Ingredience: 3 střední červené řepy, 2 stroužky česneku, 1 lžíce citronové šťávy, 150 g bílého jogurtu, 150 g pomazánkového másla, sůl, pepř.

Postup: Řepy oloupejte, dvě překrojte na půl a uvařte doměkka. Třetí nastrouhejte na jemném struhadle na sítko a nechte okapat. Jogurt rozmíchejte s pomazánkovým máslem, přidejte česnek utřený se solí, pepř, citronovou šťávu a syrovou i uvařenou nastrouhanou řepu. Pomazánku nechte chvíli uležet.

Krémová polévka

Ingredience: 350 g syrové červené řepy, 1 velká cibule, 2 lžíce másla, 1 l zeleninového vývaru, 150 ml smetany ke šlehání, 2 lžíce vinného octa, lžička cukru, sůl, pepř, zakysaná smetana na ozdobení, kousek čerstvého křenu.

Postup: Řepu oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Na másle orestujte nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte nakrájenou řepu a opékejte ještě asi 3 minuty. Zalijte vývarem a šlehačkou, přidejte cukr, sůl a pepř a vařte do úplného změknutí. Polévku důkladně rozmixujte a dochuťte solí, pepřem a vinným octem. Podávejte se lžící zakysané smetany a nastrouhaným čerstvým křenem.

Řepný salát s celerem

Ingredience: 400 g červené řepy, 400 g celeru, 150 g zakysané smetany, 2 lžíce olivového oleje, hrst vlašských ořechů, šťáva z jednoho citronu, kousek čerstvého zázvoru, sůl, pepř.

Postup: Syrovou červenou řepu a celer oloupejte, omyjte a nastrouhejte najemno. Přidejte smetanu, olej, citronovou šťávu, nasekané ořechy a podle chuti sůl a pepř. Salát můžete zpestřit najemno nastrouhaným čerstvým zázvorem nebo křenem. Před podáváním nechte chvíli odležet.

Muffiny

Ingredience: 250 g vařené červené řepy, 200 g bílého tučného jogurtu, 3 vejce, 180 g polohrubé mouky, 40 g kakaa, 150 g cukru krupice, 1 lžička prášku do pečiva, 80 g čokolády na vaření, 30 g vlašských ořechů.

Postup: Řepu nastrouhejte najemno a rozmíchejte s vejci a jogurtem. Přidejte cukr a nakonec vmíchejte mouku s práškem do pečiva a kakaem. Ořechy a čokoládu nasekejte a vmíchejte do těsta. Muffinové košíčky naplňte do ¾ a pečte ve vyhřáté troubě na 180 °C 20–25 minut.