Pardubická rezerva příjemně překvapila své fanoušky, kdy při výjezdu na hřiště Zápů sahala po vítězství, ale v druhém poločase inkasovala a nakonec odvezla jeden bod.

Živanice – Kolín 1:0

Jiří Buriánek (hrající sekretář Živanic): „Do utkání jsme vstoupili lépe a po zásluze šli do vedení. Měli jsme i další šance, ale ty jsme nezužitkovali. Během našeho výpadku soupeř zaslouženě otočil skóre. Nám se po tlaku podařilo vyrovnat, ale při snaze o vítězný gól jsme obdrželi třetí branku.“

Zápy – Pardubice B 1:1

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): „Na soupeřově půdě se přesně potvrdilo to, co jsme očekávali. Utkání nebylo o fotbale, ale pro nás to bylo především o obranných standardních situacích. Nahrávalo tomu i malé hřiště, kde bylo nespočet soubojů. Ale kluci se s tím popasovali velmi dobře. Hodně toho uskákali a po zisku míče tam byla vidět snaha o fotbalové řešení následných herních situací. Pro náš mladý tým, to byla obrovská zkušenost. A škoda jen, že se nám nepodařilo přidat vítěznou trefu.“

Krajský přebor v novém kabátu

Tak by se dal shrnout další ročník této soutěže. Chrudimská rezerva vzala výzvu hrát Divizi a do nejvyšší krajské soutěže nakouklo hned několik nových zástupců pardubického okresu. Jedním z nich jsou i Libišany, které si brousí zuby na celkové vítězství. Rozhodně jim nebudou pouze sekundovat i další celky, a to například fotbalisté Horních Ředic či Lázní Bohdaneč. Uvidíme jak to celé dopadne.

Moravany – H. Ředice 1:2

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Přesto, že šlo o první zápas sezony, tak si myslím, že měl velmi dobrou úroveň. Z naší strany ale bohužel jen první poločas, což nás ve výsledku stálo body. Utkání by asi víc slušela remíza, ale hosté byli hladovější po vítězství, a tak si od nás odvezli tři body.“

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Velice těžký zápas v Moravanech, odkud se body vozit lehce nebudou, jsme po vyloučení v 10-ti otočili. Chválím za charakter všech patnáct hráčů co nastoupili do utkání.“

Č. Třebová – Holice 1:2

Kamil Řezníček (trenér Holic): „Odehráli jsme těžké utkání proti kvalitnímu soupeři, které jsme výsledkově zvládli a vezeme si cenné tři body. Kluky musím pochválit za přístup a nasazení. První poločas se spíše bojovalo mezi pokutovými územími a šancí moc nebylo, přesto jsme byli více na míči a zaslouženě jsme se dostali do vedení. Vstup do druhého poločasu nám vyšel a vstřelili jsme druhou branku. Musím pochválit brankáře Javorského, který výbornými zákroky nás podržel. Jsme rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce.“

Třemošnice – Libišany 2:5

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas jsme měli plně pod kontrolou. Na druhou stranu tam bylo hodně nepřesností z obou stran, což bylo velmi znát. Mrzí mě dvě zbytečně obdržené branky po standardních situacích, které jsme bránili až ledabyle. I tak jsem s výkonem i výsledkem spokojen.“

Lanškroun – L. Bohdaneč 1:1

Jan Uhlíř (trenér Lázní Bohdaneč): „První kolo jsme jeli na horkou půdu do Lanškrouna, odkud se body nevozí. Atmosféra byla divoká a soupeř hrál taktéž velmi důrazně. Doplatili jsme na to dvěma zraněními. I přes to jsme si odvezli plusový bod.“

M. Třebová – Přelouč 1:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Musím říct že domácí byli možná více na míči, ale náš tým hrál dobře a soustředěně bránil. Náš tým pouze jednou nezvládl situaci ve druhém poločase a za to nás domácí potrestali. Na vyrovnání moc času nebylo, ale naši hráči zabrali a do poslední minut se domácí strachovali o vítězství. Přes porážku musím pochválit celý tým za parádní výkon.“

Pardubičky – H. Městec 3:2

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „První šanci jsme si vytvořili hned na začátku utkání, kdy jsme bohužel netrefili z malého vápna odkrytou bránu, a jak už to ve fotbale bývá, nedáš dostaneš. Hosté nás hned z rychlého protiútoku potrestali a vstřelili úvodní gól. Za pět minut na to jsme trošku zaspali na pravé straně a zaplatili jsme za to druhým inkasovaným gólem. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější a po zásluze vyrovnali. Hostům postupem času docházeli síly, a díky našemu tlaku se nám podařilo vsítit vítěznou trefu. Moc své hráče nechválím, ale za tento zápas si pochválit zaslouží. Za nepříznivého stavu to nezabalili a nakonec dovedli utkání do vítězného konce.“