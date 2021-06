„Myslím, že složení výkonného výboru je dobré, je tam část, které chce změny, chce přinést něco nového, je tam část, která chce spíše status quo, je to různorodý tým a pro fotbal tohle může být pozitivní. Krok pro postupnou očistu našeho fotbalu to bezesporu je,“ vyjádřil Žďárský svoje přesvědčení.

ZE ZPRÁVY BYL ZDĚŠEN

Také průběh samotného jednání valné hromady, v němž nebyla nouze o kritické připomínky a názory ze strany delegátů, potvrdil, že se v českém fotbale ledy pohnuly. „Diskusi jsem vnímal jako plodnou a potřebnou, především kolem zprávy revizní komise,“ uvedl Žďárský. Velice ostré sdělení kontrolorů prezentované předsedou RK Zdeňkem Šimkem ho šokovalo. „Samozřejmě jsem tušil, že tato zpráva trochu rozbouří klidné vody, ale přiznávám, že jsem z ní byl konsternován. Doteď jsem si myslel, že něco podobného se mohlo stát někde na kraji nebo na okrese, ale tady jsme najednou četli a slyšeli, že se tohle dělo v nejvyšších patrech asociace. Pro mě to jsou jasné a prokazatelné skutečnosti, které byly ve zprávě komise srozumitelně popsány,“ říká Žďárský s pevnou vírou, že zmíněné skandální kauzy budou dotaženy do patřičného konce.

Roman ŽďárskýZdroj: archiv

Jakožto okresní předseda logicky očekává, a není v tom rozhodně výjimkou, že na nejnižší stupínky tuzemské fotbalové pyramidy bude v následujícím období upřena větší pozornost, než tomu bývalo doposud. „Lakonicky řečeno čekám od nového vedení práci pro fotbal. Jako základní kroky v tomto ohledu vidím navýšení finanční podpory pro okresní svazy, koncepční činnost při náboru nových rozhodčích, kvalitní práci s mládeží, úsilí k navýšení členské základny,“ vypočítává předseda OFS Ústí nad Orlicí.

KONEČNĚ JE TO ZA NÁMI

Jméno Romana Žďárského se na valné hromadě také dostalo do centra pozornosti, neboť se při volbě předsedy Řídící komise pro Čechy s odvahou postavil Martinu Drobnému, muži, který řadu let jako předseda STK řídí právě tato patra fotbalu a dalo se tedy předem čekat, jak všechno dopadne. Žďárského kandidatura se ukázala jako „mission impossible“ a Drobný jasně vyhrál. „Blíže ho neznám, mohu jej hodnotit pouze podle toho, co bylo napsáno v zprávě revizní komise,“ poznamenal Žďárský.

Nyní je podle jeho slov na čase uzavřít dlouhou kapitolu volebního „šílenství“ a začít se naplno věnovat tomu, co od vedení na všech úrovních čeká více než 330 tisíc členů FAČR. „Jsem rád, že volby jsou za námi. A teď už pojďme dělat to, co jsme slíbili a proč jsme do voleb šli: pracovat pro český fotbal,“ dodal Roman Žďárský.