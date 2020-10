Vrtáčkovi patří jednička za pětku

Třetina branek. Že to není moc? Ono, hlavně záleží na tom, kolik jich daný tým zaznamená celkově. No a Lány na Důlku nastřílely Popkovicím patnáct gólů. Z tohoto jednoduchého matematického příkladu tedy vyplývá, že jich bylo pět. Co už ale tato věda neprozradí je to, kdo se takto rozparádil.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora