ženy na stadion dostaneme. Celkově se kultivovanost začíná měnit. Fanoušci už začínají být rozumnější, už není tak rizikové vzít malé dítě na fotbal. Viděl jsem to na zápasech se Spartou, Slavií či Ostravou. Zápasy jsou bez excesů, což si všichni přejeme, abychom mohli na stadionu uvítat i maminky s dětmi. Pak budeme vymýšlet různé akce, protože když děti budou rády chodit na fotbal, tak bude chodit celá rodina. Samozřejmě sektor hostů, pro něž musíte vyhradit pět procent kapacity, bude ohraničen.



Pro hradecké hráče bude přechod z Mladé Boleslavi, kde nyní hrají domácí zápasy, asi vstupem do jiného světa. Na co se mohou těšit?

V Mladé Boleslavi je malý útulný stadion, ale ten hradecký bude o dimenzi výš a ti kluci tady budou mít opravdu natolik pěkné prostředí, že jim nebude nic chybět. Zázemí bude běžné jako na stadionech v Evropě. Hráči budou mít komfort, ať už z pohledu šatny, regenerace, posilovny… Na střídačce budou mít automobilové sedačky s vyhříváním, komfortnost bude pro hráče maximální. Jen doufám, že nám nebudou chtít sedět víc na lavičce. (úsměv) Ve stadionu bude také sport bar, fanshop, prodejna pro partnera oblečení, který bude s klubem spolupracovat. To vše je připravené a bude to k využití.



