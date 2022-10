Na trůn nastoupila v roce 1972 po smrti svého otce krále Frederika IX., takže letos slaví už padesáté výročí od chvíle, kdy se postavila do čela Dánska.

Bělouš z Kladrub jako dárek

S oslavami výročí má však dánská panovnice trochu smůlu. Zatímco před dvěma lety velké akce k jejím osmdesátým narozeninám zmařila pandemie covidu-19, do letošních oslav plánovaných na září zasáhl skon britské královny Alžběty II. Velkou část akcí proto královský palác zrušil.

Úplně zkrátka však Margrethe II. nepřišla. Například už na jaře k ní dorazil dar z České republiky. Národní hřebčín v Kladrubech věnoval královně k padesáti letům na trůnu do jejích stájí již 32. starokladrubského bělouše. „Ze svého padesátiletého působení na dánském trůně královna již dvacet osm let využívá pro kočárovou ceremoniální službu výhradně starokladrubské koně,“ pochlubilo se vedení hřebčína, který je královniným dvorním dodavatelem.

Zpívali královně. Pandemii navzdory

I oslava jejích 80. narozenin před dvěma lety byla navzdory protipandemickým opatřením hezká. Hold panovnici s řadou velkolepých akcí, který měl trvat tři dny, Margrethe II. zrušila a poddaným to sdělila v televizním vystoupení. Dánové však své oblíbené vládkyni chtěli popřát, a proto na Facebooku založili skupinu s názvem Dánsko zpívá královně.

Evropské královské rodiny: Někteří budoucí panovníci jsou zatím školou povinní

Přihlásilo se do ní více než 190 tisíc lidí, propojili se pomocí rozhlasu i moderních technologií a jednoho dubnového poledne na sto tisíc Dánů všech věkových kategorií na balkonech, v ulicích, v parcích i ve svých bytech společně zpívalo pro královnu. Po několika písních vyšla královna na schody a zamávala těm příznivcům, kteří přišli až před palác a ukázněně stáli daleko od sebe. „Byl to opravdu fantastický zážitek. Šlo to přímo k srdci,“ řekla později.

Oděvy pro biskupy i pro sebe

Dánská panovnice je vzdělaná žena. Studovala politologii, archeologii i ekonomii na věhlasných univerzitách a překládá knihy. Svým založením je však umělkyně – maluje obrazy, ilustruje knihy a navrhuje kostýmy a scénografii. V roce 1977 vyšel Tolkienův Pán prstenů s jejími ilustracemi. Ilustrovala také knihu básní svého manžela prince Henrika. Kostýmy a scénografii, které navrhla, mohli lidé vidět například ve filmové pohádce Divoké labutě nebo v představeních Královského dánského baletu. V roce 2021 byl jeden z jejích obrazů prodán v aukci za 36 800 dolarů. Vedle toho navrhuje a vyšívá slavnostní oděvy pro dánské biskupy a v neposlední řadě si navrhuje vlastní šaty.

„Královnin zájem o historii rodiny a monarchie se projevuje na jejích šatech. Já jsem si oblíbila její žluté hedvábné brokátové šaty s kabátkem s kožešinovým lemem. V rozhovoru prozradila, že byly inspirovány starým obrazem jejího příbuzného,“ řekla pro módní časopis Vogue návrhářka Julie Brøggerová.

Monacká kněžna Charlene poprvé po nemoci promluvila o rozvodu

Módě se věnují i dva z jejích vnuků. Nikolai a Felix úspěšně vstoupili do světa modelingu, Nikolai v roce 2018 na přehlídkách London Fashion Week, kde předváděl modely značky Burberry, jeho bratr o několik let později. Nikolai se však netají tím, že v modelingu svou budoucnost nevidí. „Raději bych se na to díval jako na práci, která mi může pomoci na cestě a zároveň mě vzdělávat,“ řekl dánskému magazínu Tæt På.

Kouří jako královna…

Zajímavostí je, že Margrethe II. odmítá používat mobilní telefon a internet. Prohlašuje, že je spokojená i bez nich.

Ale i respektovaná a národem milovaná královna má chybičku. Je kuřačka, a to velmi silná – prý kouří až tři krabičky cigaret denně. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že když pracovala na inscenaci v londýnské Královské opeře, vedení divadla raději nechalo vypnout kouřové hlásiče. V Dánsku se o její neřesti všeobecně ví a už se prý namísto příměru „kouří jako tovární komín“ říká „kouří jako Margrethe“. Ale aby královna nebyla pro svůj lid špatným příkladem, v roce 2006 oznámila, že už nebude kouřit na veřejnosti.

Margrethe II.



Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid se narodila 16. dubna 1940 v Kodani.



V roce 1967 se provdala za francouzského diplomata Henriho de Laborde de Monpezat, s nímž má dva syny: dědice trůnu Frederika a prince Joachima.



V únoru roku 2018 ovdověla.



Dánskou královnou se stala v roce 1972. Byla po ní pojmenována oblast na severovýchodu Grónska.



Byla první panovnicí v Evropě, která se nechala očkovat proti covidu-19.