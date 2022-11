Konečně jsme dokázali hrát lépe s týmem ze spodní části tabulky, což se nám posledně nedařilo viz. Přelouč. Krásně jsme náš výkon zakončili vítězstvím 5:0. Já si nemůžu stěžovat ani na můj osobní výkon. Přece jenom čtyři góly se nestřílejí každý den.

Vzpomente si z vaší strany na úspěšnější zápas?

Popravdě jsem se nad tím zamýšlel a asi jsem lepší utkání nezažil.

Vyrovnaná soutěž

Své čtyři trefy jste si rozložil do obou poločasů. Úvodní branku jste vsítil už v šesté minutě. Pomýšlel jste ihned na takhle povedené utkání?

To určitě ne. Nečekal jsem takové gólové hody (smích). Tušil jsem, že třeba ještě nahraji na branku či ji vstřelím, ale utkání skončilo nad míru mé spokojenosti. Jsem za to samozřejmě velmi rád.

Pomohl vám ke klidu gól již v šesté minutě?

My jsme čekali, že to nebude jednoduché utkání. Hrajeme proti každému týmu s respektem a neřešíme, zda to je tým ze spodku či vrcholu tabulky. Snažíme se být trpěliví a chceme diktovat tempo hry po celých devadesát minut.

Budete si nějakou z vašich tref pamatovat déle?

Tu první si pamatuji dobře. Dostal jsem nádhernou přihrávku do běhu od našeho obránce a já pouze zakončoval. Druhou trefu jsem vsítil hlavou po přesném přímém kopu od Janouška.

Louda se na hřišti rozhodně neloudá! Hradiště potopil čtyřmi gólovými úniky

Čím to je, že proti týmům ze spodní části tabulky se vám nehraje tak dobře?

Neřekl bych úplně, že hrajeme výrazně jinak. Snažíme se to nevzdávat, ale pravdou je, že ty týmy proti nám spíše brání, což nám někdy úplně nevyhovuje. Osobně mi přijde, že jsou letos i mužstva více vyrovnaná.

Vám nepřijde, že byste byli vy a Libišany výrazně odskočení?

Myslím spíš ostatní. Je zřejmé, že my, Libišany a ještě Holice jsme trochu více v popředí, ale obecně je to více vyrovnané a soutěž je letos velmi kvalitní.

Jak reagovala kabina na vaši kanonádu, bude vás to něco stát?

Určitě se mi to prodraží. Zvlášť, když si všimnou tohohle rozhovoru (smich).

Cíle si nedávám

Jak zatím hodnotíte podzimní část, která brzy končí?

Od začátku sezony jsme se sehrávali, jelikož přišlo dost nových hráčů. V půlce podzimní části si to ale sedlo. Máme samozřejmě problém s tréninky, jelikož hodně z nás studuje či pracuje a toho času není tolik. Snažíme se na tom ale pracovat a máme super zázemí od vedení i trenérů. Snad naše práce bude pokračovat a třeba sezonu zakončíme i na prvním místě.

Zní kabinou jasný cíl, že chcete postoupit?

Osobně nepociťuji, že bychom museli skončit na postupové pozici. Chceme mít hlavně dobrý pocit z našich výkonů. Nestresujeme se a první „flek“ by byl pro nás odměnou.

Osobní ambice máte?

Dva zápasy dozadu jsem hrál středního obránce a snažím se jakkoliv pomoct týmů. Nedávám si konkrétní cíle do sezony. Nepotřebuji být naším kanonýrem (úsměv).

V Holicích mě naučili hrát fotbal, tak tu zůstanu, říká kanonýr Lukáš Prokop

Jak probíhala vaše cesta do současného týmu?

Hrál jsem krajský přebor už v Moravanech a pak jsem přestoupil do Horních Ředic. Nějakým třetím či čtvrtým rokem působím tady a jsem spokojený. Jinak jsem prošel mládeží Pardubic a následně jsem působil ještě v Dašicích, odkud pocházím.

Pomýšlíte na kariérní postup?

Určitě by to bylo lákavé, kdybych si mohl zahrát i vyšší soutěž, ale na druhou stranu je to podmíněno trénováním.

Běhání bez míče? To mě nebaví

Jaké máte silné stránky?

(vypálí) Nikdy se nevzdávám. Byť v pětaosmdesáté minutě prohráváme, tak vím, že se to dá zlomit a snažím se hrát do posledních vteřin. To beru jako jednu ze svých nejlepších vlastností. Osobně si myslím, že mám i poměrně dobrou „fyzičku“.

Kde naopak vidíte vaše slabiny?

Určitě se dá pracovat na všem, především ve fotbale. Chtěl bych zapracovat na technice a rychlosti.

Máte nějakéhý fotbalový vzor?

Nevím jestli vzor, ale sleduji výkony Roberta Lewandovského.

Pardubice mu nedaly prostor, tak kanonýr Gočaltovský pálí za Rohoznici

Když zrovna nehrajete fotbal, tak čemu se věnujete ve volném čase?

Obecně se rád věnuji sportům. Jdu si zahrát tenis či v zimě si rád zalyžuji. Občas se jdu proběhnout, i když bez toho míče mě to tolik nebaví (smích).

Můžete přiblížit jaký obor studujete?

Studuji v současné době na sportovní fakultě v Brně. Nevím ale jestli to je moje cesta budoucnosti.

Závěrem. Na jaké pozici hrajete?

Hrotový útočník. Hraji úplně nahoře, ale nebráním se jakékoliv pozici. Minulou sezonu jsem téměř celou odehrál v obraně.