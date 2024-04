Od začátku až do konce. Hráči z firmy Foxconn Česká republika si podmanili krajské kolo Zaměstnanecké ligy Deníku. Od úvodního zápasu ukazovali, že si jdou za obhajobou titulu, což potvrdili i ve finále, kde porazili 5:1 Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Teď se vítěz krajského kola může těšit na semifinálové bitvy, které se budou konat v Olomouci.

Zaměstnanecká liga Deníku se tentokrát konala v Pardubicích na stadionu Pod Vinicí. Pro vítězství a s tím spojenou obhajobu si došli hráči Foxconnu Česká republika (v bílém). | Foto: Tomáš Mach

ÚČASTNÍCI TURNAJE:

Foxconn Česká republika

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

JUSDA Europe

Iveco Group

Enteria

Backer elektro CZ a.s

Šmídl S.R.O

Po úvodních ceremoniích, poděkování všem partnerům a rozlosování se mohli všichni nadšenci fotbalu pustit do svých zápasů na hřišti Pod Vinicí. Skupinové fáze se vyvíjely poměrně jasno a brzy bylo zřejmé, kdo se podívá do semifinále. Ve skupině A se probojovaly do další fáze turnaje Foxconn Česká republika a tým Vodovodů a kanalizací Pardubice. Právě souboj těchto dvou mančaftů nabídl zřejmě nejlepší podívanou, když se proti sobě postavili i dva bývalí hráči FK Pardubice. Na straně VaKu to byl Filip Jaroš a za Foxconn bojoval Lukáš Zukal.

Skupina A ale nabídla ještě jinou zajímavou podívanou. Vyjma kvalitního výkonu IVECA, které se rvalo o postup právě s Vodovy a kanalizacemi, se totiž v dresu firmy Šmídl, která mimochodem byla nováčkem na turnaji, objevily dvě ženy. Ty rozhodně za pány nezaostávaly a naopak ukázaly, že fotbal ovládají skvěle.

"Turnaj jsme si moc užili všichni. Oni vždy lidi na nás koukají, že my přijdeme a hrajeme tento většinou čistě mužský sport. Fotbal jsem ale hrála od malička asi od pěti let a pak jsem přešla do Pardubic, kde jsem si zahrála i ligu. Měla jsem trochu strach z toho, jak to tady bude vypadat, protože jsem asi čtyři roky nekopla do míče, ale myslím, že jsme ostudu neudělali s týmem," hodnotila působení sebe i svých spoluhráčů Soňa Zahradníková z firmy Šmídl.

"Já jsem také hrála fotbal někdy od šesti let. Se Soňou jsme dokonce byly i spoluhráčky. Teď jsem sice vedená ve Starém Mateřově, ale už moc není čas. Turnaj jsem si ale moc užila a jsem ráda, že jsem si zas mohla zahrát," doplňuje svoji kolegyni i Marie Kučerová.

Marie Kučerová (vlevo) a Soňa Zahradníková z firmy Šmídl s.r.oZdroj: Tomáš Mach

Taktéž skupina B se nesla ale v zajímavém duchu. Turnaj příliš dobře nedopadl pro nováčka z firmy Backer Elektro Hlinsko, ale nutno říct, že důležité je si fotbal užít a především si zasportovat. To potvrdil i kapitán týmu Josef Hladký: "Já si myslím, že to bylo vcelku slušné. Ty výsledky vypadaly podle toho, že jsme se moc nesehráli. Ti ostatní chlapi byli fakt sehraní. Nejsem zklamaný a zahráli jsme, na co jsme měli. Hlavní je, že jsme si to užili."

S nízkým počtem střídajících hráčů se pak museli "porvat" v týmu JUSDA, ale i tak předvedl tento mančaft kvalitní výkon a sahal po postupu. Ten však nakonec nepřišel a po dominantních výkonech si dokráčeli z prvního místa pro semifinále hráči Správy a údržby silnic Pardubického kraje a z druhého fleku postupovali fotbalisté enterie.

Po krátké pauze se všechny čtyři postupující týmy vrhly na semifinále. V prvním duelu se potkali hráči Foxconnu a enterie, ve druhém pak Správa a údržba silnic Pardubického kraje s Vodovody a kanalizacemi Pardubice.

První semifinále mělo velmi napínavý vývoj a hráči Foxconnu po dvou brankách odcházeli jako šťastnější. Ze druhého duelu nakonec odcházeli šťastnější hráči Správy a údržby silnic.

Samotné finále se již neslo v jasném duchu a Foxconn si nedělal velkou hlavu s obhajobou. Pět branek do sítě rozhodlo, že zlatý pohár zůstane na kraji Pardubic v této firmě.

"Moc jsem si to užil, bylo to místo práce, ale to si dělám srandu. Bylo to povedené představení. Já na tomhle hřišti Na Vinici jsem něco si natrénoval, tak jsem rád, že jsem si tu mohl zahrát zas. Jsme rádi, že jsme turnaj ovládli a těšíme se na semifinále," neskrýval nadšení Lukáš Zukal z týmu Foxconn Česká republika.

"Já si myslím, že druhé místo je krásné. Nedávali jsme si žádné cíle a pro nás to je opravdu parádní umístění. Kluci odehráli skvělý turnaj a vyšlo i počasí. Celkově to byl vydařený den," hodnotil působení stříbrné Správy a silnic Pardubického kraje, Jiří Mašík.

Souboj o třetí místo byl poněkud vyrovnanější, ale vítězství si nakonec těsně odnesli hráči enterie. "Myslím si, že to byl od nás zajímavý výkon. V semifinále jsme narazili na obhájce titulu, ale prali jsme se s nima dobře. Jsem spokojený s naším výkonem," říkal po vyhraném boji o třetí místo Václav Kouba.

Nepopulární bramborové medaile nakonec tak patřili hráčům Vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

"Nám se to moc nevydařilo. Bohužel jsme si nedošli tentokrát pro medaile, ale neztrácíme naděje a příští rok to dopadne určitě lépe," hodnotil působení Petr Vlasák.

"já jsem moc rád, že se tu zúčastnily nové týmy. Měli jsme tu Becker elektro z Hlinska a firmu Šmídl. Jinak to byli tradiční účastníci. Důležité je, že nedošlo k tragickému vývoji počasí. Celkově se to vydařilo. Už se těšíme na Foxconn v Olomouci, kde se bude konat semifinále. Děkuji ale i ostatním týmům, které se účastnily a těšíme se na ně i příští rok," dodal na závěr manažer inzerce Deníku, Tomáš Doubrava.