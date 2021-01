Budeme potřebovat: 100 g polohrubé mouky, 1 vejce, 1 lžíci studené vody.

Postup: Ingredience smícháme v míse. Pak přendáme na podsypaný vál, hnětením a postupným podsypáváním vytvoříme nelepivé těsto. Těsto musí být pořád pružné, aby šlo pěkně vyválet a nedrobilo se. Občas s tím pořádně praštíme silou z výšky o vál. Je to dobré na uvolnění lepku a těsto bude pružnější. Pak těsto rozválíme na co nejtenčí plát, až poloprůsvitný.

Osvědčilo se mi vždycky vyvalovat přes hranu válu či stolu, jde to tak rychleji a dá to méně práce. Necháme na čisté utěrce asi půl hodiny oschnout. Povrch bude jako kůže, nesmí proschnout moc, aby se nelámal, ale neměl by být ani stále navlhlý. Po pár minutách můžeme těsto i otočit. Pak jej nakrájíme na pruhy cca 3 cm široké. Dáme na sebe a nožem nakrájíme na co nejtenčí nudličky.

Myslete na to, že ve vodě nabudou. Pak je necháme zase na utěrce proschnout a buď je můžeme rovnou použít do polévky a nebo nechat proschnout úplně a uskladnit. Vše zabere tak 10 minut.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



